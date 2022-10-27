強美元、弱景氣！台塑石化陳寳郎：這不是俄烏戰爭 這是俄歐戰爭

【文／盧沛樺；圖片／謝佩穎攝】

OPEC+減產惹惱拜登，但台塑石化董事長陳寳郎卻說影響不大。展望油價，他不把眼光放在中東產油國，而是美國聯準會和歐洲戰事。為什麼？

油價跌至每桶80美元以下，較年中高點大跌四成，台塑石化董事長陳寳郎給同仁的指令卻是「買油」。

即使上週OPEC+宣布大幅減產200萬桶，創下2020年初以來最大減產幅度，國際油市聞訊小漲，但陳寳郎依舊下令：繼續買。

從成大化工系畢業進入中油，陳寳郎在石化產業已經接近一個甲子。但今年戰爭，加上疫後產油國逐步恢復生產等國際政經局勢前所未見，他除了維持每天緊盯汽、柴、油價的習慣，更常召集同仁在辦公室辯論，希望不要漏掉詭譎局勢的任何一點蛛絲馬跡。年中，當油價攀上高點，陳寳郎卻預測價格將回落，因此減少購油庫存；反之，當全球看見油價回落，憂心全球經濟衰退，他卻已經有幾個月下令買油。

因為他認為，11、12月，油價會重返90~100塊。「因為看好未來會漲，所以趁現在低價買進，」陳寳郎笑咪咪地說。

11、12月油價預估：重返90-100美元

減產200萬桶當天，消息曝光，油價雖然應聲飆高，但旋即回落。「因為OPEC+先前離目標產量就少了125萬桶，因此實際只會減少75萬桶，」陳寳郎解釋，為何減產泛起的漣漪不大。

在一片看衰的呼聲中，陳寳郎為何獨排眾議？他又如何預測明年的油價與天然氣的情況？

「因為已經看見中國清零政策，20大後可能鬆綁，」陳寳郎指出，今年最後兩個月的變數之一。

仔細估算全球原油供需，11到12月各國煉油廠密集歲修期結束，產能利用率提高，本來就帶動原油需求、北半球冬季取暖用油增加，取代高價天然氣，歐洲仍積極儲備取暖用油，加上歐盟制裁俄羅斯原油12月5日生效，俄羅斯原油將減產，三大可以預期的供需因素，都將支持油價。

唯一目前不明的是中國。陳寳郎說，由於動態清零政策，過去兩年，產能利用率低，連帶出口很少的中國煉油廠，最近卻宣布要擴大成品油出口配額，從150萬噸增加至450萬噸。成品油包含汽油、柴油、煤油。

受中國汽油即將搶市的影響。10月，新加坡92汽油離岸價格竟然比杜拜原油還便宜0.4美元，換言之，成品價還低於原料價。陳寳郎認為，中國煉廠產能打開且大量外銷，數量甚至大於以往。這似乎預告中國在二十大後，清零政策會鬆綁，經濟將全速、甚至超速恢復運轉來穩經濟。中國是全球最大石油使用國，屆時可望重新帶動油品需求復甦。

強美元、弱景氣，明年上半油價疲軟

儘管短期回春，但陳寳郎認為，明年上半，強美元與弱景氣將使油價保持疲軟；下半年，如果俄烏戰爭提早結束，資訊業庫存去化順利，油價才有可能反彈走強。

他解釋，對油價殺傷力最大的就是強美元，而強美元明年上半預期將持續。

今年中，美國為打擊國內通膨，積極升息，帶動美元指數衝破二十年來新高。結果是，原本投資人在期貨市場買入黃小玉、原油的部位，悉數出場換成美元，使得多項原物料價格崩跌。強美元下，對美國以外的原油進口國來說，匯率貶值，代表買油變貴了，也削弱對原油的需求。

