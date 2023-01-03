不想活得又老又窮 避開50歲最後悔的5個財務決定

【編譯 張詠晴】

「早知道會活那麼久，當初就……」想避免退休後，活得又老又窮，盡量避開這些50歲以上的人最後悔的財務決定。

退休計畫的難題在於，當人們釐清到自己犯下的最大錯誤時，往往已經太遲以致於什麼也不能做。比方說，年輕時太愛花錢的人，晚年活得又老又窮，似乎只能嘆氣「這真是我人生的教訓」。

怎麼樣可以避免這些來不及改正的教訓，從而提早避免，做出對的決策？先看看50歲人們在財務決策上最後悔的五件事，思考自己能否跳脫，或許是一個辦法。

賓州大學華頓商學院教授米切爾(Olivia Mitchell)與耶路撒冷希伯來大學教授赫維茲(Abigail Hurwitz)調查1764名50歲以上的美國人，找出他們在財務決策上後悔的事。

調查結果有些有趣與實用的發現，其中一兩項甚至有些令人意外。而且受訪者在得知自己可能會活多久之後，後悔感會加重好幾倍。

首先，最多人後悔的事是，工作時沒有存更多錢。當然，如果賺的錢沒有增加，增加儲蓄的難度就會更高。因此，多數受訪者是怪自己「沒有提早規劃」，以及「日復一日，得過且過」。

個人財富規劃網站The Penny Hoarder建議，其實你應該現在就開始存對退休金，如果你已經開始存了，不妨為退休多提撥一些款項，即便只是每週多提撥1000元，複利效應會帶給你神奇的成果。

排名第二後悔的事是，沒有買長照險。多數人沒有買長照險的原因在於，以為現有的保險已經提供了保障。

另外一個沒有購買的原因就是，長照險的保費稍高，對許多人來說是不小的負擔。根據美國長期照護保險協會，55歲單身男性在美國想保長照險，保費平均一年是6萬7000新台幣。單身女性年繳更高達新台幣11萬3000元，女性保費較高是因為平均壽命較長。

第三大後悔的事，是太早退休。調查發現，年過60之後，最能繼續壯大退休金的方法，其實就是繼續工作。在美國，晚點領社會安全福利也會有幫助。機制上的設計是62歲可以開始申領，但如果晚一點領，可領金額最多甚至可以增加近80%。

第四件後悔的事在於，33%受訪者後悔沒有提撥更多比例進終身年金，或是類似的保障性產品。

The Penny Hoarder網站則認為，年金類型產品有好有壞。好處是，年金可以避免你把錢花光。無論如何，只要你活著，你就會有收入。而壞處當然就是它是極為保守的投資。因此一切還是機會成本的問題，如果你有更高明的投資方式，或至少有可以跑贏通貨膨脹的報酬率，年金就不一定是最好的選擇。

第五點其實就呼應了前面受訪者們後悔太早退休這件事。在美國，62歲必須做一個重大決定，那就是要開始領退休福利金了嗎？

自開始領取福利起，至達到全額退休福利年齡為止，按期間的月份數，退休福利金每個月削減 0.5%。打個比方，如果全額退休福利年齡為 67 歲，而選擇在 62 歲時就申領 福利，那麼最終只能領取全額福利的 70%。

相對的，如果當事人身體相對硬朗，等到70歲才開始請領福利金，最終得到金額可以高出近80%。而在調查裡，研究人員也向部分受訪者呈現了現代人的平均壽命，結果得知平均壽命，卻讓他們對自己過去的財務決策更加後悔了。

根據美國疾病控制和預防中心，活過65歲的高齡者，超過一半以上能活到80多歲，其中又有1/4可以活到90歲。當受訪者看到這樣的數據，後悔年輕時沒多存錢的人增加43%，後悔沒買長照險的人更多了2倍。

(資料來源: MarketWatch, The Penny Hoarder)

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