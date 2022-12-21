國門開了 為何還是訂不到想要的台灣飯店？

【文／吳雨潔；圖片／謝佩穎攝】

【2023經濟大預測】國境解封，大家應該是迫不及待往外飛，為什麼國內旅遊依舊熱門、高檔飯店依然一宿難求？

2023年第一季的鳴日號觀光列車，上架20分鐘，行程全賣完，加碼再釋出席次，「至少上半年，國旅市場仍樂見成長，」雄獅集團總經理賴一青判斷。

為什麼如此樂觀？

首先，跟出國成本偏高有關。海外出遊預計到2023年暑假，才會明朗。

其次，疫情改變了消費習慣。尤其世事無常，愈來愈多人想寵愛自己，這樣的氛圍讓頂級遊程訂單相對穩定。過去一位難求的太魯閣晶英、礁溪老爺、涵碧樓酒店與虹夕諾雅谷關等高檔住宿，預期2023上半年仍然搶手。

不只國內遊客，海外入境者也會抱著「終於出來玩，要挑好地方」的想法，讓高端需求較不受影響。

以鳴日號國際觀光列車為例，賴一青說明，強調台灣在地文化，無論外籍或國內旅客都喜愛，包括推廣台灣農特產之旅，可在車上品嚐鮮切台東夏雪芒果；加入後山部落遊程的鳴日廚房，以細緻西餐重新詮釋傳統原民料理，再搭趟原民小旅行，有特色就有市場。

靜心、正念度假受青睞

被疫情改變的旅遊市場，戶外、在地、野奢露營持續發燒，「身心平衡、遠離塵囂」也是關鍵字。2023年旅遊主軸，圍繞著如何在復甦中發揮創意，並在瞬息萬變的世界裡尋求平衡。

全球數位旅遊平台Booking.com副總裁兼行銷總監Arjan Dijk指出，過去幾年經驗教會我們，旅行不該被視為理所當然。未來，旅行將成為一種從現實逃逸的方式，人們藉此遠離現實並享受快樂。

根據Booking.com的2023年七大旅遊趨勢顯示，旅人對「遠離塵囂」的渴望，將在2023年達到前所未見的高峰。

45%的旅人，正尋找「離群」式假期；另有近五成旅客，渴望透過旅行促進身心靈健康，或藉此迎接人生新里程碑。

位於慢城花蓮鳳林的丘丘森旅執行長王念秋觀察，疫情帶來巨大壓力與焦慮，不少人心裡生病了。

倘若身體不適會看醫生、肌肉痠痛選擇按摩；而心靈疲累，一趟旅遊跨界身心產業的靜心旅程（Retreat），將成趨勢。

山谷、草原、步道、溫泉......帶來度假享受，同時透過散步冥想、正念覺察、晨間瑜伽、藥草農學等活動，達到身心平衡。王念秋表示，這不只是住飯店附瑜伽課的玩法，而是一場探索身心成長，找到適合安頓自己的平衡方式。

Boooking.com台灣區域經理詹雅伃也說，旅遊提升身心靈健康到全新層次，讓旅客從中獲得平靜與歡愉。有趣的是，雖然人們想遠離塵囂，希望住宿環境放鬆舒適，但不少台灣旅人還有一個絕不妥協的要求：旅遊地點必須有手機通訊和網路連線。

愈來愈多人渴望透過旅行遠離塵囂，從中找到身心平衡的方式。 （王建棟攝）

外國旅客回流見曙光

終能迎接海外客的旅遊業，同樣面臨國人出國的競爭。老爺酒店集團執行長沈方正認為，國旅的門檻拉高了。

沒有體驗、沒有服務、沒有價格訴求的業者會很辛苦，平均房價可能往下修正；部份位在熱門景點（如花東）、過去因沒得選才住的旅宿，則將有一波調整。

國旅天數也拉長，沈方正觀察，疫情前的台灣旅行多是兩、三天，如今平均四至七天，也帶動跳島、前往不熟悉的小鎮漫遊等多元體驗。

住房率曾掉至谷底的城市旅館（City Hotel），也隨著外國客回流而穩定。

新竹老爺酒店在目前住房率近九成的狀況下，海外商務客超過五成，幾乎追上疫情前；約四成國外客的台北遠東香格里拉，海外旅客的入住天數，亦增至三到七天以上。

晶華酒店住房率已回到疫情前的75%，外籍旅客也逐步成長，晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，商務旅客量預計到2023下半年恢復正常。

就像走在長長隧道，旅遊業終於看見黑暗盡頭，2023年是再見曙光、重回希望的一年。只是整體觀光產業，預計要2024年，才會完全復甦至疫前水平。

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