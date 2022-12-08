「被經濟部騙20年」 比照美日韓租稅獎勵？台版晶片法案沒說的事

【文 盧沛樺、黃亦筠】

俗稱「台版晶片法案」的產創條例第10條之2和第72條修正案，11月中獲行政院通過。「這是鞏固台灣半導體領先地位的國際戰略，」經濟部長王美花向媒體表示。

中研院經濟所研究員許文泰，過去一向反對政策補貼，這次也強力呼籲，新法要盡快上路，「這很急迫啊，要留住台積！」

因為他認為，半導體先進製程的全球競爭，結局是贏家全拿，因此台積雖有技術優勢，但美國補貼英特爾，難保不會超車台積；再加上台積可扶植台廠，對台灣就業、出口和稅收都有利。

至於業界的反應，則是擔心獨厚台積電。一名IC設計公司總經理認為，政府修法立意和方向都是好的，但關鍵在於要兼顧資源公平性和有效性。「要兼顧有經濟規模的公司跟有技術創新的新創公司，還要顧及完整的產業鏈，」他期許。

台積電也吃不到，門檻太高？

從條文上看，新法真的很嚴。廠商要符合四大條件，缺一不可：居國際供應鏈關鍵地位、研發費用達一定規模、研發費用佔營收淨額達一定比例、有效稅率不低於12%。

財政部內部評估，透過有效稅率把關，適用廠商應該不超過100家。

有效稅率是指，企業應納稅額佔全年所得的比例。而且，這次財政部定義，以海外生產為主的企業，如果稅是繳在越南、中國，必須從應納稅額中扣除。

2023年有效稅率必須達到12 %，2024年至2029年的標準，則提高至15%。換言之，這些企業必須是先繳稅到一個比例，才符合優惠的資格。

外界無法一窺實際有效稅率，只能靠公開財報來試算。《天下》試算台積電、聯發科、聯電、瑞昱等企業，發現它們有效稅率都未達標，可能無法適用新法。

台灣最有競爭力的公司，卻用不上新法？對此，財政部官員解釋，台積電有效稅率低，應該與還在用促產條例的抵減額有關。明年促產的抵扣額不能用了，「台積有效稅率就會往上飆。」

企業質疑有效稅率標準太高，但其實這是因應全球趨勢。OECD將在明年起實施全球最低稅負制，未來跨國企業的有效稅率若低於15%，海外子公司所在國的稅局，都可以向企業討稅。

換言之，如果財政部不守，「等於打開自家國庫，」政大財政系教授陳國樑解釋。

雖然新法適用家數少，但減稅幅度卻不小。據透露，新法上路，廠商獲得的減稅利益遠超過百億。詳細的數字，要等法案送到立法院才會公布。

設備抵稅無上限，稅收大流失

陳國樑說，目前所有租稅獎勵中，以「OBU（國際金融業務分行）所得免徵營利事業所得稅」稅收損失最大，預估明年達195億。而未來，晶片法案極有可能成為台灣稅損最大的租稅優惠。

因為，「現在的稅損是以還沒有獎勵下所做的推估，未來上路，實際損失會更大，」陳國樑示警。但王美花在院會後記者會上強調「沒有稅損」，因為新法創造的效益會比抵減稅額多。

為什麼才不到100家公司，卻會造成這麼大的稅損？產創條例第10條之2，究竟是開了什麼大門呢？

關鍵就在設備抵減。事實上，經過漫長的努力，台灣才廢除只要投資就能減稅的促產條例，改為鼓勵廠商做研發的產創條例。

在晶片法案前，產創租稅優惠只剩兩種，一種是研發投資抵減，抵減率15%；另一種是投資於智慧機械、5G和資安的設備支出，抵減率為5%，而且還設了金額上限10億的上限，只能在這個額度申請抵減。

但這次修法，雖然嚴訂企業適用的資格，卻大幅放寬抵減額度和抵減範圍。研發投資抵減上，從過去15%大幅提高至25%。

另外，設備抵減不再限研發或特定領域，抵減率雖維持5%，但購置設備金額不再設限。

「企業一直在抱怨，在台灣擴廠，購置生產設備，都沒有投資抵減，現在可以抵減5%，生產成本就少了5%，」陳國樑說。

假設A公司2023年在台投資擴廠，添購先進製程設備500億，並投入研發的費用50億，另外當年應納稅額是100億。

在修法前，研發支出可抵減7.5億，製程設備符合智慧機械和資安，但受限於10億額度，因此抵減0.5億，合計可抵減稅額為8億。

新法上路後，A公司不只研發投資抵減增至12.5億，更優惠的是設備抵減，將從0.5億跳增至25億，合計可抵減稅額變37.5億。較修法前，企業的租稅優惠擴大近4倍。

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