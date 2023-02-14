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55歲就不工作 「早退島」台灣比希臘糟！如何活用高年級生力軍？

聯合新聞網／ 天下雜誌
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【文/鄭閔聲、協助採訪/康陳剛、研究/張毓思】

別以為歐洲人早早退休享受生活，他們正努力把「高年級生」留在工作崗位，為迎戰少子高齡化，55到64歲勞參率已超車台灣。在國內，該族群卻超過半數退出職場，恐讓台灣步上希臘危機後塵。

5年前，當總經理要求增加雇用中高齡者來因應缺工，台灣無印良品人資總務部部長林欣韻內心的第一個反應是，「這真的可行嗎？」

直到去日本母公司走了一遭，林欣韻的疑慮才一掃而空。因為日本門市的中高齡店員，每個人都神采奕奕、行動幹練。「我後來才知道，這些員工有的只負責招呼顧客、整理服裝等單一工作，有些人一天只上班2到3小時，公司會隨時視個人狀況彈性調整，」林欣韻回憶。

原來，中高齡員工已成為「日式服務」的隱形支柱，繼續吸引全球觀光客。不只日本，多數已開發國家早已覺醒、改變心態，創造「適當」職場，延後退休，讓中高齡者繼續扮演職場生力軍，以因應少子高齡化的21世紀難題。

逾半數早退，憑空消失百萬勞動力

唯獨台灣沒有意識到這點。跟世界各國相比，已成為不折不扣的「早退島」。根據聯合國定義，15到64歲是可以扶老攜幼的勞動力，其中，55到64歲的「高年級生」，雖然可能已過職涯高峰，仍有十年黃金期可貢獻社會。

2021年，日本「高年級」人口勞動參與率高達79.1%，台灣卻只有49.2%。勞動參與率是指「正在工作、或有工作意願且正找工作者佔總人口的比例」，儘管台灣的法定退休年齡為65歲，但半數台灣「高年級生」已經提早離場。

當飽受缺工所苦的企業領袖，高聲呼籲政府調整移民政策、吸引外籍人才的同時，如果台灣「高年級生」勞參率能提升約30個百分點至日本水準，將增加逾百萬勞動力。

「引進跨國勞動力有很多不確定性，反倒是台灣中高齡人口勞動參與率，幾乎全世界最低，應該優先處理，」專研人口政策的行政院政務委員林萬億，回應企業界疾呼開放外籍勞工的聲音。

比福利國家懈怠？勞參率輸歐洲

事實上，早退島台灣已陷入「希臘化」危機。公務員、勞工過早退休，退休後負擔沉重，正是導致希臘當年國家破產的主因之一。但台灣「高年級生」勞參率跟OECD國家相比，排行倒數第五，甚至落居希臘的54.4%之後，只比盧森堡、羅馬尼亞、南非、土耳其好。

國人常認為，歐洲福利好，導致勞工不願工作。其實近20年來，法國、荷蘭、義大利等國的中高齡勞參率均大幅提高，只有台灣人繼續早早退休。

「我們期待的發展，和現實狀況明顯背離，」中正大學副校長郝鳳鳴解釋，歐洲各國能快速改善，就是為了填補人口老化導致的勞動力缺口。台灣是世界上老最快的國家，卻還沒做好準備。台灣人過早退休，已成為政府財政、健保醫療，甚至社會穩定的隱憂。

持平而論，許多提早退休的人並不全是自願退休，而是因為求職處處碰壁，被迫離開職場。

撕下標籤：他們不是老人，是壯世代

壯世代教科文協會理事長吳春城，就因為不樂見法律定義的65歲以上「老人」，被貼上弱勢、無法獨立、需要社會福利等標籤，主動發起一場「高齡解放運動」，倡議將「老」正名為「壯世代」，更遑論不到65歲的早退族。

他認為，台灣國民平均餘命已超過80歲，逾500萬的65歲以上人口，還有2、30年精彩人生。這群仍有生產力、消費力與自我實現的人，應該認知到自己的「壯」，「讓有能力持續追求自我實現的人口，淪為只求生理安全等低層次需求的依賴者，不只是個人損失，也是國家社會的損失，」吳春城說。

為擺脫特定退休年齡的桎梏，荷蘭2018年經國會修法，自2025年起，國民平均壽命每增加1歲，法定退休年齡就相應提高8個月，目前的退休年齡為66歲又10個月。

韓國政府則帶頭示範，如何運用中高齡人力。如今，韓國「高年級生」勞參率逼近七成，65歲以上更高居OECD之冠。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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