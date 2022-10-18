為何世界最大車廠Toyota不「歐印」電動車？ 原因曝光：不是唯一選項

【編譯 樂羽嘉】

大約20年前，豐田汽車（Toyota Motor）靠著油電車普銳斯（Prius）成為美國環保主義者和環保意識消費者偏愛的車廠，當時普銳斯可說是有史以來最乾淨、最節能的「電氣化」汽車之一。

油價上漲下，對普銳斯的需求增加，鼓勵其他車廠推出族繁不及備載的混合車款。普銳斯現在依然在美國最節能的汽油車之列，但隨著汽車產業過渡轉向電動車的未來趨勢，日本車廠豐田不再是過去核心支持者的最愛，原因是豐田對投資全電動車款猶豫不決。

美國草根環境組織塞拉俱樂部（Sierra Club）「全民乾淨運輸」活動負責人加西雅（Katherine García）最近在部落格寫道：「事實是，現在油電混合車不算是綠色科技。普銳斯油電車使用的內燃機會排放汙染，任何汽油車都有。」

綠色和平先前的車廠去碳排調查中，豐田墊底，原因是供應鏈和零碳排車輛的進產緩慢。電動車目前占豐田整體銷售不到1%。

通用（General Motors）、福斯（Volkswagen）等車廠近年致力投入數十億美元開發不需使用普銳斯這種汽油引擎的全電動車款，但豐田落後，最近才宣布做出類似投資。豐田也持續投資「電氣化」汽車的產品組合，從普銳斯等傳統油電混合車，到最近的電動跨界休旅車bZ4X。

除了豐田，斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、福特（Ford）和一些日本車廠也對油電混合車做了類似投資，但可以明顯看到豐田對電動車偏保守。豐田高層一邊增加對電動車的投資，一邊主張公司的策略合理，由於成本高、欠缺基礎建設，並不是全世界都會以同樣的速度採用電動車。

去年12月，豐田宣布計劃2030年以前投資4兆日圓到30款電池電動車上，同時持續投資普銳斯及其他電池電動車的可能替代方案。

豐田研究所執行長、豐田首席科學家普拉特（Gill Pratt）說：「我們想提供每個人最能幫忙解決氣候變遷的方法。我們知道答案不是用同一種方法對待所有人。」

豐田的目標是2030年以前每年售出350萬輛電動車，大約是目前銷量超過3分之1。AutoPacific業界分析經理瓦提（Paul Waatti）認為，豐田對電動車肯定相對保守，但對這麼大的車廠來說不見得是壞事。

瓦提說：「我想豐田是在替賭注避險。從全球角度來看，很多市場以不同的速度改變。美國在採用電動車的速度上慢於歐洲和中國，還有其他市場完全沒有基礎建設。在傳統系統上採取不同做法，對全球車廠是合理的。」

2021年，豐田在約200個國家和地區售出1050萬輛汽車，多過其他任何一間全球車廠。全球第二大車廠福斯，在153國售出890萬輛車，通用及其聯合企業主要在北美和亞洲售出630萬輛汽車。

在豐田眼中，電動車是走向碳中和的選項之一，而不是唯一。豐田創投執行常董阿德勒（Jim Adler）說：「在遙遠的未來，我不會假設電動車市占100%去做投資，我不這麼看。」

除了油電混合車和插電式混合動力車，豐田重度投資氫燃料電池電動車，包括Mirai第二代。霍里斯表示，純電動車、燃料電池電動車、插電式混合動力車都一樣重要。

燃料電池電動車面對的挑戰跟所有電動車一樣，成本、欠缺基建、消費者的肯定。

豐田也有研究電子合成燃料（e-fuel）。妥協較多的選項，通常比較便宜，例如2022年EPA最長56MPG的豐田普銳斯油電混合車，起價約2.5萬美元，比豐田的全電動跨界休旅車bZ4X便宜1.7萬美元。

電動車裡的電池極度昂貴，由於通膨和鋰、鈷、鎳等原物料需求增加，電池價格持續上漲。根據顧問公司AlixPartners，新冠疫情期間電動車的原物料成本增加一倍以上。

這使得豐田的油電混合車策略顯得相對合算。豐田也主張目前這類原物料不夠滿足所有人的需要。

普拉特判斷，未來十餘年，全球鋰供應會有巨大瓶頸，電池級的鎳也會有瓶頸。加拿大新創The Metals Co.估計電池級的鎳、鈷、硫酸錳會嚴重產能不足，無法達到2030年美國電動車目標。

目前，特斯拉在電池生產和供應上遙遙領先對手。特斯拉投資人關係負責人維恰（Martin Viecha）表示，特斯拉終於有了所有生產汽車和儲能產品Powerwall所需的電池，主因是除了原本合作夥伴Panasonic外擴大合作對象到中國寧德時代和LG化學。特斯拉還會再增加電池供應商。

維恰表示，電池供應是「這個產業未來能如何成長的最關鍵部分」。

（資料來源：CNBC、Yahoo Finance、Business Insider）

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