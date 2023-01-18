FTX連鎖效應燒到台灣 台大資工區塊鏈新星遭羈押

【文／林麗珊；圖片／王建棟攝】

FTX破產的連鎖效應，讓台灣加密貨幣新創Steaker創辦人黃偉軒遭檢調羈押。監管進入加密貨幣產業似乎已成趨勢，行政院也組成跨部會小組，針對加密貨幣高風險投資採「漸進式納管」，加密貨幣將告別過去創新的野蠻式生長，邁入轉至成熟的陣痛期。

2022年2月，黃偉軒接受《天下》採訪時，他站在台北信義區大樓辦公室的大片落地窗前，興奮地分享未來規劃，同時為如何找到足夠的優質工程師因應成長而煩惱。

開放式辦公區的數十名工程師，多數是黃偉軒在台灣大學資工系的學長、學弟。31歲的他，出身於培養出台灣諸多區塊鏈人才、台大資工系副教授廖世偉創辦的共識實驗室。

在全球第二大加密貨幣交易所FTX破產以前，黃偉軒可能都沒有意識到這個新興行業的真正挑戰，不是技術實力，而是法律風險。

台灣首家加密貨幣新創被羈押

2022年12月21日，檢調大動作搜索與約談黃偉軒與Steaker的四位核心幹部之後，台北地檢署以違反本刑七年以上的《銀行法》違法吸金與加重詐欺重罪聲押黃偉軒。這位意氣風發的加密貨幣新貴，竟淪為階下囚。

從2022年初以來，Terra崩盤、加密貨幣機構接連破產、FTX虧空80億美元，接連的市況打擊，讓過去兩年大發利市的Web3新貴都沈寂下來，這個年並不好過。

Steaker是台灣數位資產管理平台的龍頭，總資產管理規模高達6000萬美元，並推出不同的收益方案，讓用戶以比特幣、以太幣與美元穩定幣等加密貨幣購買方案。

2022年11月11日，FTX申請破產保護。有1000萬美元資產在FTX做策略交易的Steaker，開始對部份受影響的方案用戶限制提領，受影響的用戶自組群組有上千人，也有許多投資人憤而提告黃偉軒詐欺罪。

「因為我投的Steaker方案期限都比較長，三個月、半年，沒辦法提前贖回，想跑也跑不了，」投資人小崴說，他還來不及為放在FTX的資產損失傷心，緊接著他以為是低風險投資的Steaker也出事了，「我本來不想告，因為Steaker團隊也都在台灣，人也沒跑，還想再觀察一下，」但在黃偉軒被羈押後，他也被迫思考採取法律行動。

所有虛擬通貨平台業者都在關注此案的判決結果，「這是第一個正牌做數位資產管理的公司可能要被用《銀行法》起訴，」一位數位資產管理同業說。

為什麼幣圈這麼關注這起事件？

因為過去只要不碰法幣（國家發行的法定貨幣），加密貨幣業者大多不認為自己會踩到金融法規的紅線，因為中央銀行與金管會都定調加密貨幣是高度投機性的「虛擬商品」，而非貨幣，現在這條紅線似乎收緊了。

金管會主委黃天牧表示，未來針對加密貨幣的高風險投資，將採漸進式納管。 （黃明堂攝）

後FTX時代，監管收緊

2022年初開始，從數家加密貨幣機構連環爆的事件當中嗅到警訊，行政院組織了跨部會工作小組，討論加密貨幣納管的方向，涵蓋部會甚廣，包括金管會、央行、法務部、財政部、文化部、警政署、環保署，以及8月才掛牌的數發部等。

12月5日，金管會主委黃天牧在立法院財政委員會的質詢中，罕見鬆口表示，未來針對加密貨幣的高風險投資傾向適度漸進式納管，特別是投資人保護、資產分離等，將由跨部會小組討論後決定。FTX就是因為挪用用戶資產的資金缺口導致破產。

