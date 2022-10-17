台文系畢業生變金融理專 成大「職涯教練」幫學生找出路 中信、統一都加入

【文．蕭歆諺】

30家企業主管變教練！創辦至今11年的成大「職涯教練計劃」，找業界達人進駐，一期5個月的師徒關係，除了授課還能聊Line、聚餐、校外教學，打破學生職涯迷思。

自認內向的成功大學台灣文學系畢業生黃莉淇，從沒想過自己有天會踏入金融業。做的工作，甚至還是需要常常與人互動的理財專員。

打破職涯迷思，幫助她生涯轉向的，是大她25歲，目前在中國信託法金高雄區域中心任職的協理梁慶全。

生涯發展看似是兩條平行線的他們，因為成大職業生涯教練計劃而交會。

每位教練帶約10人，名額常爆滿

該計劃透過邀請企業中高階主管擔任職涯教練，協助學生提早認識職場。

每位教練配有約10名學員，他們的關係彷如師徒。教練在計劃期間除了要安排至少5次以上的正式授課互動，學員日常也能透過Line互通訊息和餐敘等活動，向教練請益職場與生活中的大小困擾。

回顧計劃緣起，成大生涯發展與就業輔導組組長陳孟莉表示，一開始是由時任副學務長李劍如，邀請成大在職專班的學生和校友擔任「教練」，成立小組和學生分享產業知識及職涯發展等議題。

由於成效頗佳，校方自第3屆起擴大辦理計劃，不限於成大校友，邀請更多企業主管成為教練。

企業數從第1屆的8家，逐步增加至第13屆的30家。除了嘉鴻遊艇、台積電及中國信託從第1屆就投入，後續也有統一、中華電信和信義房屋等遍布各領域的企業參與。

職涯教練計劃負責人蔡秉欣提到，由於計劃受好評，參與學生數逐年上升，可惜每家企業僅配有10到12名學員，名額常常供不應求。

因參與企業眾多，計劃還特別開放跨組修課，學員可以至計劃設置的選課系統，填選有興趣的跨組課程，一睹各產業概況。

黃莉淇在參加第9屆的計劃時，除了組上的金融課程外，同時跨組選修傳產、食品業、影視業、遊艇業教練所開的課程，快速掌握跨領域的業界動向。

陳孟莉表示，計劃開辦至今已有2800人次參與，調查近三屆學員，有九成都認為對職涯發展有幫助。很多學員進入職場後，還會說服企業也投入。

後續更吸引多校引進與開辦，如清華大學的清大企業領航培育計劃、東海大學的師友計劃，和政大MBA的企業導師制度。

比就業博覽會、寒暑假實習有效

學生通常認為參與就業博覽會和實習，就有機會實地了解職場狀況，成大為何還要花費額外心力打造職涯教練計劃？

和為期5個月的職涯教練計劃相較，陳孟莉解釋，實習多半集中在寒暑假，學生和業主互動的機會不多；另一方面通常只能帶走基本工作技術，沒有師父領路，對業界的洞察較少，更不用提僅有一、兩天的博覽會。

職涯教練計劃乍看似乎不難，只是為學生和企業搭橋，但背後仍有許多營運上的細節。

陳孟莉舉例，為了讓學員、教練與校方間溝通更順暢，對接彼此需求，每個小組都配有輔導員和正副小組長，以夠強的執行團隊落實計劃細節，並不斷滾動修正。

計劃不只對學生職涯發展有幫助，對企業也是一項利多。

陳孟莉說明，企業參與計劃看似需要額外投入人力，無形中卻能提升形象與育才，因此吸引很多企業主動與他們聯繫談合作。

以中信為例，梁慶全會以學生志趣為首要考量，不會要求到中信任職，但後續卻有不少人選擇到中信工作。

「10年前中國信託的新人比較少來自成大，現在整體比例有提高，」他發現，如今中信各個法金區域中心都能看見學員的身影。看著這群學生從青澀到成熟，也讓他十分欣慰。

讓學生懂職場，「他們喜歡聽真話」

梁慶全作為第2屆就投入的資深教練，如今已帶了10屆、超過百位學生，對職涯教練計劃的成效特別有感。

他分析，大學生對職場有許多迷思，很容易因畫地自限而錯過機會。如學生想像業務工作時，多會以為這份工作需要外向又會講話，「重點是要得到客戶信賴，」他說，業務其實有很多種風格，只要邏輯好且有溫度，就值得投入嘗試。

