第二次確診新冠肺炎會怎樣？ 專家曝解答：時間點是關鍵

【編譯．樂羽嘉】

天氣逐漸變涼、流感季來臨，有些人可能再次確診新冠肺炎。再次確診的話，症狀會跟第一次一樣嗎？會比較嚴重還是比較輕微？

專家的答案是，這很複雜，取決於你距離上次確診新冠肺炎經過多長的時間、你的重症風險、你上次接種疫苗是多久以前。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院急診醫學主任克倫醫生（Dr. Gabe Kelen）說：「整體來說，再次確診似乎會比較溫和，但不保證必然如此。」

根據《南華早報》，香港最近再感染的民眾占每日新增病例不到2%，多數症狀也較第一次溫和。關於再次確診是否會一樣痛苦，專家表示：

1.假如你再度確診新冠肺炎，上次打疫苗、上次確診的時間點是關鍵。

隸屬康乃爾大學的威爾康乃爾醫學院（Weill Cornell Medicine）感染疾病主任古力克醫生（Dr. Roy Gulick）表示，若你感染後康復，你體內會有抗體持續警戒未來再次感染。

不是所有抗體都能幫助你的身體對抗下次感染，但它們確實能降低症狀的嚴重性。

加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）感染病專家霍頓醫生（Dr. Lucy Horton）同樣的，持續施打最新的新冠疫苗，能夠降低重症風險。持續施打的意思是，符合資格的情況下，基本疫苗跟加強針都要打。

古力克醫師指出，這些都有助預防再次確診，但也都不能保證你不會再次生病，或症狀會比較溫和。沒有疫苗會天然免疫力是100%有效的，這些免疫力一般持續約3到4個月，接著最佳保護力就會開始消退。

換句話說，如果距離你上次確診或接種疫苗已經過了好一段時間，免疫系統的防禦力可能就不會那麼好。古力克說，時間點是關鍵。

2.Omicron經驗跟先前的變種不一樣

若你是最近確診新冠肺炎，可能是得到Omicron或其他亞型變異株。普遍來說，比起先前的新冠肺炎變種病毒，Omicron系列造成的症狀似乎比較輕微。以美國的情況來說，這部分可能是因為民眾受到更多疫苗保護，以及先前就確診過了，所以如果你是2021年11月Omicron出現以前首次確診，再感染的症狀可能會比較溫和。

但所謂的「溫和」也不代表輕鬆寫意，即使是健康、有接種的人，還是會喉嚨痛、頭痛、疲勞、咳嗽、鼻塞、肌肉痠痛，全部症狀持續好幾天。若你是新冠肺炎高風險族群，症狀可能更糟，尤其若你是老人、免疫功能低下或有其他醫學狀況。

去年美國疾病管制暨控制中心一項小型研究發現，先感染其他病毒株再確診Omicron的人，第二次確診症狀比較少。古力克醫師表示，不同的病毒株也可能造成不同症狀，研究顯示Omicron家族的感染者更常出現喉嚨痛，Delta等先前病毒株則較容易出現失去嗅覺或味覺症狀。

如何保護自己不要再感染？

霍頓醫師建議，若符合資格，可以施打針對Omicron的加強針。若你所在地區疫情嚴重，可以在室內戴口罩、避免待在擁擠的室內。

（資料來源：CNBC、SCMP南華早報）

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