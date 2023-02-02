誰說國外教堂才叫美？鄰居倒垃圾路過的巷弄 藏著「小朝聖之路」

【文．歐陽辰柔】

新的一年來趟祈福之旅，無論信仰皆能欣賞空間趣味。《天下》精選3座突破傳統的教堂建築，設計融入當地環境、功能結合住民日常，成為鄰里生活空間。木造的禮堂意外發現彩虹、面海的白色堡壘有著神祕九又二分之一樓。

1.古都巷內，藏著絕世木造教堂：台南德光教會

除了稍微比周遭屋宅高一點的三角形屋頂，以及晚上會悄悄亮起來的那枚十字架之外，德光教會從外觀看起來，沒有太突出的地方。灰樸色的表皮，一個不算大的入口小廣場，正對著窄巷。

傍晚時間到了，旁邊住戶就拎著大包小包的垃圾，出來要丟。一派常民生活的場景，完全沒有遺世獨立的樣貌。

也正因為如此融入巷弄，進去後才會大吃一驚。

位在樓頂，那座用木頭打造、用於禮拜的大堂，令人心神暫停，完全被空間迷住。

從頂點朝各方向傾斜的天花板，像布幕一樣，覆蓋菱形的大堂，靈感來自《聖經》所記載，古代信徒最早在帳篷裡禱告的意象。

但這座現代「帳篷」是進化版——屋頂的高低落差創造開口，牆壁的木板也刻意作成一道一道、宛如葉扇般左右張開的V字型，讓室內即使不開燈，也不顯陰暗。

「第一次進來時，我就聞到木頭的香氣，」德光教會的牧師娘戴惠娜回憶。

當初打造這棟教堂時，最大的苦惱是基地窄小，為了克服這點，他們找來過去以毓繡美術館、礁溪長老教會等案子聞名，擅長處理光影的建築師廖偉立操刀設計，沒想到雙方對於大堂是否用木頭打造，爭執不下。

「我們考慮了整整一年，」戴惠娜說，最後廖偉立帶她去木建材製作的現場，解釋目前木頭已能做到防蟲防火，不但輕巧，也能創造溫暖的感受，雙方才達成共識。

而成果好得讓她訝異。除了大堂以外，建築各處巧妙地透過開窗，帶入巷弄風景。每一步都有意思，牆壁、窗櫺構成的幾何線條，搭配不經意點綴其中的紅、藍色玻璃，簡直像荷蘭風格派畫家蒙德里安的繪畫作品。1、2樓連著小廣場的挑高半開放階梯空間，象徵教會向外界打開、服務鄰里的決心。

「台灣有一種雜木林的美學，」廖偉立形容，和日本的細膩純粹不同，台灣從地形到族群文化的豐富多元，醞釀出駁雜的生命力。

為了呼應這件事，他不偏好精巧，就像木頭不用素面，而是選擇色澤偏淺並自帶紋路的花旗松，讓氛圍不過度嚴肅。

刻意把這座美麗的大堂藏在不起眼的建築內，也是鋪陳。台南歷史文化悠久，精采的都在巷裡，所以表面何必誇張？廖偉立甚至打造了一條從一樓開始的朝聖之道，沿著水泥斜坡緩緩向上，轉彎再轉彎，最後才抵達大堂，「希望從外到內，有一個沉澱的過程，」他說。

既有宗教上的隱喻，也是他身為建築師，對變化急遽的資訊時代做出的回應。太快速容易流於膚淺，慢慢感受空間，才能別有一番體會。

「設計做得很內斂，」建築師王銘顯回憶當時參觀的經驗，忍不住讚賞，從一條很世俗的巷弄進入，最後登上溫馨又帶點古典感的小教堂，「整個過程充滿戲劇性。」

完工後還有另一個驚喜。大堂外圍的走廊，為了兼顧通風和採光，先是設置整排不繡鋼板製作的格柵，後來又因為擔心小朋友的安全，再加裝一層玻璃護欄。結果，陽光穿過格柵和玻璃，竟在地上產生彩虹。早晨到傍晚，不同位置，不同大小，七彩的光包圍著禱告的場所。

