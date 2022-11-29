九合一選舉衝擊！大敗後請辭黨主席 「尊蔡」仍是綠營唯一選擇？

【文 林倖妃】

【2022九合一大選】民進黨在這次地方選舉，輸到只剩二都三縣，黨主席蔡英文第一時間請辭。誰將是綠營新共主？儘管外界認為，蔡英文此後跛腳，但熟悉民進黨內局勢者認為，黨內仍有機率遵循「尊蔡」路線。

多位專家也提醒，地方選舉並非是「親共」或「反共」的選擇，而是台灣民眾藉此向國際社會展現，台灣民主愈趨成熟，人民的選擇是維持兩黨平衡架構，而不是傾向一黨獨大。

「這次選舉只有一個重點，喜歡蔡英文和討厭蔡英文，」成功大學政治系副教授蒙志成感嘆。他解讀，這是民意對蔡英文遂行「民主獨裁」的反撲，從沒收初選到提名指定人選，制度和規則都是少數人說了算，而造成民意反撲。

由於這是在中共二十大習近平確立連任之後的首次選舉，在中美對抗未見緩和的局勢下，同時隨著2024年總統大選逼近，更被認為是藍綠爭奪執政權的前哨戰。到底該如何解讀？

三理由，蔡英文仍會在核心圈

首先，蔡英文在歷次民調中仍擁有近5成高支持度，是歷任總統都未達到的高聲望。和2008年前總統陳水扁處境相較，當時有包括蘇貞昌、謝長廷、游錫堃等勢力競逐，「陳水扁被迫要選邊，這次卻沒有這樣的問題，」一位長期參與輔選綠營大將分析。

其次，綠營慘敗也代表派系各自落敗，「將對派系競爭和資源分配產生非常大的影響，」一位和綠營交好的觀察者指出，大家都要資源、要發展空間，「反而更需要鞏固領導中心，未來蔡英文的角色只會更重要。」

第三，面對即將到來的2024總統大選，「尊蔡」將是綠營不得不然的選擇。「蔡英文是否可以順利交棒，是民進黨接下來最重要的任務，」蒙志成說，若綠營內亂，藍營即有異軍突起機會。

「從2022年到2026年是台灣國際局勢變動最大的時期，」蒙志成細數，今年中共二十大換屆，2024年美國總統改選，同一年歐洲議會也要改選；《經濟學人》日前將蔡英文和其他世界領導者一起擺在封面，代表台灣現在沒有人可以取代她上國際牌桌，「台灣雖然只是棋子，但蔡英文走親美抗中路線，能得到美國的信任和支持。」

中央與地方分裂投票，互相制衡

若要解讀此次選舉，與其說綠營主打的「抗中保台」牌在地方選舉失效，不如說是台灣人民的民主智慧展現。

從過去的選舉經驗，一旦地方選舉落敗，總統選戰也會屈居下方，但從2018年的九合一大選，政治學者多認為台灣已逐漸形成兩階段不同形式選舉，地方大敗不代表中央無法執政，中央執政也不代表地方選舉就能贏得多席次。

「反映出來的是，選民可能已經清楚中央和地方選舉分裂投票，」蒙至成認為，「也可能是人民希望形成制衡力量。中央和地方相互制衡。」

政治大學選研中心研究員暨政治系主任陳陸輝說，統獨或是中國議題無法在地方選舉發酵，因為選民清楚知道這不是縣市長職權，縣市長無法抗中也無法保台，但在總統大選中卻絕對是重要的議題。

賴清德有機會成綠營共主

藍綠兩黨在九合一大選的大勝和慘敗，可能影響接下來的總統選戰佈局。一位綠營高層認為，雖然依據民進黨過去經驗，遊戲規則仍須經過黨內中常會決定，初選的人也要全民調決定，但在這次挫敗之後，人選無疑應該會是賴清德。

「蔡英文是非常務實的人，她的歷史定位是奠基在讓民進黨連任總統，」這位綠營高層接著說，如果民進黨無法繼續掌有政權，她的歷史定位也沒有了，因此誰最有機會當選，她也會全力支持，「派系想要在權力變動中求取最大空間，這是很正常的事。」

至於國民黨卻還有更多的挑戰在眼前。「國民黨是一個不能贏的政黨，選舉大勝容易淪為各自搶功，」國民黨立委鄭麗文分析，對主席朱立倫來說，總統選戰將是他的政治生命最後一戰，極可能想要親自出馬，而新北市長侯友宜雖有人氣，卻和國民黨沒有血緣，這些都是未來必須解決的難題。另一方面，當藍綠兩黨各掌中央地方局勢成型，兩黨都必須面對人才培養的斷裂。

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