無獨有偶地，12月15日，央行在會後理監事會報告裡，在FTX事件的啟示中提到，「金融代幣化的行為並未改變業務本身的金融屬性」，應以金融法規監理。

央行副總裁陳南光書面回覆《天下》詢問時解釋，這是基於金融穩定委員會（FSB）國際加密資產監理框架做出的建議。意即如果加密貨幣業者從事傳統金融一樣的業務，應該以相同原則受相同監管。FSB是主要國家央行與金融監管單位強化金融穩定的溝通平台，更預計在2023年初制定監管加密貨幣的進度與時程表。

央行理監事會一週後 ，在FTX踩雷的Steaker核心主管就遭到約談、搜索與羈押。FTX事件引發的連鎖效應，台灣都無法置身事外。

幣圈業者人人自危

在海外交易所的競爭下，台灣加密貨幣交易所多少都有提供穩定幣收益產品。事實上，從FTX事件Steaker限制提領以後，主管機關就找上此類新創公司，一一詢問這些收益產品到底有沒有問題，如果面臨用戶大量贖回，究竟能不能順利還錢？

監管壓力加劇下，已經有業者毅然決定收手。

一名從事數位資產管理有五年經驗的業者，原先預計2022年11月新品牌正式上線，卻因為一連串加密貨幣機構連環爆，擔心市場上還有更多未爆彈，對外發表日無限延期。

除此之外，未來這名業者的數位資產管理業務，將不再對一般投資人開放，只針對特定機構投資人募資，做加密貨幣的私募基金。因為在《銀行法》的違法吸金罪中，針對「不特定多數人」進行募資，就有機率觸法。

「對散戶投資人來說，以後的商品選擇一定會更受限，因為業者要承擔的風險愈來愈大，」他說，「也不太可能在網路上大打廣告、行銷，大家都會收斂很多。」

2022年初開始，全球數家加密貨幣機構連環爆，促使各國金融監管單位加速研擬加密貨幣監管政策。 （Shutterstock）

不做反洗錢就不許做生意

尚澄法律事務所主持律師蔡昆洲表示，在Steaker事件以後，本來乏人問津的洗錢防制法令遵循聲明書，一週內也多了三組業者來諮詢如何完成申報，「無論最後判決結果如何，法律風險都已經提升了。」

現行規範下，金管會要求虛擬通貨業者（VASP）主動通報，聲明自己會遵循《洗錢防制法》，至於要如何落實、做到多少都付之闕如，許多業者也都持觀望態度。

金管會銀行局副局長童政彰說，過去對沒有做洗錢防制聲明的業者只能處以罰鍰，但因為業者是高風險業務，因此未來也可能改為處以罰金入刑。

法遵成本提高，業者不堪負荷

其實光是要做到符合《洗錢防制法》其中一項的實名制規範，成本就讓小型新創業者不堪重負。

數位資產管理公司Hooky創辦人杜若宇一筆筆細算，銀行只認四大會計師事務所的實名認證（KYC）報告，一季約40萬元，加上其他審核一年200萬元，再加上原先的法遵成本，一年至少要約400萬元。

如果金管會真的徹底要求落實《洗錢防制法》對交易監控的逐項要求，就得使用到區塊鏈追蹤工具，如Chainalysis、CipherTrace等，追蹤每筆交易的來源與流向，這些工具每筆交易都依美元計價，低消3萬美元，之後每筆約2美元。交易所規模愈大，也會愈貴。

「你以為開間公司只要請幾個工程師，一年1000萬元，現在法遵成本又是1000萬元，真的太難做了，」杜若宇說，他在2022年12月29日正式公告結束經營兩年的業務，清退所有用戶資產。

熊市當頭，加上全球監管轉向、法遵成本提升，過去加密貨幣野蠻生長的路徑不復存在，不只年關凜冬將至，加密貨幣業者還得撐過這一輪熊市的漫漫寒冬。

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