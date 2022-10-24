「成功上癮」症候群 哈佛教授揭：為何我們想變得特別而不是快樂？

【編譯 田孟心】

哈佛商學院管理實踐教授布魯克斯，發現他身邊的菁英學術同溫層，多數都會選擇延遲放鬆和與親人相處的「普通」樂趣，追求達到某個任務或升遷後再休息。然而，那一天似乎永遠不會到來，人們生活充滿憂鬱與焦慮。這使得他投入鑽研微妙的「成功上癮症候群」，並提出應對之道。

過往，許多研究關注人們追求成功的代價，像是心理學家基林格（Barbara Killinger）的著作《工作狂：可敬的成癮者》中闡釋的，人願意為了工作犧牲自己的個人幸福。

學者指出，對許多人而言，成功具有成癮性。接受因成功而得的讚美，會刺激腦中的多巴胺分泌，給人短暫的刺激與愉悅。

很多人知道這樣的刺激是短時間而虛幻的，但追求成功與所有其他的成癮一樣，都是一種「關係」，而不只是一個行為。多數酗酒者知道如果他們戒酒後會更快樂，但他們仍然繼續喝，因為那能帶給人一種強烈的著迷感受（儘管扭曲與孤獨），而不是相較之下平平無奇的幸福。

於是，人們會為了追求成功而犧牲人際關係。他們在該與親人團聚的節日出差、在長工時之下錯過了家人的活動，有些則願意以親密關係為代價，不發展伴侶與密友，而樂於贏得「和工作結婚」的「美名」。

哈佛商學院管理實踐教授布魯克斯（Arthur C. Brooks）長期研究這個微妙的現象，在《大西洋雜誌》中自剖：「比起快樂，我更想顯得特別。」一位友人曾問他為什麼，他回答道：「任何人都可以做讓自己開心的事情，像是和家人去度假、和朋友放鬆等等，但不是每個人都能完成偉大的事情啊！」

後來，布魯克斯發現他身邊的菁英學術同儕，多數人都有這樣的傾向——他們會選擇延遲放鬆和與親人相處的「普通」樂趣，心想直到這個任務或升遷達成後再休息。然而，那一天似乎永遠不會到來。這樣的生活模式，逐漸引發了他同溫層的失落與焦慮，使得他更投入鑽研這個「成功上癮症候群」。

對成功的莫名渴望

人類對成功的渴望可能與基因有關。知名的美國心理學家詹姆斯（William James）曾指出：「我們不僅是群居動物，我們還有一種與生俱來的傾向，想讓自己被同類注意到，」「成功使我們對他人有吸引力。」他總結。

然而，因為成功而顯得的「特別」、「受矚目」，代價並不便宜。

1980年代，醫生古德曼（Robert Goldman）就發現，超過一半野心勃勃的運動員，願意服用一種會在5年內使他們身亡的藥物，以換取當下參加的比賽得利。之後的另一項類似研究也顯示，高達14%的奧運參賽者，願意接受致命的心血管疾病，來換取奧運金牌。

然而，不幸的是，「成功」其實是很難有上限的東西，多數人從來不會覺得自己已經「足夠成功」了。高峰只會持續一兩天，接著就要追尋其他目標——心理學家稱之為「享樂跑步機」，人們必須不斷追逐下一個獎勵，就像在滾輪上盲目追逐的倉鼠。

這是為什麼許多研究顯示，成功的人幾乎總是嫉妒那些「更成功」的人，因為在這個跑步機系統中，一旦達成了，滿足感就會開始消失，人們永遠會覺得落後他人。

人們應該離開跑步機。但就像物質成癮的人難以戒酒一樣，對成功上癮的人，也很難切斷這樣的關係，且戒斷可能會伴隨痛苦。研究發現，優秀運動員在職業生涯結束後，普遍會憂鬱和焦慮，尤其是奧運選手，甚至有一個專有名詞「後奧運憂鬱症」來形容。

前F1賽車手里貝羅（Alex Dias Ribeiro）曾說，「依靠成功來獲得快樂的人，是不快樂的。」他指出，那樣的人，在成功後要不是在痛苦中死去，就是找其他跑道再追求更多成功，直到下一次的達成與死去，「在這種設定之下，可以說成功後就沒有活下去的必要了。」

該如何走出成功上癮牢籠？

布魯克斯表示，如果在上面的敘述中看見自己，不需要感到絕望，任何時候都能訓練自己重新追求幸福的能力。他給讀者3個建議，來跳脫成功成癮的魔咒。

首先，第一步是承認「人類不會在工作的享樂跑步機上找到真正的幸福」，即使你曾經、或正在工作上取得大成功。學者指出，幸福存在於非常普通的事情，例如享受散步、與親人交談，而不是加班一小時。

「這對很多人來說是極為困難的，對於那些畢生崇拜辛勤工作，並努力超越他人的人來說，這幾乎就像是在承認失敗。」布魯克斯指出。

第二步，試著彌補你以追求成功的名義而損害的任何關係。例如和兒女道歉，因為一場工作的會議而缺席了他們的學校表演等等。更有效的作法是，用行動證明自己的轉變，開始「現身」在各種過往被犧牲的人際活動中。

最後一步，則是「找到正確的衡量人生指標」。「如果你只用金錢、權力和聲望的世俗回報來衡量自己，那麼你將終其一生在那座跑步機上奔跑，並將自己與他人進行無限的比較。」布魯克斯列出了一些工作以外的指標，像是友誼、家庭、興趣、信仰等等。每個人都可以列出屬於自己的指標。

就像許多會讓人成癮的事物，它們本身可能不是絕對負面，像是葡萄酒或電玩遊戲，成功也是一樣。關鍵在於，人們應該要知道它的定位，是生活樂趣的調劑，而不是主角。若誤將之視為生活的重心，取代了真正的幸福要件，人生自然就會感到苦悶與匱乏。

（資料來源：The Atlantic, Plos.org, Psychology Today）

【延伸閱讀】

Costco聯名卡第三次搬家 一張賠錢卡，富邦砸大錢圖什麼？

連「天選之人」都中了！疫情仍在高原期，你該打第四劑疫苗嗎？

聽話的秘書、40年心腹高升中共常委 「習家軍」風光背後的代價

元宇宙一週年，Meta來台灣討救兵：「台北， 我們有麻煩了」

儘量不吹冷氣！47歲凍齡女神林志玲，9大保養祕訣

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載