連「天選之人」都中了！你該打第四劑疫苗嗎？

【文 林以璿】

Omicron亞型變異株BA.5自9月帶來新的一波疫情，也讓許多所謂的「天選之人」紛紛現出原形。今年27歲的張先生，曾在其他5位同住家人全染疫的情況下，依舊安然無恙。然而每天健身、早睡早起，也打了三劑新冠疫苗的他，最近還是確診了。

發燒第四天，他已經咳到喘不過氣，醫生警告他，再惡化就要住院治療。「我覺得病毒根本沒變弱，」他發文字訊息對《天下》抱怨，「我的情況比82歲的確診阿嬤還糟糕。」

BA.5侵襲，台灣仍在高原期

的確，這一波突然升溫的疫情，完全違背過去病毒「越來越弱」的預期。隨著BA.5在8月底成為台灣主要流行株，9月以來，台灣每日確診人數幾乎都超過3萬人，最多還曾達到單日5萬5000人。

根據疫情指揮中心公布的數字，今年截至10月19日，台灣的中症比例為0.25%，重症比例為0.18%。而且，下半年短短三個多月累積的重症人數，已是上半年的兩倍。

時間太久、病毒變種，前三劑疫苗幾乎無法防重症

台灣的第三劑接種率達到73.6%，為什麼還會出現中重症比例上升的局面？台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，關鍵在於疫苗效力已隨時間大幅減弱。

台灣12歲以上民眾，有55.6%接種超過六個月。最近美國疾病管制與預防中心（CDC）分析十個州約90萬住院病患的資料，發現第三劑疫苗預防住院的效益，在接種完六個月後已經降到41%，八個月後剩下31%。

「這些疫苗的效益，將逐漸趨近於零，」陳秀熙表示。而且，台灣還面臨「越需要保護的人疫苗越早失效」的問題。

英國國家統計局（ONS）分析公共衛生數據資料庫中將近2000萬人的接種資料，指出「年齡」是完整接種後仍出現Omicron突破性感染死亡的最危險因子，也就是說年紀越大者，越容易出現突破性死亡的情形。

然而，台灣的疫苗接種策略，是高齡者需要保護，所以也會更早接種第三劑。目前已經有66.4%的65歲以上族群接種超過六個月。

「疫苗對中重症的保護力衰退，成為近期BA.5流行下死亡數增加的原因，」陳秀熙指出，「現在要拯救這些生命唯一的方法，就是鼓勵他們趕緊施打第四劑。」

陳秀熙建議，台灣應該以全世界第四劑疫苗施打最好的國家——日本，作為榜樣。日本近一週的新冠死亡率僅百萬分之0.52，遠低於台灣的百萬分之2.29，關鍵的原因，就是第四劑的接種速度快。

「目前日本60歲以上跟免疫不良族群，第四劑施打率已達72%，相比來說，台灣的65歲以上第四劑施打率只有40%，」台大流行病學與預防醫學研究所博士後研究員林庭瑀表示，如果台灣加強次世代疫苗接種，讓覆蓋率達到80%，推估可將目前每日死亡率從百萬分之2.3下降至每百萬分之0.87。

第四劑打什麼？醫師推薦次世代疫苗

本月11日起，指揮中心開放18歲以上民眾接種莫德納次世代雙價疫苗作為第四劑，其他可供選擇的疫苗包括莫德納、輝瑞BNT、高端和Novavax疫苗。

「沒有特殊原因的話，當然還是建議選擇次世代，」林口長庚醫院感染科主任吳丁樹指出。

他解釋，過去疫苗是以原始病毒株製作，而所謂的次世代雙價疫苗，則是加入原始株與Omicron變異株，因此更能對抗Omicron變異株。

莫德納於10月20日的美國感染疾病醫學會年會（IDWeek）會議上，發表雙價疫苗的真實世界研究結果，指出次世代作為第四劑疫苗注射時，疫苗對BA.1所產生的抗體水準都高於第一代疫苗，且高水準的抗體反應至少可以持續三個月。

然而，目前尚有約300萬人，因確診未滿三個月無法接種第四劑。台北市立聯合醫院仁愛院區急診科醫師賴昭智認為，理想的接種時間為感染後的三到六個月，因為身體才剛接觸這種病毒，馬上接種可能不會產生太多的免疫反應，效益不大，「不過，確診者滿三個月後還是鼓勵接種第四劑疫苗，避免重複感染後的重症。」

賴昭智指出，卡達公共衛生部透過國家聯合數據庫的分析，曾感染Omicron BA.1或BA.2康復後再接種第四劑，混合免疫效果非常強大，預防住院及死亡的效果接近100%。

截至10月19日，可接種民眾的第四劑接種比例為13.3%，65歲以上比例為40.8%。指揮中心指出，自從10月11日擴大開放至18歲以上民眾皆可接種後，一週接種人數從原來的約20萬，上週增加至46萬，次世代疫苗仍有217萬劑庫存。

「新冠雖然是輕症居多，但疫苗效果降低還是會影響疫情。特別是有了次世代疫苗後，民眾還是可以針對自身情況，考慮第四劑疫苗，」吳丁樹提醒。

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