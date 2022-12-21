高成本、慢成長時代 你習慣新蛋價了嗎？

【文／陳一姍；圖片／王建棟攝】

【2023經濟大預測】經過出口爆發的2022年，2023年成長將慢下來。半導體從台南製造變美國製造，宣告高成本年代來臨。消費者也開始習慣新的物價，準備大出遊。

「蛋價是跌不下來了！」等了一年的婆婆媽媽，似乎開始習慣產地價漲七成，一斤蛋40元起跳的新常態。

台灣的高蛋價已成結構性難題。進口飼料價格高漲，墊高成本；國內蛋農老成凋零，接班不順，不再投資；加上禽流感撲殺雞隻，連進口蛋都變貴。

「過去30年全球化生產過剩，從沒想過供給面會出問題，」國泰世華首席經濟學家林啟超感嘆，「這是一個新結構，與過去十年會很不同。」

走過景氣急轉直下、通膨高漲的2022，新的一年，在去化庫存、高物價成本的軌道上，2023將是台灣走出疫情迷霧，看清新常態的一年。

新常態1：景氣縮，成長放緩

第一個新常態，就是成長趨緩。根據主計總處預估，2023年台灣GDP成長率為2.75%，將是7年來最慢的一年。

高度仰賴出口的台灣，在出口總額創下歷史新高之後，2023年將負成長0.22%，拖累全年經濟表現。

負成長的理由是因為全球主要經濟體同時熄火。

對2023年全球景氣最悲觀的IHS Markit預估，2023年全球經濟成長率只有1.5%，比前一年幾乎砍半。美國為了控制通膨，聯準會快速升息與收回銀根，美國將負成長0.2%。

德國、法國與英國則因能源短缺，引發通膨壓力，實質所得縮減，民眾不敢消費，也將全數負成長。歐盟最大經濟體德國甚至將衰退0%。

更麻煩的是，面對這一波高通膨、經濟衰退，各國政府已經沒有政策工具可用。

林啟超舉歐洲與英國為例，通膨居高不下，以至於雖然經濟負成長，但央行還是持續升息。疫情造成各國財政惡化，政府也不敢刺激消費。

「2008年全球利率降到零，還有QE（量化寬鬆），」他分析，同樣的情況也發生在新冠疫情爆發時，但是未來兩年，不容易看見類似的利多，經濟可能不會像兩次危機時那樣反彈。

包括國泰世華、永豐與富邦都預估，科技產業庫存去化，2023年第2季應該是谷底。

林啟超以佔台灣出口值超過三成的半導體為例，2008年金融海嘯，半導體訂單存貨比跌破1（即訂單少於存貨），花了9到12個月才重新拉貨。如今，沒有政策刺激，純粹靠去化庫存後的景氣自然循環，反彈力道難以預估。

新常態2：民間投資高峰過了

當出口負成長，主計總處預估2023年民間投資金額高達5.58兆，仍成長3%，也有高估的隱憂。

主計處官員不諱言，台灣投資目前有三股力道，一是綠能相關投資；二是投資台灣，台商回流的延續性投資；三是半導體產業鏈的投資。2023年之所以還會成長，是因為包括台積電、力積電等調降今年資本支出，遞延效應，使得2023年投資提高。

多位經濟學家提醒，一旦出口不如預期，就可能影響投資、進口，是2023年台灣經濟的最大不確定因子。

新常態3：消費回歸，頻缺工

2023年，台灣經濟最好的消息，就是預測民間消費成長高達5.48%，創下上世紀台灣地雷股風暴後，24年來最亮眼的增幅，貢獻台灣經濟成長九成。

更好的消息是，疫情後連續2年萎縮，規模倒退4年的民間消費，2022年隨著疫情管制陸續鬆綁，漸回常軌，購物、出遊與聚餐人潮回流，加上就業改善與薪資提升，實質消費規模已回到疫情爆發前。2023年，隨著跨境旅遊持續升溫，將重新回到成長的軌道。

在第一線，服務業的確已見榮景。

晶華酒店董事總經理吳偉正指出，自2022年10月中入境人員免除居家檢疫規定後，國際商務客與自由行觀光客已緩步回流。目前，日本團客還未出現，但並不悲觀。

長榮航空也在2022年11月的法說會中，上調了2023年復飛航班數，由原先恢復到疫情前的六、七成，上調到八成。

隨著消費復甦，幾乎所有服務業都感受到薪資上漲，仍持續缺工的新常態。

所有國家均與疫情共存，跨境旅遊將是2023年經濟最大動能。 （邱劍英攝）

吳偉正指出，晶華在最辛苦的疫情期間，透過工作拆解與重新訓練，堅持不裁員，人員流失較少。不過仍有部份房務，轉到長照中心任職。有技術的房務阿姨，這兩年薪資已漲了兩成。

2022年前9月服務業平均月薪已達4.59萬，增幅近3%，一樣是本世紀以來最高調幅，依舊缺工頻傳。台灣勞動力減少的作用力，已然顯現。

新常態4：高成本時代來了

幾乎是公認定理，物價與薪資有僵固性，一旦上漲，就很難回頭。加上能源轉型，ESG大潮使原物料開採難度提高，以及製造業重回歐美，全球生產成本幾乎全數提高。

林啟超舉油價為例，過往油價飆高，有利可圖，美國頁岩油業者就會開採。但這次，因為ESG的淨零要求，頁岩油業者不容易貸款。加上烏俄戰爭，禁運不能跟俄羅斯買油，使得雖然全球經濟步入衰退，但油價跌幅有限。

另一個例子是銅，過去銅存量為56萬噸，如今只剩下20萬噸，處於歷史新低。然而開採銅礦是屬於高污染產業，貸款不易，瓶頸難解。

「現在經濟受非經濟因素影響太大了，」永豐金控首席經濟學家黃蔭基也認為，製造業搬回美國，生產成本就是會提高，就是美國亞利桑那與台南的差別。

儘管2023年，台灣物價上漲率（CPI年增率）會回落到1.86%；但歐美升息腳步短期內不會停止，台灣央行寬鬆不易。

慢成長、緩投資、高成本，加上人口減少，2023年為新常態拉開了序幕。

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