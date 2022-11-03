比起名車 為什麼有錢人更常開二手Toyota、Honda？

【編譯 樂羽嘉】

如果錢不是問題，你會選擇開什麼車？賓士、賓利還是法拉利？你可能以為有錢人都開這些名貴、價格令人望之卻步的汽車，但實際上並非如此。

根據跨國數據分析和消費者信用報告公司益百利（Experian）的一項調查，很多有錢人根本不開名貴超跑。

研究發現，家庭年收入超過25萬美元（約新台幣807萬元）的人當中，有61%不開豪華汽車，他們跟我們一樣，開豐田（Toyota）、福特（Fords）、本田（Honda）汽車。

其他調查也出現類似結果。顧客體驗與市場研究公司MaritzCX發現，年收入超過20萬美元（新台幣約646萬元）的美國人當中，最受歡迎的車款是福特F-150皮卡車。

事實上，就算最有錢的人也不喜歡浪擲金錢在外國車上。根據彭博，社群平台臉書共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）淨身價約495億美元，他最常被人目擊駕駛Honda Fit掀背車。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為億萬富翁後，也還是常開他的Honda Accord。傳奇投資人億萬富翁、「奧瑪哈的先知」巴菲特（Warren Buffett）同樣在買車方面很節省，根據紀錄片，在女兒看不下去要他買新車前，巴菲特永遠是舊車開好開滿。

巴菲特說過，他只喜歡買修理過的打折車，他2014年只花4.5萬美元（約新台幣145萬元），就把2006年的凱迪拉克DTS升級到一台凱迪拉克XTS。他告訴《富比世》，「我每年只開大概5600公里，所以不會很頻繁地買新車。」

很多人以為有錢人就是過得奢侈鋪張，實情不一定是如此。私人理財專家蘭西（Dave Ramsey）指出，靠白手起家累積100萬至1000萬美元財富的人，通常開的車都低調樸實、不是什麼令人看了大吃一驚的品牌。

他指出，這些人通常是開二手Camry、狀況不錯的二手Honda，或是一些舊的皮卡車。

「財富到達一百到一千萬美元的那些人，他們做事都不是為了給別人看。」蘭西說，他們不在乎你怎麼想，他們的生活不是為了讓別人另眼相待，也不在意跟別人比排場。

買便宜汽車能讓你變有錢嗎？

如果你想要增加財富，購買豪華轎車前應該多加思考。首先，汽車會貶值，根據《U.S. News》，美國所有新車出廠後五年平均貶值49.1%，豪華車的貶值更多。賓士S系列出廠後五年平均貶值67.1%，BMW 7系列72.6%。

豪華汽車的保養費用和保險費可能也高於一般汽車，過保固後還可能會更貴。也別忘了機會成本，你花在一輛豪華汽車上的錢，也可以是放入你的投資組合，賺取年化報酬，你原本隨著時間可以獲取的潛在收益就是機會成本。

美國會計師、理財規劃師、暢銷作家柯利（Tom Corley）花5年研究233位千萬富翁的致富習慣，也發現這些富翁特別不喜歡浪費金錢。

接受柯利訪問的千萬富翁中，有64%自稱持有的房子「不大」。他們全部都有自己的房子，其中56%至少持有目前的房子20年了，超過半數（55%）購買二手車。

（資料來源：Yahoo、CNBC）

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