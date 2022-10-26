在屋頂養一座農場！美食家許心怡搬出天龍國中心 空間小卻更舒心

【文／吳雨潔；圖片／王建棟攝】

美食家許心怡最近搬新家，房屋坪數變少，擁有的景觀空間卻增多了，生活也更舒適愉快。新家頂樓有座農場，想做菜，隨時可採摘蔬果香料。生活在都市，也能親近土地，農場到餐桌的零距離，正完美實踐。

原先住在台北市大安區30坪公寓的愛飯團團長、美食家許心怡，最近搬進一間室內18坪的綠意好宅。空間縮小了，她卻覺得生活更舒心、更寬裕了。

購入前，此處是只蓋了樓板、只能從圖片想像的預售屋。打動她搬出天龍國中心的關鍵，是新家從公共空間，到自宅裡的格局規劃，都是以料理、凝聚情感、勾勒家的美好為核心；整棟住宅圍繞在好好下廚、用心吃飯的態度。

這對喜歡吃、愛做菜的許心怡來說，是生活中最重要的小事。

頂樓的「可食景觀」，直接入菜

拜訪許心怡的家，才出電梯就讓人驚呼連連。

推開頂樓公設玻璃花園的門，釘住視線的是一座4公尺長、手工訂製的法國Molteni中島，跟可容納20人的大型長餐桌。有別於一般裝飾型廚房，中島上的爐具、烤台、鐵板功能的煎台一應俱全。

許心怡笑著說，頂樓公設根本比網美咖啡店更吸引人。

旁邊設置德國Rational萬能蒸烤箱，完全是米其林及五星飯店的等級設備。無論三五好友聚會想小試身手，或來場私廚饗宴，大尺度的專業廚房，看著用著都過癮。

透明的屋頂，可隨天光變化感受時間遞嬗。「這環境（公設）讓我很想待著，喝一杯咖啡、看本書或是打電腦。無論做些什麼都可以，就是一個很舒服放鬆的地方，」許心怡笑著說，朋友來訪，也不用擔心家裡太亂或空間太窄，頂樓公設根本比網美咖啡店更吸引人。

開放廚房的左右兩側是溫室Urban Farm。分別種植了芳香萬壽菊、魚腥草、忍冬等食用藥草，跟九層塔、蔥、韭、朝天椒、百里香等佐餐香料，還有很多香氣熟悉卻叫不出名字的植物。

想做菜，就上頂樓農場採摘食材，成就從農田到餐桌最短的距離。

再往上一層的露天花園，栽種芭樂、無花果、玉米、地瓜葉等蔬果，同時設置棚架，讓瓜果恣意攀爬生長。雖然種植數量不多，但品項種類相當豐富。

喜歡做菜的人一定都有過這樣的困擾：香料能增添食物風味，但每次下廚，為了新鮮香料四處奔波採買之後，最後卻因用量不多，剩餘的過了保鮮期，只能送給廚餘桶。

如今有一處自然空間，種植整片難得的「可食景觀」，視覺上欣賞綠意盎然，需要時，走幾步路就能親手採摘，直接入菜。

採訪的這天，許心怡就順手從樓上農場摘了幾片薄荷跟紫蘇葉，回到家，洗洗酪梨、切切雞肉，淋上優格後再撒上現摘香料，即端出一碗清爽沙拉。

住宅要順應生活的需求

許心怡認為，「這應該是我們對公設最好的想像吧，一般公設多是泳池、交誼廳，講究氣派、挑高，但其實那些東西都跟人有距離。就像到飯店大廳，你只會坐著等人，不會想住下來。」

眼前的生機盎然，不只是種種植物、蒔花弄草那麼簡單，而是在水泥城市裡，真實擁有土地的氣息。

「住宅必須順應生活者的需求，」這座社區的設計者，和田生活董事何奕佳說。

許多公設可能有豪華配備，卻乏人問津。何奕佳從消費者訪談裡發現，許多人夢想擁有中島、一個在家無法達成的夢幻廚房，於是她將公設打造成一處綠意繚繞的廚房，只要上樓，就能在自然又專業的空間用餐、宴客。

