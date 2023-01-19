全台首例宮廟香油錢變綠色存款 台南銀行員：謝謝天公給我業績

【文 盧沛樺】

過年很多人會到廟裡拜拜，現在連香油錢都能幫助發綠電。已有宮廟參與綠色存款，銀行承諾把錢投入再生能源相關放款。第一個做成宮廟業績的小銀行凱基，是如何說服廟公？

當了22年的銀行員，凱基銀行赤崁分行協理吳錫旗，最近愈來愈常專程到台南的首廟天壇拜天公。「每個月初一、十五就會看到他來拜天公，」天壇董事會秘書陳淑鈴暗中觀察。

「天公給我做業績，我來謝謝祂，」吳錫旗有點靦腆地說。吳錫旗是台南人，從分行櫃台行員做起，9年前從北門分行調至赤崁分行，接手服務台南天壇。幾年前凱基幫天壇導入電支收款後，為了確保扣款穩定，吳錫旗甚至有一年過年天天到廟裡報到。現在他堪稱半個志工，可侃侃而談天壇環保金紙跟傳統金紙有何不同、為什麼天壇要推以米代金。

天公到底幫吳錫旗做了什麼業績呢？答案是，今年過年起，所有信眾的香油錢、點光明燈的錢，都會加入凱基銀行的綠色存款。廟方透露，天壇一年收入約1億，光過年就佔一半。

去年起，各大銀行為響應金管會呼籲，金融業透過資金力量引導產業淨零轉型，開始推出綠色存款商品。跟一般存款不同，綠色存款向存戶承諾「專款專用」，會把錢投入再生能源、能源科技、污染防治等相關放款。

儘管凱基銀行的綠色存款跟其他銀行大同小異，但把宮廟拉進來響應的，凱基是第一家。除了台南天壇，還有台南西羅殿、歸仁仁壽宮、嘉義九華山地藏庵。

利率沒比較好，廟方仍答應

不像一般企業做綠色存款，還可以寫進永續報告書，而且綠色存款的利率，也沒比一般存款好，宮廟主事者扮演關鍵角色。

天壇跟凱基其實關係深厚。凱基的前身是萬泰，萬泰在1998年收購台南四信。台南四信在上個世紀初成立，比現在台南最大銀行京城銀行還悠久，因此跟宮廟建立關係早。加上，前台南四信理事主席陳江山，曾是台南天壇的董事長，因此往來超過30年。

但銀行業競爭激烈，愈來愈多銀行覬覦廟宇的金流，凱基不能好整以暇。天壇大門口是第一銀行的大樓，隔一條街就有彰化銀行，永豐銀行一度把提款機搬進天壇香客服務區。凱基必須更為客戶著想，才能留住客戶。2020年凱基幫天壇導入悠遊卡付款，就來自分行的主意。

凱基銀行資深副總經理盛嘉珍解釋，一方面廟方想吸引年輕信徒，希望數位化；另一方面，銀行也覺得派人外出收款，還要找保全陪同，不符成本效益。因此，凱基幫天壇裝了兩台悠遊卡機，信眾買金紙不用掏現金，刷手機Apple Pay或嗶悠遊卡即可。

「現在年輕人變多，特別在過年，年輕人專程來嗶，像觀光景點，」陳淑玲笑說。因為這層關係，當吳錫旗向廟方推廣綠色存款，天壇很阿莎力就答應。「董事問利息一不一樣，我說一樣，董事長就簽了，」陳淑玲說。

下個挑戰是，凱基要兌現綠色放款的承諾，不然違逆信徒誠心誠意地交付，老天爺是會看的。

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