壞消息是，強美元的趨勢，短期不變。芝加哥聯邦準備銀行總裁伊文斯最近公開表示，明年春季前，聯準會基準利率會達到4.5%~4.75%，等於要比現在再升6碼。

美國聯準會預估2023美國通膨年增率仍高達3.5%，雖已較今年為低，但仍將影響全球最大經濟體的消費意願。國際能源總署預估，2023年第一季全球油品市場需求將較今年第四季衰退69萬桶，顯示高通膨已衝擊油品需求。

制裁俄羅斯效果不如預期

另一大變數，就是制裁俄羅斯的效果不如預期。陳寳郎舉今年的柴油市場為例。歐洲以前進口俄國原油，在國內煉製成柴油。但今年由於經濟制裁，俄國原油變便宜，印度總理莫迪不甩美國要求，下令大量買入再煉製成柴油，銷往歐洲，藉機大發利市。

「現在海上的超大型油輪（VLCC），都不是裝原油，而是改裝柴油，」陳寳郎形容，新加坡作為亞洲油品集散地，油輪都趁機賺上一筆。

陳寳郎解釋，原本西方想拖垮俄國經濟，對俄的禁運制裁，中、印都不買單，歐洲卻將因能源危機惡化，影響煉油、石化與鋼鐵金屬等基礎產業，經濟重創。由於俄國原油出口降幅不如市場預期，削弱西方國家制裁俄國的效果，俄國有籌碼拖長戰事，讓戰爭一時半刻還不會結束，進一步衝擊全球經濟前景。

「現在不是俄烏戰爭，是俄歐戰爭。」他直言，1990年科威特戰爭、2003年伊拉克戰爭都是區域性的，而如今俄烏戰爭透過能源，幾乎已經威脅到整個歐陸，而歐洲是全球第三大經濟體，加上美國提供烏克蘭武器，這已經不是兩國的戰爭，而是俄國與歐陸的戰役，影響將極其深遠。

天然氣高價恐成中長期

「俄歐戰爭」有可能根本改變全球油品與天然氣的市場結構。最明顯的情況，就是天然氣和油價走勢徹底脫鉤。

俄烏戰爭以來，原油和天然氣價都大漲，但天然氣漲幅遠高於原油。陳寳郎解釋，原油期貨與現貨的流通性本來就比較好，當歐洲加速進口美國、中東、非洲與南美的油品；俄羅斯原油及成品油也將加速往中印與第三世界國家輸出。

但天然氣由於運輸與儲存限制多，仍以區域市場為主。俄羅斯天然氣出口，逾七成銷往歐洲。以前歐洲的天然氣價，是每mmbtu(百萬英熱)3~10美元，但今年一度達到100美元，大漲十倍。俄烏戰爭若持續，歐洲被迫持續進口液化天然氣，將使天然氣價格居於高點。

陳寳郎解釋，歐洲過去靠天然氣管線送氣，但現在要靠美國和中東的液化天然氣，液化成本本來就高，還要蓋接收站，需要時間，因此供應瓶頸仍在，天然氣價格降不下來。結果是，不只德國、丹麥相繼重啟燃煤電廠，等於開能源轉型的倒車。

在台灣，天然氣價格飛漲，全由台電、中油吸收，人民感受不深，但台塑集團卻很有感。

將燃煤機組改為燃氣機組是台塑集團現階段淨零減排路徑的最佳解。麥寮要新建天然氣接收站，環評、整地、設備發包都已順利進行，唯獨高居不下的天然氣，成了台塑脫煤大計的最大顧慮。

由於國內的民營電廠都是跟中油買天然氣，只有台塑自己進口。如今，民營電廠跟中油買天然氣，補貼後每立方公尺19.8塊美元，發電後賣回，還可以賺錢；但實際上，現在國際市場天然氣價格是28.9塊，「我不能賠錢賣啊，」陳寳郎拉高音調說，台塑與台電的購電合約如何簽署，將關係台塑脫煤的速度。

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