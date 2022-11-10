不愛背書的台灣女孩如何自學醫療理化 奪美國科學獎區賽冠軍？

【文／鍾張涵；圖片／王建棟攝】

一個內向害羞、坐在教室最後一排的台灣女孩，到了美國，卻突破自我，成為運動校隊風雲女將、國際生聯誼會長，還透過自學、實驗與研究，獲得科學獎區賽冠軍！她如何做到？

當紅髮碧眼的美國評審大聲宣布，劉向恩以「新冠肺炎期間異丙醇對延長外科口罩使用壽命的影響」研究，獲得美國麻州科學與工程博覽會（MSEF）區賽賽諾菲專業護理獎第一名，劉向恩興奮地尖叫起來！

MSEF是美國知名科學競賽之一，由麻省理工學院、美國文理科學院創立，每年吸引全球上千名學生參與。比賽分成區賽、州賽、全國賽，參賽者來自跨國名校，被許多人視為進入美國頂尖大學的入場券。

16歲即遠赴美國知名私校泰伯學院念高中，劉向恩如今不但成為國際生聯誼會長，還主動報名各大科學競賽。MSEF點燃她人生新志向，「未來希望攻讀醫療或化學材料、生物營養學相關科系，致力改善人類健康。」

台灣重考試，美鼓勵自發專研

但她並不是一直都積極外向、勇往直前。16歲以前，在台灣念國小、國中的劉向恩非常內向，座位一定選最後一排，照團體照總是躲到最後。

母親李瑋瑛透露，劉向恩從小不愛背書，考試只在及格邊緣，但台灣學校重視成績表現，同學間會以成績排高下，讓她變得畏縮、沒信心，「我們清楚知道，她在台灣體制很吃虧，會被一次次考試挫敗，自信消磨殆盡！」

父母經過討論，決定送她出國念高中，「覺得她可以到國外的教學體制試試，」李瑋瑛說。

劉向恩剛到美國第一學期仍膽怯，但擅長跑步、打球的她，常因體育課的優異表現被教練稱讚，令同學另眼相看，主動邀請她參加校隊、一起出去聯誼。

她內心未曾點燃的動能和熱情被激發，加入壁球、羽毛球、越野跑、游泳校隊，在每日的團體運動中建立與美國同學的友誼，「來美國，帶給我最大的轉變是『自信』！」劉向恩笑著說，美國文化比較正面，以鼓勵的方式讓她成長，對自己愈來愈有信心。

劉向恩不擅長背書考試，赴美後卻因運動成績優異重拾自信、備受鼓舞，還選上國際生聯誼會長。 （劉向恩提供）

打開人際網絡，也讓視野更開闊。她漸漸發現，泰伯學院的本地學生高達84%、國際生僅16%且以中南美洲人居多，亞洲人相當弱勢，於是去年底她主動跳出來參選全校「國際生聯誼會」會長，企圖帶領其他亞洲同學勇於發聲、讓大家認識自己。

這位運動校隊風雲女將，成功選上了會長。

勇敢跨域，上網自學醫療理化

科學獎參賽源起，得回溯至2020年疫情席捲全球，大量廢棄口罩被聯合國點名為「有毒問題」，全球每日丟棄近69億個口罩，估計75%廢棄口罩和新冠相關醫療廢棄物，被丟進掩埋場，甚至成為海漂垃圾。

劉向恩看到媒體報導大量廢棄口罩從河裡被撈出來，顯示醫療廢棄物嚴重衝擊環境。

當台灣防疫受到美國矚目，基於自己是台灣人，且未來有志申請美國大學，她認為這是值得嘗試的題目。

當時台灣出現「電鍋蒸口罩、酒精噴口罩」等二次利用方式，劉向恩主動找師長討論：噴酒精能不能延長口罩使用壽命、保持其不滲透性和靜電力？並請南山高中理化老師林卉軒協助指導。

提出假設後，劉向恩全心投入鑽研。林卉軒回憶，她廣泛閱讀口罩相關論文，購買台、韓、美等各國十多種不同品牌口罩，前後實驗高達7、80個口罩。

劉向恩說，做研究專案必須自己跨領域學習，她上網搜尋各種文獻、研讀基礎理化，在學校找教授、同學討論，且美國有龐大而完整的線上圖書資料庫，讓她可自學與科展相關的醫療、理化基礎，不懂就找老師討論。

線上、線下活用資源，新世代強項

為測量靜電，劉向恩和林卉軒分頭詢問台大、中央、彰師大、師大等校商借器材，最終乾脆說服父母自掏腰包，購買一台靜電偵測儀，讓她帶到美國研究。

放假回台灣時，她還自告奮勇要求到大學實驗室見習。中興大學管理學院榮譽特聘教授楊聲勇即曾引領她進入台大實驗室，他指出，劉向恩的學習心態成熟有彈性，且能靈活運用資源，會線上、線下交叉自學，「她彰顯出這個世代本身的強項。」

為了研究，劉向恩常從美國遠距請益、尋求解答，「只要實驗有狀況，她會廢寢忘食想辦法解決，」林卉軒舉例，每片口罩不同位置的靜電表現各不相同，劉向恩除了仔細校準檢測位置，還會自我要求「每一次拿取口罩的手勢，都要跟前一次一樣。」

（劉向恩提供）

「有時我覺得數據已經夠了，但向恩會思考手勢不對？儀器有沒有擺正？她自我要求相當高且注重細節，」林卉軒說。

超前部署：報名大學先修課

如今，劉向恩更忙了，除了學業、運動校隊，她還要以會長身分在麻州各地辦活動，讓大家認識亞洲、認識台灣。

6月，劉向恩主動申請芝加哥大學的暑期線上課程，選修了營養生物化學課。9月開學，她又一口氣報名5個美國大學所承認的AP（進階先修課程），包括環境科學、宏觀經濟學、微積分物理、統計學、多元文體文學等。

未來即將展開，區賽只是小小里程，雖然州賽失利，她已開始準備下一個比賽和科展報告。

「我選修營養學、生物學，積極提倡、參與運動競賽，就是希望運用自己的智識，帶領大家一起用科學的方法，將健康顧好，也對環境盡一份心力，」劉向恩笑著說，無論是對地球，還是對人類的健康，都希望成為正向改變的力量。

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