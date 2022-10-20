曾超越豐田、力圖贏特斯拉 福斯跌落第一寶座最大絆腳石是什麼？

【文 吳凱琳】

福斯近年雖然大力開發電動車，但軟體問題層出不窮。在最重要的中國市場，銷售也落後競爭對手。曾超越豐田、力圖戰勝特斯拉的汽車業模範生，福斯出了什麼問題？

在全球電動車市場，福斯是行動最積極、最被看好的傳統車廠之一，這要歸功於從競爭對手BMW挖角而來的執行長迪斯（Herbert Diess）。但7月下旬，福斯正式宣布迪斯於8月底離職，自9月1日起由集團旗下的保時捷品牌執行長布魯姆，接任福斯集團執行長。

2015年，福斯集團爆發了「柴油門」醜聞，美國環保署指控福斯利用軟體規避特定污染物的排氣檢測。福斯也坦承，總計全球有1100萬輛車安裝了作弊軟體。

危機中上任，誇口要贏特斯拉

同一年，在BMW工作將近20年、掌管研發部門的迪斯，空降擔任福斯品牌執行長，2018年正式接任集團執行長。當時他信誓旦旦表示，要成功翻轉這家老牌車廠，甚至誇下海口，2025年福斯將會超越特斯拉，成為全球最大電動車廠。

迪斯接下集團執行長大位之後，推出多款ID系列電動車，表現不惡。另一方面，迪斯大砍成本、改善財務，去年集團營業利潤達193億歐元，創下任內最高紀錄。

然而，跟同業比，迪斯的表現就是另一個故事。2015年福斯曾超越豐田，躍居全球第一大車廠。但迪斯任內，2020年起又被豐田超車，拱手讓出寶座。

至於迪斯最引以為傲的電動車計劃，依TrendForce最新數據，今年第二季全球純電動車總銷量達161萬輛，較去年同期成長65%。其中福斯排名第4，市佔率為4.2%，遠遠落後特斯拉15.9%、比亞迪11.2%與上海通用五菱的6.8%。

福斯電動車的軟體系統問題，最讓人不敢領教。

敗因1：明知有問題還上市

2019年11月，在當時德國總理梅克爾見證下，福斯宣布第一款平價純電動車ID.3正式量產。

ID.3上市之後，銷售確實令人刮目相看，在歐洲市場一度僅次於特斯拉的Model 3。只不過歡樂氣氛沒能持續太久，隨後福斯不斷接到客訴電話，抱怨ID.3軟體太不可靠，例如：倒車攝影鏡頭全黑、導航失靈、中控鎖故障、軟體無法遠端更新等。

事實上，早在ID.3上市前，公司就已發現軟體出包，但福斯仍決定將軟體問題放一邊，依照原定計劃生產，然後再另外花錢租場地，停放新出廠的ID.3，等到軟體問題解決之後，再由工程師手動為每輛新車更新軟體。

敗因2：硬體先行思維，軟體整合困難

預計2025年旗下所有車款通用的作業系統，自製比由原先不到1成，提高到6成。但現實是，集團內十多個品牌的需求和優先順序各有不同，整合難度高，導致進度嚴重落後。

原本計劃採用新軟體的奧迪、保時捷與賓利（Bentley）等品牌的新款電動車上市日期，被迫延遲至少3年。除了軟體問題影響電動車上市之外，迪斯任內另一個硬傷是中國市場。

敗因3：守不住中國市場

近40年前，福斯是第一家進入中國的外國車廠。每年有近4成營業額、5成獲利來自中國。「中國或許不需要福斯，但是福斯非常需要中國，」迪斯受訪時承認。而他沒成功穩住福斯最重要的海外市場。

根據《金融時報》報導，福斯在中國的市佔率已從2019年19.7%的高點，降至2021年的15.9%。至於ID系列電動車，去年在中國賣出7萬台，低於原本設定的8～10萬台目標，而且其中有部份新車是以折扣價賣給員工和供應商。

敗因4：領導人沒有決策實權

在德國，企業領導人的角色比較像是調解者，而不像美國執行長是掌握大權的決策者。德國採取雙層制，分別為管理董事會（management board）和監事會（supervisory board），監事會的位階高於管理董事會。

管理董事會由公司高階主管組成，負責實際經營。監事會則由勞工委員會和股東代表組成，各佔半數席次，目的是希望勞資雙方擁有平等權利。針對公司某些重大決策，監事會擁有否決權，不是執行長一個人說了算。

急於改革的迪斯，最終卻讓自己陷入更孤立無援的困境。例如，他時常拿福斯和特斯拉做比較，希望刺激內部加速改革。「我常被問，為什麼要拿兩家公司比較？我知道這樣會激怒某些人，」迪斯在某次員工大會上說。

福斯集團的案例正好反映了傳統車廠的轉型難題，在面對快速變動的外部競爭時，還得努力解決內部盤根錯結的營運問題，可說是難上加難。

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