對職涯沒有明確想法的黃莉淇，原先畢業後想投入航空業，卻因參與計劃，在梁慶全的鼓勵下發現自己有成為業務的潛力，勇於跨出文學院，進入金融領域、成為理專，並持續朝法金RM（客戶關係經理）的方向邁進。

梁慶全提到，既有不敢嘗試的學生，也有想法太一廂情願的學生。他曾遇到學生劈頭就說想從事銀行的策略規劃工作，雖然目標明確，但想法太過不切實際。

「他們很喜歡聽真話，」梁慶全認為，職涯教練計劃最棒的地方，是可以讓學生第一手知道業界生態，避免他們抱有錯誤想像，走錯路或繞遠路。

一聲學長拉近關係，能聊工作、感情

為了讓學生充分理解產業動向，他開設一系列課內外活動。室內課程包含銀行業務簡介、產品簡介、徵信調查方法等與金融業較貼近的內容，邀請中信不同職位的員工分享甘苦談外，也分享履歷、面試技巧和模擬面試。

室內課程緊貼業界，戶外活動則讓學生有更多實戰經驗。除了參訪總行與極少對外開放的交易室，他還自掏腰包，帶學生到台南著名的餐廳阿霞飯店吃飯，教他們怎麼樣在餐桌上與同事和客戶互動；也帶學生拜訪工廠，讓學生能向董事長自由「問到飽」。

之所以要訪廠，是期待學生能將課堂上所學融會貫通，了解第一線RM工作時的訣竅。如銀行融資有所謂的「5P授信原則」，學生或許都能背出5P代表的意義，但不知道怎麼用。訪廠時他便會教學生看報表、看現場機台推估產能，以評估該廠體質。

傳授業界經驗與知識外，梁慶全花諸多心力關照學員的生活大小事，每週約6小時在該計劃上。「我要他們叫我學長，年紀上吃一下豆腐，」國台語切換自如，大學和碩士學位都在成大取得的梁慶全，邊笑邊說。

正是這聲「學長」，快速拉近了師徒間的距離，也成為職涯教練計劃的靈魂要素，讓計劃能打破條條框框與制式做法，打造亦師亦友的關係。

每屆計劃執行的5個月期間，梁慶全會要求學員每個月和他吃一次飯。沒主動約的人，還會收到他用Line傳的長輩圖「關心」。他希望自己不只是提供職場上的協助，也能當這群學員生活上的靠山。

因此，學員從如何在兩份實習中做選擇，到該不該和女朋友同住，有問題都會想到找「學長」討論。

畢業的學員也會不定期和梁慶全聯絡，有人會固定寄手寫卡片，還有人到印度旅遊，錢包遭竊也打給他求助。

「真心推薦所有大三以上的學弟妹報名，」曾經當過學員與輔導員，參與過職涯教練計劃兩屆的黃莉淇說，不只可以讓學生快速掌握各產業的內涵，還有機會建立人脈，結識不同科系領域的中高階主管，收穫豐富。

學用落差難以磨滅，成大職涯教練計劃順利透過更有彈性與溫度的師徒制，融化橫亙在產學間的堅冰。

【小檔案】成功大學「職涯教練計劃」

主要人物｜成大生涯發展與就業輔導組組長陳孟莉、專案經理蔡秉欣

計劃成立｜2011年

教學成效｜開辦至今參與學員超過2800人次

創新模式｜

1.師徒制跳脫過去制式的產學合作做法

2.從餐桌到工廠，教練能親自帶學生到現場看門道

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