新加坡現任部長都他調教 文官長林祥源：養出最強公僕庫的祕密

【採訪整理／陳一姍；圖片／謝佩穎攝】

新加坡抗疫小組有3個聯合主席，結果成為亞洲第一個開國門的國家。攬才政策動員6個部會，劇烈磁吸亞洲人才。《天下》專訪新加坡四任文官長林祥源，剖析新加坡如何跨部門施政？

在新加坡政壇，李光耀公共政策學院實務教授林祥源是個低調，卻眾人皆知的名字。他擔任公務員37年，是前總理李光耀首任首席私人秘書，歷任4屆內閣的公務員首長（相當於行政院秘書長）。新加坡政壇的現任部長幾乎都曾被他調教過，包括第四代領導人黃循財，但他絕口不說三道四。

接受《天下雜誌》約訪，談新加坡政府為何能實踐政府一體，政策銜接有如一家運作順暢的企業。訪談前一天，他針對提問寫來749字結構完整、用字精準、觀點清晰、幾乎是一篇文章的「簡短筆記」。問他這是否是職業習慣？「我曾經有兩位要求很高的老闆，」他淡淡答道，其中一位自然是李光耀。

這位見過最多總理與部長的前公務員，從精神、組織與領導力訓練三個面向，剖析新加坡政府一體的祕密。以下為專訪整理：

新加坡是個小國。因為小，與加入馬來西亞2年就被迫離開的創傷，新加坡人自然而本能地認知自己的脆弱。尤其新加坡是個多種族、多文化、多語、多宗教的社會，使得我們先天有種傾向，總想著事情可能會惡化，想著要怎麼團結，才能面對挑戰。

在組織面，新加坡有一種特殊的公務員，稱為行政文官（AS，Administrative Service）。與各部會就專業招募的公務員不同，AS從基層提拔與外部延攬能力最好、最優秀的人才，讓這群人在不同部會間輪調。目前所有新加坡政府頂尖的領導人，都是來自AS。

文官輪調，磨出跨部會執行力

AS很自豪於自己是政府治理的專才。由於輪調，他們在各部會都有人脈，知道如何讓跨部會政策執行出來。政府治理非常複雜，而且愈來愈複雜，因此這樣的跨部門使者愈來愈重要。

雖然各部門自行招攬公務員，但每年新加坡文官局特別挑選AS，這些AS就是潛在的人才庫。我招募AS時都會想，這個人退休前，能在政府裡爬到多高？這是政府的高階人才庫，透過輪調給他不同挑戰，每年持續追蹤。這些AS最後晉升到常任秘書（台灣的常務次長）時，通常在45到50歲間。

我特別提到AS，因為透過這樣的輪調，即使是單一部會政策，這些AS會本能地想到受影響的其他部會。直覺地，他就能找到對的人做諮詢。如此一來，公共政策本身就會互相徵詢。部長們通常會決定對國家有益的事，而公務員的強項是執行，找到最有效的方式，把政策做好。

最重要領導力：居安思危

李光耀非常清楚執行的重要。他說，不論他的閣員如何聰明，不論他的點子有多慧黠，若不能執行出來，那所有政治家與政策都沒用。他很清楚：只有執行結果，才是真的政策。執行決定了政策成敗。

最後是訓練，世界上多數文官員學院教的是技能，新加坡文官學院也有這種課程。但我們給領導人的訓練，是關於未來與挑戰。領導人花了非常多時間受訓，思考遭遇威脅與挑戰時，新加坡如何存活以及如何持續讓國家成功。持續向前看，居安思危是新加坡領導人最重要的特質。當事情真的出問題了，不同的部會與單位就自然而然會採取行動，解決問題。

長期參與內閣會議的公務員首長，實務上能做很多事。他非常清楚政策目標。公務員首長可以召開並主持跨部會的高階文官會議。

清楚政策目標，是整合不同利益團體的關鍵。一旦目標不明，即使大家盡力想把事做好，跨部會的能力可能彼此削弱。除了清晰目標，還需有個清楚條件，大家一定要團隊合作，堅持尋找對新加坡、對新加坡人「長期」有利的解方。

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