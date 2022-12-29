為什麼35%日本人永遠不想再旅行？ 專家曝原因：留在國內的意願較高

【文．樂羽嘉】

全球決策情報公司Morning Consult對15國1.6萬人的調查發現，亞洲國家的人民「永遠不想再去旅行」的比例最高。

調查顯示，約15%南韓人、14%中國人永遠不會再旅行。

這項調查發表於八月的「旅行與居住狀態報告」（The State of Travel & Hospitality）。

北美也差不多，約14%美國人、11%墨西哥人回答永遠不想再去旅行。

但不願旅行的比例以日本為最多，約35%日本受訪者表示無意再次旅行。

Morning Consult旅行與居住分析師羅雪可（Lindsey Roeschke）表示，這項調查詢問的是「任何休閒旅遊」，並未區分國內與國外旅行計畫。

約45%日本受訪者表示明年有意出去旅行，低於中國的65%、南韓的66%。德國則有77%受訪者未來一年有打算出去旅行。

日本對自家解封的反應也是不慍不火。旅行社Japan Localized創辦人宮本大表示，許多日本居民不想去海外，選擇在國內旅遊。

八月日本約有38.6萬民眾前往海外旅行，遠低於2019年八月的210萬人。

東洋大學國際觀光學科教授古屋秀樹認為，一個原因是日本文化「偏好風險趨避」。

若感染新冠肺炎的風險很高，同儕壓力也會逼迫觀光客留在國內。

旅盛株式會社代表取締役花田哲也則認為，財務狀況的影響力更大。

花田告訴《CNBC》：「可以說疫情降低了決定去海外旅行的日本人人數，但我認為日圓走弱的衝擊更大。」

日本人不愛出國其實不是新聞。

根據《日經亞洲》，2019年，只有23%日本公民持有護照，是七大工業國集團當中最低的比例。

古屋表示，語言障礙和欠缺連續假期，都是日本人偏愛國內旅遊的部分原因。

此外，日本的勞動環境下很難請特休假，也是一個因素。

日本大自然的吸引力、歷史及文化，也都促使日本人留在國內的意願較高。這樣一來，台灣、南韓、夏威夷等日本觀光客喜歡的旅遊地點將備感壓力。

日本旅行社JTB Corp估計，新年假期間日本國內旅遊人數將比去年增加300萬人，不過依然只有疫情前的71.8%。JTB也認為，在第八波疫情期間，商品與服務價格升高限制了日本人的外出意願。

JTB指出，日圓今年快速貶值，高油價造成國際航班附加費高漲，都提高了日本人的海外旅遊成本。目前來說，日本人最愛的海外旅遊地點是首爾、檀香山和曼谷。

不過花田相信隨著時間過去，日本人會再次外出旅行。

花田指出，日本人很容易受到多數人的影響，而多數人的情緒可能在未來五年改變。他認為看到西方人的積極活躍，會使日本的海外旅遊需求更快恢復到2020年以前的水準。

除了日本人，還有其他人對出國旅遊興趣缺缺。

英國藝術家邁爾斯（Miles）告訴《CNBC》，他還要好一陣子才想出去旅遊。

新加坡人蔡寬量表示，有好幾個理由促使他不急著現在出國玩，新冠肺炎並非其中之一。

他六月前往歐洲出差，遇到嚴重的飛機延誤和人手不足問題，而且虛擬會議比實體會議有效率多了。

他認為有很多人跟他一樣不想出國，但有些人會因為害怕錯過（FOMO）的壓力而外出旅行。不過自己以前出國很多趟了，目前沒有哪個國家是非得現在去一趟不可的。

（資料來源：CNBC、Nikkei Asia、共同社）

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