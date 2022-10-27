只有武統一途嗎？中共二十大後 台灣最該警覺的事

【文 史書華】

中共二十大落幕，習近平順利再次連任，台灣問題絕對會成為核心焦點。為什麼台灣對習近平這麼重要？中共會加大力道武統嗎？

「二十大之前，台灣問題都不是中共的重點。但二十大，習近平將會對台灣問題有更明確表示，」長期研究中共政治、中研院政治所研究員蔡文軒直言。

習近平需要建立「歷史功績」

為什麼？十九大後，習近平不斷強調兩個施政目標：2035年實現社會主義現代化、2050年建成社會主義現代化強國。

「這些大政方針，都透露了習近平不只想再做一屆，」蔡文軒分析，如果要繼續連任，他需要「歷史功績」讓人民信服。

攤開過去中國領導人的「功績」，例如鄧小平主導改革開放、江澤民時期加入世貿組織，焦點都集中在國內的經濟和發展。

強調意識型態治國的習近平不一樣。政治大學東亞所特聘教授寇健文形容，成長於文革時代的習近平，更有濃厚的復興中國情懷和抱負。

「習如果還要連任一屆、甚至兩屆，完成之前沒有領導人做到的，那會是什麼？解決台灣問題，」蔡文軒預測。而解決方案，今年8月的對台軍演，已透露端倪。

各種超軍事手段齊上擠壓

「裴洛西訪台，二十大之後的對台計劃似乎被提早拿出來了，」一位民進黨黨務人士觀察，中國在美國眾議院議長裴洛西訪台後，大規模對台展開經濟制裁、軍事威嚇、網路攻擊和統戰作為，手法一起端出來對台施壓。

除此之外，觀察者更密切關注，2021年底，中共提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

去年，中共大張旗鼓發布黨的歷史經驗，這是繼毛澤東和鄧小平之後，建黨百年的中共所發布的第三份歷史決議。超過3.6萬字的文件，關於台灣的描述不到360字，但卻首次看到「解決台灣問題的總體方略」。

兩位中國學者的觀點因此備受注目。第一位是香港基本法的起草人之一、現為中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津，3月，他在香港媒體上，羅列12條「解決台灣問題」方略，最後一項特別提到：「兩制」台灣方案，最終將通過「台灣特別行政區基本法」加以確認和保障。暗示要用新的法律框架，重塑兩岸關係。

第二位，則是全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎，也在差不多同一時間，他特別指出，今年二十大，將會對「總體方略」有「全面系統的論述」。

可以看到，不只武力挑釁，二十大後，經濟、法律等超軍事手段齊上擠壓，這才是台灣最該警覺的事。「北京對台政策，口號上是我們要打，但實際上是不戰而屈人之兵，」曾派駐日本駐香港總領事館、現為慶應義塾大學綜合政策學部教授的加茂具樹提醒。

「未來5年，保持現狀對我們（台灣）的挑戰和困難增加了，」一位國安高層不諱言。

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