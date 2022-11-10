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上課12週9成學員錄取臉書、Google！ 這間「補習班」教什麼？

聯合新聞網／ 天下雜誌
（General Assembly提供）
（General Assembly提供）

【文／田孟心；圖片／General Assembly提供】

瞄準高薪就業市場、主打「短期、高強度、高就業率」的教育科技公司General Assembly，9成學員在培訓後半年錄取臉書、Google等理想工作。《天下》專訪亞太區副總裁暨營運長馮約翰，分享關於人才培訓與部署的兩大關鍵趨勢。

如果你也曾尋求轉職、渴望跳槽到更有前景的產業與公司，或單純想增加現職的競爭力，那麼你一定聽過教育科技公司General Assembly。過去十年來，協助人們精進職場技能的私人培訓組織不少，但General Assembly以「短期、高強度、高就業率」在學員與企業間口碑極佳。

General Assembly成立於2011年，現在實體校園已遍布全球30多個城市。它的學程強調就業市場上新興且重要的技能，即使學費不低（一個學程收費約33萬台幣／3個月），但因課程扎實且高度對焦高薪就業市場，至今累積超過8萬名畢業生，以及140萬人參加過它的各式工作坊課程。

《Fast Company》雜誌稱General Assembly為「改變世界理念的領導者」，並將它列為最創新教育公司榜第一名。究竟哪些是現在求職市場上最需要的技能？未來的人才培訓，又有什麼關鍵趨勢？

General Assembly亞太區副總裁暨營運長馮約翰（John Fong，音譯）從新加坡與《天下》連線，分享他的觀點。以下為整理摘要：

新冠疫情興起之後，人們有更長的時間待在家，也會思考人生的優先順序、什麼工作更適合他們、真正想要的職涯是什麼？為了達到更理想的生活，他們更加願意投資自己。再者，人們也發現數位技能愈來愈重要，因此我們看到，來General Assembly上課的人數成長了。

「終身學習」的趨勢在這些年一直被強調。特別在新加坡，由於高齡化問題，政府不斷鼓勵公民提升自己的技能。新加坡從2016年就與我們合作，甚至贊助超過40歲的新加坡公民高達9成學費。

我們也觀察到，現在的企業如果想要留才，必須重視員工的幸福感，關注薪資以外的其他滿意度與工作動力。

其中，加碼投資員工培訓是至關重要的方法。我們看到留才率高的企業，多是提供全額獎學金讓員工來上課。當員工提升了技能，在公司裡做得更好，會更開心地與公司持續合作。

這是一個很好的循環，企業、員工、教育平台三贏。

不只補技術，也協助就業

General Assembly最初是一個程式訓練營，十多年來，我們唯一的目標就是「幫助人們追求他們熱愛的工作」，績效指標之一是學生就業速度。目前，經培訓後的學員有90%在半年內錄取理想工作，而這些公司主要是臉書、Google、亞馬遜等數位領域的要角。

每個學程為期僅12週，不像一般大學通常要花3到4年，因此是十分密集、高強度、全職的訓練，我們稱之為「沉浸式學習」。

General Assembly的教師也與大學教授有很大的差別，他們的業界經驗必須豐厚，經常是白天上班，晚上來授課。

除了專業技能外，我們的培訓也很注重「軟實力」，像是創造力、團隊合作等。過程中，我們會指導學生經營求職網站LinkedIn以獲得人資注意，以及面試技巧。離開學程後，會持續追蹤他們的狀況。

因此，這裡並不是只專注在技術的補習班，而是協助人才儲備職場各方面能力的成功推進器。

現在的企業與員工都希望透過短期、高強度的訓練提升職場競爭力，最熱門的是程式設計與資料分析。 （Getty Images）
現在的企業與員工都希望透過短期、高強度的訓練提升職場競爭力，最熱門的是程式設計與資料分析。 （Getty Images）

來上課的學生有兩種類型，第一種是個人學員，他們通常已具備學士學位、工作過一段時間，但感覺自己在職場處於停滯狀態，希望有所突破或轉至更嚮往的領域。最多人選擇的是程式設計、資料分析、使用者體驗（UX）、數位行銷學程。

另一種則是企業委託我們設計專屬學程，像是迪士尼希望推動數位轉型，同時促進公司內部的性別平權，而與我們展開了「CODE: Rosie」培訓計劃，培育公司內部非理工背景的女性員工寫程式。

另外，IBM曾請我們開設特定品項的產品管理技能；新加坡公務員的數位學院「Govtech」的許多課程，也由我們設計。從這些案例可以看出，現在的個人與企業都希望能透過短期、高強度的方案提升職場競爭力，且多數學員們都是有資歷的，表明學習不再是在校生的專利，呼應「終身學習」浪潮。

共享經濟：為企業「雇」學員

事實上，General Assembly在2018年被知名人才招聘公司Adecco（藝珂）收購，正是因為藝珂看見這樣的三贏循環，才將我們納入生態系的一部份。

藝珂會與個人、企業合作，請他們參加我們的培訓，精進技能後再回去上班或找工作。雖然「藝珂買下General Assembly」原本聽起來有點難想像，但我認為未來這種「招聘公司併購培訓公司」的趨勢會大行其道。

另一個趨勢是「人才部署」，運用招聘、培訓、部署（Hire, Train, Deploy）三步驟，意即雇用來General Assembly上課的學員，培訓他們成為專業工作者，再將他們部署到企業崗位的過程。值得注意的是，這些人才是受雇於我們、而非企業。

這套模式可行的原因是，數位產業的人才經常高度流動，企業面臨著反覆徵才的棘手挑戰。然而，透過培訓組織，既可以省去流失人才的風險，也能夠確保人才有最新的專業技能。

General Assembly的學員也保證受雇，符合我們最在意的「就業」績效指標。

我稱此為人才方面的「共享經濟」，就像Uber或Airbnb。目前有一些招聘公司已經採取了這種模式，而我相信未來更多的培訓公司往這條路走，是競爭趨勢下非常自然的選項。

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