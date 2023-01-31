「龍骨」開刀到這個捷運站 全台三家脊椎醫院為何都在高雄？

【文．林以璿】

現代人因為長期久坐、使用3C產品，導致罹患脊椎問題年輕化，脊椎醫院因應而生。有趣的是，台灣三家脊椎醫院都在高雄，而且都在美麗島捷運站附近，為什麼？

明明高雄市區也有包括高雄榮總、高雄長庚、高醫與義大等大型醫院，為何民眾在有「龍骨」之稱的脊椎治療上，仍會選擇至專科醫院？

在高雄開計程車十餘年陳姓司機表示，這幾家脊椎醫院不僅有名醫，使用與大醫院同等規格的開刀房與醫療器械。更重要的是，「大醫院要排很久，老人家已經不舒服了，要等幾個月怎麼受得了，」陳大哥指出關鍵。

脊椎手術為何能翻身變火紅？

「龍骨」手術竟然能單獨成立醫院，甚至與大醫院平分秋色，這在三十年前是難以想像的事情。因為在過去，脊椎手術是神經外科醫師避之唯恐不及的燙手山芋。

曾於2005年完成全台首例頸椎人工椎間盤換置手術的中正脊椎骨科醫院院長高振興最清楚，「以前神經外科大家都想要開腦袋，沒有人想要開脊椎。」

脊椎手術不僅困難，連像樣的醫材都沒有。面對脊椎病患，醫生都得想盡辦法從其他身體部位切骨頭，大有拆東牆補西牆的無奈。「做一個手術要7小時，失敗率還超高，」高振興笑道，「也是經過四、五年的努力，有心得有手感了，後來才比較釋懷。」

受到老年、肥胖人口的增加，以及運動傷害及長期使用電子產品姿勢不良影響，人類脊椎的健康威脅大增。「更明顯的是脊椎疾病的年輕化，」七賢脊椎外科醫院院長黃旭霖表示，全民滑手機導致大量提早出現的頸椎退化或壓迫神經，最後可能面臨椎間盤置換的結果。

需求與供給互相影響下，讓近十年來脊椎醫材、機器人大量且快速湧現。除了病人增加，最重要的是健保給付的調整，讓脊椎手術成為受惠者。朱大同分析，「現在開一個腦瘤需要8到10個小時，大約有健保4萬點給付，但一個脊椎微創手術4小時，卻有3萬點。」

高雄脊椎醫院能三分天下，與勞工有關

一手將七賢脊椎外科醫院打造為全台首座脊椎醫院的黃旭霖，就是這片藍海的先行者。

創業之前，他任職於高醫附醫，每個月要開百台脊椎刀。2015年初，黃旭霖從高醫退休，接手一家倒閉的婦產科醫院，七賢脊椎外科醫院正式成立。

黃旭霖回憶，籌辦過程光是名稱就一波三折，以往台灣沒有脊椎外科單獨成立醫院，或是以「脊椎外科」為名的先例，衛福部還為此開會，討論後才同意他用「脊椎醫院」的名字。

與骨科醫院不同之處在於，脊椎醫院是以神經外科醫師為主，僅專注處理脊椎三個部分––頸椎、胸椎與腰椎，所延伸出來的疾病。

隨後，原本的中正骨科醫院也在同年改名為中正脊椎骨科醫院，由全台第一位專職做脊椎手術的高振興作為脊椎院長，大幅提升脊椎治療在醫院的重要性。緊接著，活力得中山脊椎外科醫院也在2015年底獲准設立，由前阮綜合醫院神經外科醫師楊椒喬主導。

高雄脊椎醫院三分天下的狀態，於短短一年內底定。不僅服務高雄當地民眾，更有不少跨縣市病人，專程來此尋求治療。

為何脊椎醫院能在高雄成功落地？早年的時空背景影響深遠。作為台灣的重工業發展城市，高雄擁有大量藍領勞工，過去由於《勞工安全衛生法》尚未完善，幾乎每天都有腦部外傷送醫。

「但是當時高雄的大醫院很少，」姚智康指出，專科醫院因此得到發展舞台，例如當時專注於骨科的博正醫院（現為博田國際醫院），就在以脊椎治療聞名的院長沈文哲的帶領下，成功在當地奠定下民眾對專科醫院的信心。

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