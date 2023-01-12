自家醜聞連發 英國哈利王子新書《備胎》想說什麼？

【文．編譯田孟心】

英國白金漢宮正在繃緊神經，對於即將到來的1月10日。當天，其「薩塞克斯公爵」哈利王子的自傳《備胎》（Spare，暫譯）將上市。從目前已取得書稿之外媒曝光的訊息來看，該書將把英國王室的醜聞與爭議再推上一個高峰。

只是他的備胎

這本書的英文書名是Spare，在王室與貴族圈子裡流傳著這樣的老話：「第一個兒子是頭銜、權力和財富的繼承人（heir），第二個則是備品（spare），以防止老大有什麼意外。」排行老二者，在台灣日常語境中，就是「備胎」了。

在過去疾病肆虐、兒童死亡很常見的時代，有多名後代或所謂的備胎是必要的，以確保家族血統的延續。簡言之，他們是人身保險，而一旦他們的兄姊成年、有了下一代嫡出子嗣，備品就可以被犧牲了。

據說，「heir and a spare」一詞，最早由美國女繼承人范德比爾特（Consuelo Vanderbilt）描述她與1895年結縭的英國貴族丈夫的兩個兒子時所稱。過去100年，人們較為熟知的例子是去年離世的英國女王伊麗莎白，和她的妹妹瑪格麗特公主，後者常被描述為伊麗莎白的備品。再來是女王的下一代，安德魯王子常被稱為查爾斯王子（如今英國國王查理三世）的備品。

你永遠不會聽到英國王室正式使用「spare」這個詞，但這個詞卻陪著哈利一起長大。

隨著時代與社會進步，「王室繼承」這回事已經不像古時候那樣聚焦財富與權力，更多的其實是媒體關注度。現代王室「備胎」的存在很複雜，他們從出生就被推到鎂光燈下，但與他們的兄姊不同，他們最終不會有明確的角色，重要性與影響力也會隨著他們在繼承順位中的地位而減弱。

很多時候，這對童年與青年的人格養成造成了痛苦。與最終要世襲大位的兄姊不同，備品必須習慣自己角色的式微，與眾人目光的轉移。從王室記者們撰寫的傳記來看，好幾位作為繼承人手足者飽受此苦。例如瑪格麗特公主，早年總是登上頭條，然而當她2002年去世時，公眾早已將她遺忘。

他們像是注定會失去追捧、特權、使命感的童星，但一切並非自己所能決定。

《備胎》的震撼彈

迫切想分享這些年來作為備用品的情結，想從自己的角度奪回媒體詮釋，哈利即將一反王室對私人生活低調的作風，把更多內幕端上檯面。

據先拿到書稿的《衛報》、《太陽報》、《華爾街日報》等媒體揭露，《備胎》有幾頁驚人地描述了哈利與其兄長威廉在2019年一場打鬥。

書裡寫道，威廉稱哈利的伴侶梅根「難相處」、「粗魯」和「惱人」，哈利則回嗆這樣的說法是對於媒體的「鸚鵡學舌」。這番回應惹怒了威廉，哈利寫道：他「抓住我的衣領、扯掉我的項鍊，然後把我打倒在地。」最後，威廉的攻擊導致哈利的背部瘀傷和挫傷，當天還聯絡了治療師。

這只是《備胎》中的一個案例，整本書中講述了哈利王子的童年、求學、英國軍隊和王室的職場經歷、與父母和兄弟的關係、與梅根的家庭生活等等，許多片段「可能會引起英國王室的強烈憤怒」《衛報》寫道。

《太陽報》釋出的書內訊息還有，哈利在伊頓公學呼麻；哈利和威廉懇求他們的父親不要娶卡蜜拉（現任英國王后），因為擔心她會成為「邪惡的繼母」；哈利在執行王室任務時經常恐慌症發作，無法順利發表演講和受訪等等。

會給君主制帶來衝擊嗎？

《衛報》專欄作家​​辛斯利夫（Gaby Hinsliff）寫道，「兄弟姐妹最渴望的是公平——或者更準確地說，是在這場永恆而可怕的比較中，另一個人並沒有遙遙領先，」「讓一個孩子感受到較少的愛，並且傷痕累累，是一件災難性的事情。」

她進一步指出，哈利的指控不僅僅是一場皇家的拳腳相爭——而是顯露了世襲權力的真正危險，「怨恨，從一出生就不可避免地融入了世襲君主制，」「該制度的優點也是缺點在於，它通過家庭行使權力，伴隨著所有原始的和潛在的破壞性情緒。」

確實，這些年有些倡議者基於人道理由，反對在21世紀仍持續的君主制。除了作為備品的子女所經歷的相對剝奪感以外，君主繼承人、其伴侶都承擔不同壓力，關鍵依舊是透過親族血緣選定的這一切，難有選擇權。

王室記者墨菲（Victoria Murphy ）指出，這本書向我們發出信號，表明它將以一種前所未有的方式談論事情。它提醒我們位於君主制核心、堅不可摧的等級制度，如何使得有些人是繼承人，有些人是備用品，「這可能會對他的家庭和君主制產生毀滅性的影響。」

不過，也有些人認為這樣的揭露無傷大雅。

王室記者莫頓（Andrew Morton）表示，《備胎》不會造成任何持久性的傷害，「哈利的書會引起關注、會成為世界各地的頭條新聞，但它不會摧毀這個機構，」「如果這個機構脆弱到連一個低階成員的書都受不了，那它可能就不值得保留了。」

莫頓分析，王室成員現在只擔心查理三世的加冕典禮、在意人們對新國王的觀感，如果人們不會因此書想起太多查爾斯的情史，那他們就放心了。

（資料來源：NYT, Forbes, The Atlantic）

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