新冠疫苗少打一劑 確診症狀不一樣？

【文．樂羽嘉】

若你現在確診新冠肺炎，你會有哪些症狀？英國佐伊公司與倫敦國王學院、麻州綜合病院、哈佛大學和史丹佛大學合作的佐伊健康研究（ZOE Health Study）指出，這取決於你接種疫苗的狀況。

確診新冠肺炎可能會有幾十種不一樣的症狀，從輕微的疲倦到「新冠舌頭」等奇怪症狀都有。

所謂「新冠舌頭」是有些確診者的舌頭會出現破皮、潰瘍、紅腫發炎、口內瘡、突起等等，或看起來白白的、很斑駁，或者特別紅。還有部分人口腔有灼熱感或喪失味覺。

這項計畫蒐集佐伊健康研究的應用程式（app）400多萬名app使用者資料，追蹤2020年以來用戶每天輸入的病毒症狀。

以下是接種兩劑、一劑和沒接種疫苗的人，回報的症狀（按回報頻率排序）：

接種完兩劑疫苗：

1.喉嚨痛

2.流鼻涕

3.鼻塞

4.一直咳

5.頭痛

只接種一劑疫苗：

1.頭痛

2.流鼻涕

3.喉嚨痛

4.打噴嚏

5.一直咳

沒接種疫苗：

1.頭痛

2.喉嚨痛

3.流鼻涕

4.發燒

5.一直咳

最常見的5種症狀中有4種是不管打幾劑疫苗都有，包括喉嚨痛、流鼻涕、一直咳、頭痛，但普遍性不一樣。未接種疫苗的人則更常出現發燒症狀，而打過疫苗的人較少回報發燒。

你接種疫苗的狀況，也可能影響你同時會出現多少症狀。施打一至兩劑疫苗的人，比起沒接種疫苗的人，症狀出現的時間比較短。

根據美國疾病管制暨預防中心2021年一項研究，比起沒施打疫苗的人，接種過一至兩劑疫苗的民眾出現發燒等症狀的機率低了60%。研究也發現，已接種疫苗的人平均不適的時間，比沒接種疫苗的人少了2到6天。

佐伊公司的研究發現，不管是接種幾劑疫苗，來自病毒一開始病毒株的「傳統」新冠肺炎症狀明顯減少，像是呼吸困難、喪失嗅覺。

在已經接種完兩劑疫苗的人當中，喪失嗅覺是第29常見的症狀，在未接種疫苗的人當中則是第30常見。

這可能跟Omicron變種病毒有關。其他研究發現，較新的變種病毒，比較不會出現前幾種病毒株喪失嗅覺、喪失味覺等症狀。

佐伊公司的研究，並未計入是哪種變種病毒株造成的感染，或有多少人是初次確診、是否接種加強針、人種背景等資訊和症狀嚴重程度。

納入加強針的數據，可能會改變這項研究的症狀清單，以及病程的長短。

你最近一劑疫苗的保護力會隨著時間顯著消退，代表研究中有些人可能受到良好保護，另一些人的防護能力可能比較接近沒有完整接種或完全沒接種疫苗的人。

目前對抗病毒最有效的手段，是接種針對Omicron的加強針，會比原本的疫苗更有效。

《美國醫學會期刊》（Journal of the American Medical Association, JAMA）最近一項研究則發現，在感染SARS-CoV-2前不到150天內接種兩至三劑mRNA疫苗的第一線工作者，能顯著降低症狀嚴重程度、縮短病程、降低Delta或Omicron病毒量，也會降低對醫療照護的需求。

（資料來源：CNBC、Heathline、LA Times、San Francisco Chronicle）

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