台積電每年用上千名研發替代役 2028年將沒人可用會動搖神山嗎？

【文 楊孟軒】

總統蔡英文宣布兵役恢復一年，同時每年5000名的研發替代役也將退場。在台灣科技發展史上，研發替代役扮演了關鍵角色，進入半導體產業服役的役男就佔超過三成，這角色退場後，會衝擊台灣科技產業嗎？

去年從清華大學電機資訊學院畢業的小李，5月先在成功嶺受14天新兵訓練後，接著就頂著平頭到聯發科上班。他和多數的國立大學理工科系畢業生一樣，選擇服研發替代役；在企業當三年兵，而同齡的一般替代役則服役一年。

研發替代役待遇優渥。內政部發給一般替代役的薪資大約7000多元；擁有碩士、博士學歷的研發替代役，分別可拿到大約2萬4000元、3萬元。小李表示，聯發科會在政府發的薪水之外再加碼，讓這群「役男」的薪資與正職員工相當。

研發替代役將退場，末代為93年次

然而，去年底行政院宣布，民國94年次後出生的役男，將恢復一年兵役，並取消專長與研發替代役。也就是說，目前就讀大一、民國93年次的役男將成末代研發替代役，到他們研究所畢業的這六年是緩衝期，之後研發替代役便會退場。

算下來，最快到2028年，企業就幾乎沒有研發替代役可用。一零四資訊科技資深副總暨人資長鍾文雄認為，研發替代役取消加上役期延長，對企業用人勞動力供給上，將會雪上加霜，「研發替代役是相當有價值的人才聘用方式 ，不管對企業還是役男，是雙贏。」

大戶台積電，今年再招1135名

沒有研發替代役，最頭痛的可能是台積電。2022年台積電徵才8000人，其中，役政署核定給台積電的研發替代役員額就佔了1000名。

根據台積電年報估算，目前研發人員在其4萬8000名員工約佔13%，約6500人；也就是說，台積電新進研發人員有相當高比例可能是研發替代役。

今年台積電拿到的員額更多，達到1135名，佔全台總數的22%。台灣半導體產業近年蓬勃發展，讓企業仰賴研發替代役情況加劇。從2018到2023年，民間企業研發替代役核定員額，以台積電合計2995名最多，聯發科1648名居次，瑞昱半導體564名排名第三。

研發替代役前身：國防役

身為過來人的小李認為，取消研發替代役可能的影響，是會讓部份優秀人才選擇出國工作，而不留在台灣，「假設要當完兵才能去公司上班，確實有批人會想乾脆趁當兵時念英文考試，之後出國進修，」他也聽到同儕討論，目前是台海最危險的時候，讀完書應該選擇到國外工作，先避戰爭風頭。

其實，研發替代役的前身，全名為「國防工業訓儲預備軍官預備士官」的「國防役」，設立的目的，就是希望逆轉早年台灣優秀理工人才外流，導致台灣難以發展尖端科技的困境。

「那時候我們要對抗的，就是『出國』，」半導體大老、旺宏電子總經理盧志遠說。盧志遠堪稱是「國防役之父」，他曾在1980年代，以交大教授的身分，借調到行政院科技顧問組，輔佐當時的政務委員李國鼎。

他回憶，當時為了留住出國留學的理工人才，他向李國鼎提出國防役的構想，建議讓優秀大學畢業生到工業技術研院、中山科學研究院等機構服役，研究國防相關科技，但服役的時間，要從當時的兩年延長到六年。

「六年規劃是有道理的，六年後役男已經做到小主管、結婚有家庭了，不太可能又要出國念書，後面你不必綁，他（人才）也不會走了，」盧志遠說。

國防役的實施非常成功，包括中央研究院等其他研究機構，以及產業界都希望能藉由這個管道吸收頂尖人才，國防役的聘用也逐漸從國防領域延伸到業界。

「80末期、90年代科學園區都是國防役，」盧志遠舉例，晶豪科技董事長陳興海、旺宏部份高階主管也都是國防役出身，而他主持的工研院次微米計劃，成員也多是國防役。

由於人才需求從國防轉移到產業，由國防部主辦的國防役最終退場，2008年由內政部辦理的研發替代役接手至今。

台海危機升溫，是否恢復國防役？

風水輪流轉，現在台海局勢又開始緊張，台美斷交的肅殺氣氛也重現。當民進黨政府延長役期、大舉擴充軍備，也投入潛艦、無人機等國防武器自主研發能力，這局勢和催生國防役的時空背景有幾分神似，國家也急需高素質的國防科技研發人才。因此盧志遠建議政府思考，是否已到了恢復國防役的時候？

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