「所有人看到都好開心，想讓彩虹映在自己身上！」戴惠娜神采飛舞地描述，彷彿收穫來自天上的禮物。而這份美好，等待著更多人來發現。

Info／德光教會

地址：台南市東區崇德四街100號

時間：參觀須事先申請

2.百年哥德式紅磚建築新中庭：台北濟南教會

夾在立法院和教育部等重要國家級機構的中間，很容易被忽略的濟南教會，其實坐擁一棟超過百歲、由日本建築師井手薰仿照歐洲中古世紀打造的哥德式禮拜堂。不僅採用20世紀初盛行的紅磚材料，向上發展的形式，和複雜的邊框細節，也和周圍文藝復興式老建物大不相同，在台北市中心的古蹟群內獨樹一幟。

相隔百年，這座教會園區，為了迎接全新的風貌，進行一連串的整建維護：拆除舊牧師館，修復古蹟主日學教室，以及新蓋一座附設小禮拜堂的新宣教中心，同時挖出一座新的下沉式中庭。

「中庭是光的來源，」擔綱改造設計的建築師張哲夫解釋。但打造中庭並不容易，最大的挑戰之一，是由於施工空間不足等種種因素，過程中必須把整座主日學教室先撐起、平移，施工完成再移回原位，並且不能讓它受損。

儘管艱難，成果卻是出色的。這樁修復案，接連獲得台北老屋新生的評審團大獎，又入圍台灣建築獎。除了中庭成功聚集了光線和創造出新的活動空間以外，新建的宣教中心，巧妙選用紅磚和大面玻璃窗，延續旁邊主禮拜堂的視覺印象，屋頂又覆上深色日本瓦，加上實木的百葉窗片，低調沉穩，讓園區內新與舊的建築和諧共存。

Info／濟南教會

地址：台北市中正區中山南路3號

時間：參觀須事先申請

3.直面大海的白色巨塔：淡江教會淡海堂

悠閒地搭著淡海輕軌一路向北，抵達海洋科技大學後，再徒步數分鐘，就能看見淡江教會淡海堂。

這座淺白灰色、頂著三角形尖塔的教會中心，是台灣少見，以清水模工法蓋出如此高挑、多達9層樓的建築。當初準備興建時，周圍一片荒野。十年後落成獻堂，旁邊多了住宅大樓，但強勁的海風、鄰地茂盛的野草，依舊不減。

「我們想創造一個既是燈塔，又是堡壘的形象，」十彥建築事務所主持建築師林彥穎說。他和旅德建築師林友寒，共同負責設計。既然是在離海不過400、500公尺，地理條件較為嚴苛的位置，兩人乾脆捨棄教堂常見的裝飾型風格，造了一座高塔，夜間點燈，在黑暗的島嶼北端成為一盞光明。

為了擋風，牆體厚實，不規則的小窗圍繞而上。走入其中，必須先經過半開放式的階梯，才能踏進大堂。所有一切都是「向上」的。一邊登高，一邊能感受光影和風景的變化。

建造時曾經因為頂端尖凸，引起附近居民抗議說帶煞、風水很差。林彥穎只好畫了一張包含周圍環境在內、超大的剖面圖，一一計算各種角度，仔細解釋尖角向上，不會真的「煞到」，才被接受。教會不講風水，「台灣的特色就是宗教信仰非常多元，而建築能創造一個相互溝通的機會，」林彥穎笑道。

不只大堂，兼作為社區中心功能的淡江教會淡海堂，還設有兒童遊憩區、料理教室、頂樓受洗兼婚禮場地等多元空間。甚至連里長過年包湯圓的活動，都來這裡舉辦。

最有趣的是，頂樓還岔出一條小階梯，能再往上半層，進到「尖角」內部。「這是我們的九又二分之一樓，」在此服務的王耘政牧師，帶著神祕的表情，領我們向上爬，登上偏窄的半開放式禱告塔。

面朝不同方向的格柵，印著包括台灣在內，不同國家的名字。就像正對世界，替所有的一切祈禱，希望每個日子都能平安快樂。

Info／淡江教會淡海堂

地址：台北市淡水區崁頂五路155號

時間：每月第一、第三週的週六上、下午，各有一個場次的導覽，需事先申請

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