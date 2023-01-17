其實長輩也知道雷區、10歲就懂應付提問 年夜飯如何相愛不相殺？

【文／ 蔡立勳；圖片／王建棟攝】

其實長輩也知道哪些話題比較敏感，而晚輩更是小學三年級就懂得用「標準答案」應對。聚餐如何表達關心、自在分享生活？心理師提供實用建議，編輯部也推薦暖心片單提供參考。

餐桌是連結、凝聚關係的媒介，卻也是引爆爭執之處。

尤其家族聚餐時，長輩、晚輩齊聚，各有想表達、想閃避的話題，如何讓彼此好好吃完一頓飯？

給晚輩：預設防備，反增衝突

晚輩最擔憂的莫過於長輩連珠炮似的「關心」。但心理學作家海苔熊指出，長輩其實多會從社群得知晚輩討厭的問題，減少提問；只是晚輩往往已預設聚餐情境，不斷沙盤推演劇本。

儘管長輩沒提問工作、感情、生子等敏感話題，晚輩也會因想像中的評價而處於焦慮，影響在餐桌的表現，反而成為衝突的導火線。

他建議，參與聚餐前，不如先思考自己在餐桌上會遇到誰、想跟誰多說話、坐在哪個座位，讓抗拒聚餐的心態轉為開放。

赴約前，或許能先與其中幾人見面，了解彼此近況，建立關係中的安全感。有了兩、三個盟友照應，便能減少在大餐桌的不確定性。

給長輩：與其提問，不如分享

相較之下，長輩也有調整空間。桂冠實業董事長特助陳玉翎主導「好好說頓飯」企劃5年，接觸上百個家庭，她觀察，當今家族餐桌的問題有二，一是缺乏話題，二是多數長輩把餐桌當成「教育」場域，想在用餐的同時賦予餐桌一些意義，卻往往得到反效果。

因為桂冠該企劃所做的市調顯示，其實小學3年級以上的孩子就能完全猜到長輩的問題，也知道如何給出標準答案，免得被追問，更遑論已出社會的晚輩。

她建議，長輩可以先思考想創造什麼樣的餐桌氛圍。與其不停詢問晚輩敏感問題、想方設法要了解對方的生活，不如先分享自己日常遇到的人事物，甚至困擾、煩心的事，或許會有更多對話的可能。

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