Green & Safe創辦人、和田生活董事何奕佳是這座社區的設計者。

再延伸出城市裡的可食農園，選擇永續採收的品種，讓住戶順手採摘入菜，成就從農田到餐桌最短的距離。而大量的綠植不僅能料理，也可減碳降溫。

過往的居家空間，廚房總被塞在角落。何奕佳觀察，如今與家人相聚、放下手機聊天的時刻，多在餐桌發生。於是，她大膽地將每間屋子能眺望街道林蔭的最佳景緻，留予餐廚。

廚房是家的心臟

大片落地窗，讓開放式中島連結餐廳處，引入充分光線。當家人齊聚，無論準備食物或閒聊互動，「生活的畫面就出來了，因為廚房是家的心臟，」何奕佳說。

走進許心怡的綠意好宅，靠牆一字型的流理台、木頭長桌，佔據室內超過三分之一，她笑嘻嘻地說，「這裡是我使用率最高的地方，我甚至還把廚房加大了。」

廚房一角養幾盆香草植物，方便挑逗味蕾、隨手入菜，也是帶來療癒的綠意角落。

喜歡窩在廚房裡做菜，或許因為跟家的美好記憶，都是與廚師爸爸一起在餐桌發生有關。許心怡回憶，以前放學回到家，桌上一定有鍋湯，「只要喝碗熱湯，我就覺得回到家了。心，也安定了。」

住進新家後，許心怡說，唯一的缺乏似乎是沒有健身房，但她偏著頭想了想說，「其實健身房的取代性高。如果家裡有一座農場（認真說起來是三座農場），我覺得這就有點厲害了！不管是種玉米、地瓜葉或那些香料，都對愛下廚的人很實際。」

她還發現，「因為公設吸引來的住戶都是愛吃鬼，聊起食物，每個眼睛都亮起來。所謂鄰居不一定是財力相等，而是大家的生活興趣相仿，」找到一群志趣相投的鄰居，連開住戶大會都有趣。

公司有廚房，加上餐敘活動多，許心怡過去較少在家中做飯。但住進新家後，取得食材變容易，「我做飯的機率也變高了，朋友們也會在下班後來我家吃東西，」一邊料理，轉頭就是餐桌，姐妹們聚在一起，共享溫馨時光。

「這次搬家是住進全新的房子，訂做家具、採買選物，我有一種築巢期的興奮感覺，好像回到年輕的時候，」許心怡眨了眨亮著光的眼睛。

以綠色為主調的客廳牆面，整幅落地的葉片紋理壁畫，襯著華麗質感的絨布沙發，讓家中漾滿巴黎情懷，奔放又寫意。

從大房子搬進小屋子，許心怡經歷了一段斷捨離，丟掉堆積的雜物，「我滿喜歡現在這樣的空間，剛剛好的坪數，一個很舒服的狀態。我覺得自己是一個住在巴黎公寓的人，」優雅時髦，有著自己個性。

當房屋權狀數變少，能擁有的景觀空間卻增多了，因為最重要的是，心中的餘裕更豐富了。

居家園藝小撇步，給愛自然與料理的你

◆如何防蚊種花草？

植物跟植物間有規避性，將強烈氣味的香草、辛香料植物群、蔬果群交錯栽種，利用彼此的氣味，減少蚊蟲啃食，也容易維護照料，不用忙於更替。

例如甘甜的玉米旁，種植芳香萬壽菊跟孔雀草，可讓蟲子避之唯恐不及；或三色地瓜葉旁，種植魚腥草跟金錢薄荷，也能達到驅蟲之效。

芳香萬壽菊（左）、打拋葉（右）。

◆好種的可食花草有哪些？

芳香萬壽菊：帶有百香果香氣，揉捏後加入熱水，即可飲用。

打拋葉：味道接近九層塔，可炒肉末做打拋肉，也可切絲放入涼拌食物和沙拉裡。

百里香：新鮮或乾燥都可烹調。可做成香草茶，也適合跟肉類海鮮一起。

薄荷：生長速度快，搭配飲品、蔬菜或肉類，都能發揮畫龍點睛之效。

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