高EQ的人不聊天氣 他們做另一件事

【編譯 樂羽嘉】

想像一下，你正坐著等候會議開始。你試著想出一個好話題，能聊得盡興又興味盎然。但你逐漸受不了尷尬的沉默，於是開始聊天氣。

EQ專家巴利索（Justin Bariso）指出，與其花時間跟同事閒聊天氣和其他無意義的話題，有更好的做法能跟同事建立感情。

為什麼跟同事閒話家常不好？

巴利索認為，這類關於無關緊要事情的閒聊，似乎能讓你自在地與同事度過一段時間，但其實弊大於利。這種閒聊很表面，無法讓你們有真實的交流。

研究顯示，即使在職場，人也會渴望真實的交流。調查公司蓋洛普在一連串研究中發現，員工很重視來自主管的溝通交流，這些主管關切的不只是員工的角色和責任，更關心員工在工作以外的人生。研究揭露，感覺到主管關心身而為人的自己，會使員工更投入在工作上。

但無意義的閒聊並不提供這種機會。那麼該聊什麼才對？

巴利索建議，向美國心理學專家、人際關係大師卡內基（Dale Carnegie）借鏡。

卡內基在經典著作《卡內基說話之道：如何贏取友誼與影響他人》（How to Win Friends and Influence People）中，談到他在一場晚宴派對上與一名特別的植物學家相遇。

那一整個晚上，卡內基都坐在椅子上，著迷於植物學家關於異國植物和花園實驗的故事。卡內基請教自己的園藝問題並感激對方的幫助，藉此吸引對方全心投入這場對話。到了該高歌離席的時候，這位植物學家向晚宴主持人盛讚卡內基是「最令人心神激盪」、「最有意思的健談人士」。

這個故事透露了建立尊敬與影響力的關鍵。

要讓其他人對你講話的內容有興趣，你必須先對他們的話題感興趣。

具體來說，該怎麼做？

巴利索表示，當你覺得別人很有意思的時候，你會問問題，不是那種很具侵略性或很煩人的問題，而是出於好奇。

你從哪裡來？妳去過哪裡？你想要去哪？什麼事情讓你感興趣？你有什麼不為人知的才能？你想要學習什麼？

卡內基建議：「若你渴望成為擅長談話的人，你要當個專注貼心的傾聽者。」

「要記住，對方對於他自己、他想要的東西、他自己的問題，要比對你和你的問題有興趣一百倍。」

卡內基的建議非常寶貴，而且很適用於現今的時代。你坐在餐廳用餐時可以抽空觀察一下有多少人不是跟彼此聊天或傾聽對方談話，而是專心地盯著自己的手機。

所以只要你捨棄無意義的閒談，把談話對象當成房間裡最有意思的人，真心好奇地傾聽他們的想法和見解，你就能脫穎而出。

當你試著瞭解為什麼別人會這樣思考、這樣感覺，他們自然也會對你產生興趣，更開放地傾聽和考慮你的想法和見解，即使不一定贊同。

所以下次你跟人對話時，試著讓對方覺得他是房間裡最有意思的人，在這個過程中你會成為他們熱愛相伴的對象。等你準備好開口時，他們也會準備好聽你說話。

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