精準投中特斯拉、第一個撤資中國 矽谷傳奇創投看好哪8間台灣公司？

【採訪整理 黃亦筠】

特斯拉、SpaceX的早期投資人，矽谷傳奇創投家崔普（Tim Draper），14日持就業金卡旋風訪台。他直言，提到習近平就起雞皮疙瘩，認為鎖國是經濟下坡的開始。

當《天下》記者拿了一本封面有中國領導人習近平的前一期雜誌送他，身高一米九，如行走大山的他，竟然直接拒絕，理由是不想拿著任何有習圖樣的出版品。「提到他的名字，我會起雞皮疙瘩，」他表情嚴肅地表示，「因為中國已經偏離自由市場的道路。」

崔普早在25年前就進中國投資，是第一個擁抱中國的矽谷創投，去過中國高達20次。但他自豪地說，自己也是第一個從中國撤出的矽谷創投——在習上任的第二年，就決定退出。

崔普出身創投世家第三代，參與過的投資案一翻開就十分驚人，包括Skype、百度、特斯拉、SpaceX、Twitch等。64歲的他，更是比特幣和去中心化的忠貞擁護者，領投了當今知名加密貨幣平台Coinbase、冷錢包公司Ledger等。

離開中國後，崔普現在對台灣展現高度興趣。

他3年前就投資台灣網路新聞媒體「關鍵評論網」，至今累計投了8間台灣新創。這位創投大老，設立崔普大學（Draper University），專門收創業家，進行為期兩週的密集課程，來自台灣的創業家學生就有120位。在美國，崔普擁有7500萬人收看的實境節目「Meet the Drapers」。

隨著台灣入境解封，崔普持台灣就業金卡入境台灣，對太空產業極有興趣的他，馬不停蹄去了新竹太空中心參觀。

「那是一個政府的組織，但準備技轉技術和私有化。這通常是一個好的現象，這代表政府容許更多的自由度和信任，」崔普認為，這能從小機會變大機會。

對於中國市場、美國科技產業寒冬、加密貨幣市場的崩跌，這名傳奇投資人怎麼看？以下為崔普專訪摘要：

看中國市場

「我第一個進入，也第一個離開」

在中國加入WTO之前，我就去中國了，我當時認為那是很大的機會，中國將會開放，將會是一個自由市場，我會成為一個早期投資者。

我發現那裡有好多科技新創公司正崛起，當時見到剛創業沒多久的馬雲、馬化騰，但我當時不太理解馬雲，比較了解百度創辦人李彥宏，所以我投了百度沒有投阿里巴巴。（笑）

當時投資的結果很好，當時我們在中國一直投資，效益也一直累積。但有一天，其中一間我們投資的線上支付公司被不明原因裁罰。

接著，中國政府要以大幅低於市價的價格買下這家公司。他們說，「我們買下這間公司後，你們就不會收到政府裁罰。」

我感覺到有事情正在發生。當下頓時理解，該是離開的時候了。就下了決定，完全撤出在中國的所有投資，並停止投資中國。這些發生在習近平上任的第2年（2013年）。

所以，我可以說是第一個投資中國的矽谷投資人，也是第一個從中國撤出資金的矽谷投資人 。

我當時就說，中國正在走回頭路，不再是一個自由市場、不再是適合投資的好地方了。我當時告訴我公司的所有投資人，停止投資中國市場。

我有一個Draper Innovation Index，我們把所有指數放在一起綜合評估幫助我們下決策，哪一個國家最值得投資。而中國從很短的時間內從第2名跌落到第80名。

這個過程讓我學習到，一個好的領導人他信任人民，給人民自由，人民會做出很棒的事情。如果你把人民鎖起來，說你比他們知道的還要多，那就是一個很弱的領導人，那通常也就是經濟開始走下坡。

看台灣市場

「台灣人很聰明，創業市場會更大」

這趟來台灣看到很多新生的產業，我認為台灣的創業可以變得更大，這裡的人非常的聰明，有很多好的點子。台灣兩大獨角獸 （台積電、鴻海）都是大約40年前創立的，非常少年輕人看到一家獨角獸是怎麼誕生和茁壯。當有幾個獨角獸出現後，就會帶動許多人才、帶動新的創業。

這也是為什麼我們在台灣這裡設立辦公室，投資了8間公司包括關鍵評論網、精準醫療CancerFree、晶片類ioNetworks艾陽科技、CyberSwarm等。其中像CyberSwarm．在北美成立，卻在台灣設辦公室，因為想靠近台積電。我們對投資台灣的未來有興趣。

我投資一間公司，取決於創辦人覺得的未來是什麼樣子。如果你是一家成功的公司，你看的未來會是什麼樣子？如果是一個好的未來，那我就會投資。我們投資特斯拉、SpaceX都是基於這樣的想法。

看明年景氣與科技業

「回溫前，還會經歷一波大震盪」

有人認為明年第一季就會回穩，我不認為。政府常常把事情搞砸，他們總是大量印鈔，導致通貨膨脹；之後過度操作利率，過度管制和規範。那段時間熊市來了，人們丟了工作、失業，財富消失，市場信心滑落。我認為這一切仍會持續，就看美國政府管制糟糕的程度。

FTX事件剛好給政府這些人有機會來管制虛擬貨幣，但這可能是管制的最糟時間點。因為目前景氣已經很低迷，FTX已經停業，許多人損失了金錢、失去了工作，然後政府再給他們打一拳、又再一拳。

我覺得，市場在回溫前，還會再經歷一波大震盪。主要來自兩個地方，區塊鏈經濟以及網路廣告。

人們花費也會緊縮，企業會首先砍廣告行銷預算和支出，我們會看到一些科技業的壞消息。有些科技公司會遭遇風險譬如Meta、推特、Google，有很大的業務和廣告有關。景氣不好的時候，企業第一個砍的就是廣告預算。

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