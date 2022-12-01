大腦專家：「超級老人」記憶力特別好的祕訣

【採訪整理 樂羽嘉】

長壽學者眼中的「超級老人」（SuperAgers），是年齡在八十歲以上，但認知功能的年齡比實際年齡年輕好幾十歲。反過來說，你的大腦也可能比你的真實年齡老很多，這是大家想要極力避免的。

西北大學范柏格醫學院的梅蘇蘭認知神經與阿茲海默症中心，設有「西北超級老化研究計畫」，研究記憶力超強的老人，研究已經進行14年。

美國西北大學范柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）精神治療與行為科學教授羅加絲基（Emily Rogalski）：說：「超級老人必須擁有傑出的情節記憶，能夠記起每天的事情和過去的個人經驗，不過他們在其他認知測試的表現只要有平均水準就行。」

申請西北大學計畫的民眾，只有10%符合這項標準。

羅加絲基說：「超級老人跟一般老人相比，智商相近，所以我們看到的差異並不只因為智商。」

這項計畫對超級老人做大腦彩色3D掃描和認知測試，每年都做，並分析數據。

多數人的大腦會隨著年齡增長萎縮，但超級老人的皮質（負責思考、決策、記憶）依然厚得很多，比50和60多歲人的大腦萎縮得更慢。

在死後捐獻給研究的超級老人大腦中，內嗅皮質的細胞也更大、更健康。西北行為科學助理教授傑分（Tamar Gefen）表示，那是大腦中第一個被阿茲海默症攻擊的地方。內嗅皮質直接連往另一個關鍵的記憶中心海馬迴，對記憶與學習很重要。

研究也發現超級老人神經細胞裡的神經纖維糾結少三倍。神經纖維糾結是阿茲海默症及其他失智症的標準特徵。

傑分還發現，超級老人大腦的紡錘體神經元較多。一般認為紡錘體神經元有助大腦之間的迅速通訊。另一個理論說紡錘體神經元讓人類在社會環境中有直覺優勢。

如何成為超級老人？

畢業自加州大學洛杉磯分校（UCLA）的神經科學家、大腦健康專家邁爾斯坦（Marc Milstein）發現，能夠對大腦命運產生強大影響的，不是基因而是行為。

「超級老人」跟記憶能力較差的人還有什麼區別？一項2021年研究追蹤「超級老人」18個月，指出一個關鍵的區別，就是「超級老人」一生中一直在持續學習新東西。

「超級老人」每天都在學新東西

把大腦想成銀行帳戶，我們會透過學習「儲蓄」，在大腦細胞之間建立新的連結，我們的記憶就位於這些連結之中。

隨著年齡增長，我們會自然失去部分連結，就像每年提款一樣。但我們一生中儲蓄得愈多，淨資產受到提領的影響就愈少。

一項研究發現，接受愈多教育的成年人，在接受記憶力測試時，額葉愈活躍。額葉中的活動與較佳的記憶力有關。

但較高的教育程度，不是維持記憶力的唯一方法。在另一項研究中，教育程度較低的人只要上課、閱讀、書寫、常常閱讀，記憶分數就能與教育程度較高的人並駕齊驅。

哪種學習對大腦健康最好？

要維持大腦健康不變額一定要狂做數獨、填字遊戲，這些遊戲有認知上的好處，但是多數是運用你已經擁有的知識和技巧。

能在大腦中做出新連結的是學習新能力和資訊，而且過程應該要充滿挑戰性。「超級老人」喜歡甚至渴望在學習專業以外新事物的挫折感。

「交叉訓練」你的大腦

用體能訓練來比喻，你不會每天去健身房然後只練上臂，時間久了你會看起來像卜派一樣。

大腦也一樣，例如學習新語言，大腦會運動到跟學習新運動或新樂器不一樣的地方。

你可以交叉訓練大腦，混合心理與肢體的學習活動：

第一天：學習心理上帶來刺激的東西，像是聽一集播客節目、參加線上課程

第二天：做一些需要動作的學習，像是新運動、新的舞蹈、瑜珈姿勢

第三天：去社交，跟朋友喝咖啡或參加晚宴。社交活動也是一種學習，而且能夠對抗失智症。

（資料來源：CNBC、CNN）

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