BA.1、BA.5都是次世代疫苗 你的第四劑要選哪一種？

【文 林以璿】

次世代疫苗成為新冠接種主流趨勢，目前台灣已經迅速跟進美國，通過了BA.1與BA.4/5兩種次世代疫苗，專家指出，無論是哪款次世代疫苗，面對目前的流行變異株，有效性都勝過傳統疫苗，應儘速施打。

一名打了三劑疫苗，依舊在10月底確診的上班族鍾小姐，一度發燒到39度，更難熬的是喉嚨痛，「比吞刀片還痛，每一次吞口水都像過刀子，」她對同事抱怨。

她感染的很可能是Omicron的變異株BA.5。該變異株造成8月下旬以來一波升溫疫情，短短兩個月的時間，200多萬台灣人確診，90%的確診者都屬於BA.5感染。

白宮首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）曾警告，「與之前的變種病毒相比，BA.5有壓倒性的傳播優勢。」根據研究，BA.5較前一波的BA.2，傳播力增加20至30%，因此，美國在9月初，就領先世界施打BA.5的疫苗。

由於台灣正好在同一時間核准的莫德納次世代疫苗，是屬於BA.1病毒株，而引發批評，政治名嘴、中國廣播公司董事長趙少康就質疑，台灣「慢美國好幾拍」。

最快11月中旬，可施打BA.5疫苗

現在，千呼萬喚的BA.4/5次世代雙價疫苗（以下簡稱BA.5疫苗）終於到了。中央疫情指揮中心已於10月26日晚間宣布，批准莫德納與BNT的BA.5疫苗，均取得台灣的緊急使用授權審查（EUA）。

莫德納台灣香港區總經理李宜真告訴《天下》，台灣可能是亞洲第一個施打莫德納BA.5疫苗的國家，「我知道有幾個國家同時在審，到今天為止，我還沒聽到哪個亞洲國家核准了BA.5，」她說。

指揮中心表示，首批莫德納BA.5疫苗將於11月上旬到貨60萬劑，經過封緘檢驗，「至少要兩個星期後才能夠投入施打使用。」也就是說，最快可能11月中旬可以讓民眾施打。

指揮中心發言人莊人祥指出，根據指揮中心與莫德納簽訂的合約，除了已經進貨的300萬劑BA.1疫苗，在年底前還會購買700萬劑疫苗，會以BA.5疫苗為主。

目前台灣第四劑疫苗接種率僅15%，還有高達1700多萬名有施打資格的民眾尚未施打，這些人該等半個月，等BA.5疫苗上市再去施打嗎？台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒認為兩種疫苗並沒有太大差別，因為BA.1跟BA.4、BA.5同屬Omicron變異株，「這個差別有點小題大作。」

為何會有兩種次世代疫苗？

事實上，目前除了美國，國際間主要的次世代疫苗都是使用BA.1病毒株。

BA.5疫苗的出現，主要是美國政府的要求。一名生技業高層指出，當初在開發次世代疫苗時，藥廠就是預測BA.1將大流行，因此採用BA.1病毒株來做疫苗。

但美國疾病管制中心與藥廠的預測分歧，認為BA.5將成為主流，因此要求美國藥廠另外針對BA.5研發疫苗，甚至為了加速疫苗上市的進程，美國食品藥物管理局（FDA）甚至罕見地同意採納部分動物實驗資料作為新冠疫苗的EUA審核資料。

李宜真證實，「FDA採納的是BA.1的人體實驗資料，然後加上BA.5的動物實驗資料，用這兩個資料做專業判斷，核准BA.5的EUA。」莫德納也是採用同樣的資料，通過台灣的EUA。

BA.5真的比BA.1好嗎？

實際上，目前的研究已經證實次世代疫苗效用優於第一代疫苗，但是並沒有BA.1跟BA.5兩款疫苗的效用比較的研究結果。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，現有的動物實驗中，確實看到BA.5疫苗對國內流行的BA.5病毒有比較好的中和效果，「但是它對於人體重症的保護力，可能不會受到很大影響。」

而且，以新冠病毒變異與傳染力之快，往往計劃趕不上變化。指揮中心指揮官王必勝便表示，「雖然接下來進貨以BA.5疫苗為主，不過並不排除進貨BA.1疫苗，因為目前在東南亞流行的XBB型，在演化上會更接近BA.1病毒。」

他指出，未來流行趨勢仍難以估計，因此BA.1疫苗的儲備量仍然相當重要。李宜真也透露，自己因公務忙碌尚未打第四劑，自己的父母是按照政府公布的時間，接種了BA.1疫苗。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌指出，根據目前的研究，BA.1疫苗對於BA.4和BA.5病毒也能產生不錯的免疫反應，「重點是不管是哪一種，面對Omicron變異株，效果都比原本的疫苗好。」

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