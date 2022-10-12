比淨灘還強大！難度超高的珊瑚復育 台達如何在基隆完成千顆？

【文／熊毅晰、鄧凱元；圖片／台達電提供】

【天下ESG】別的企業光忙例行業務就疲於奔命，台達電不但ESG發展超車、成功復育珊瑚，年底還即將前進COP27。怎麼做到的？台達內部最強智庫＋軍火庫大公開。

東北角的潮境公園，海底下布滿了五顏六色的珊瑚，是鸚哥、石斑、鯛魚等魚類重要的棲地。

2年前，豐富的海底生態，遭遇了全球暖化、海溫上升和過度觀光的襲擊，基隆潮境公園的珊瑚，竟有2到3成白化了。

「近幾年聖嬰與反聖嬰現象加劇，水溫異常比以前更劇烈，」海科館產學交流組主任陳麗淑解釋。

為了把珊瑚種回來，台達電與海科館合作，先是在實驗室裡人工復育珊瑚，接著把珊瑚移植到潮境公園，今年將完成近千顆珊瑚的復育。

「地球只有千分之一的海底有珊瑚，但珊瑚卻供養了四分之一的海洋生態，」 台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊說，珊瑚一旦消失了，海底生態將面臨浩劫。

工程師設計出珊瑚最理想環境

但復育難度很高。以往，海科館復育珊瑚所需要的光源與環控設施等，都是從外國買入，不僅費時，而且很難做到客製化。偏偏珊瑚的生長，燈光的光譜與波長，影響很大。

「台達電的工程師幫我們設計了最理想的光源和各種的自動控制系統，大幅加快了我們研究與復育的速度，」陳麗淑說。

不同的品種的珊瑚，耐熱性也不一樣。台達電與海科館，在實驗室裡用台達特製的燈光照射珊瑚，研究生長的情況。 （台達電提供）

不過，以能源管理、自動化起家的台達電，和珊瑚礁有什麼關係？

「我們的員工到後壁湖潛水，看到珊瑚白化很難過，把照片給了台達基金會研究，發現在國際上，生物多樣性與珊瑚復育是目前國際的重要潮流，而且和台達的技術有連結，所以我們決定跳下來做，」郭珊珊回憶。

曾6度拿下「天下永續公民獎」大型企業組第一名，且已連續11年獲選道瓊永續指數（DJSI）世界指數的台達電，不僅是國內企業ESG的先行者，它在永續領域的步伐也動見觀瞻，堪稱國內企業投入ESG新趨勢的風向球。

從早年投身環境教育，年年到聯合國氣候峰會（COP）會場把最新環境資訊帶回台灣，推廣綠建築，並啟動自家低碳轉型，是全台第一家通過科學基礎目標倡議組織（SBTi）符合性審查的企業。

台達電的最新動態是往海裡走，投入海洋的生物多樣性。郭珊珊說，「過去10年我們在綠建築快速累積。現在我們不能停下腳步，要有新的里程碑。」

東海大學企業永續影響力中心資深總監陳耀德說，生物多樣性是道瓊永續指數今年剛列入的新指標，鼓勵企業思考企業營運和整體價值鏈對生態系的影響，「生態復育的效果，比企業單在淨灘大多了」。

最強智庫：台達電文教基金會，讓中研院大讚

有別於其他企業，ESG部門光是要完成手邊的例行業務，就已經疲於奔命，為何台達電總有餘裕研究與投身國際正在萌芽的議題？台達電永續長周志宏透露，台達電文教基金會是內部很重要的智庫。

周志宏表示，10多年來，基金會陸續把綠建築與水資源等等的新知識帶進台達，並形成一套時機成熟就由台達電永續部門接手的機制，因此讓公司在推動永續相關轉型時，起步就掌握了豐富的資源和技術。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄觀察，台達電接收國際最新資訊的能力甚至不輸學界，「聯合國的氣候報告，他們（台達）一個晚上就摘譯出來，比我們自己整理的還完整。」

能從台灣氣候變遷重量級學者口中得到這番肯定，足見台達電文教基金會的研究能量。

基金會先扮演火車頭，企業的永續部門接手落地，成果就是台達電在永續領域的過人績效。為表彰台達電在國內企業永續發展的前瞻地位，「天下永續公民獎」今年特地頒發其「永續標竿企業」獎。「我們訂下2025年要達到碳密集度下降56%的目標，結果已經提早達標了，」台達電董事長海英俊在9月的頒獎典禮上，提及自家的脫碳進程時表示。

海英俊口中的「碳密集度」，是指把每百萬美元使用的電力所換算成的碳排，2021年，台達電已經達到71%的降幅。

最強軍火庫：內部碳定價，銀彈投入氣候科技

永續進程超車的關鍵，還有台達的內部碳定價制度。

5年前，台達電要求每個事業體，都要針對自己所製造的碳排，繳交內部碳費，目前事業體排放1公噸的碳排，要向公司繳交300美元的碳費。光一年金額就高達數10億元。這筆基金，就成為台達拿來買綠電，或投入未來關鍵減碳與氣候科技的重要軍火庫。

不過，一般企業要推動內部碳定價並不容易，阻力常來自於被收錢的各個部門。

周志宏則說，台達很多的客戶，要求2020年就要百分之百使用綠電。面對這些客戶的事業體，如果還沒達到百分百使用綠電，事業體也可能要繳交碳費給客戶，「這邊（ESG部門）不買綠電，那邊（事業體）難拿到訂單，」因此，碳費是必要的支出，早已是各部門的共識。

周志宏透露，其實購買綠電大約用掉2到3成的錢，而剩下的錢就給各部門提永續相關的創新方案，另外，也會投資國內外的新創，佈局未來的永續、能源與減碳產業，如碳捕捉或者綠氫技術等。

台達電很清楚，早一步投入能源與減碳的新技術，不只帶來品牌效益，更能發展出商機。

最經典例子就是台達推動綠建築而衍生的新機會。從2015年開始，在自家廠房導入各種能源管理方案後，台達經常把廠房開放給訪客參觀。「反而很多人來問，可不可以幫我做綠建築，因此我們陸續併購了4家外國的公司，現在已經發展出獨立的綠建築與樓宇自動化事業單位，」郭珊珊說。

前進COP 27，西班牙政府搶合作

從環境與氣候的挑戰尋找新解方，也是台達投入ESG的特點。

「在氣候與環境的領域，學界可以做很好的研究，但台達電特別的是，能幫助我們把想法變成是可用的技術，甚至是商機，這樣才能把影響力放大，」許晃雄說。

「從喚起大眾對氣候變遷的認識，現在更重要的是怎麼面對，找到氣候調適的解決方案，」郭珊珊說。像台達在莫拉克風災後，協助重建高雄那瑪夏的民權國小，並導入太陽能、發電機、儲水設施等，讓學校在災難發生時，可以成為社區避難中心。而近2年的故事，則是台達協助金門與蘭嶼2個外島，建置了能夠應付電力中斷或再生能源間歇發電特性的儲能系統，提高離島電力供應的韌性。

這個成果也即將要躍上今年的第27屆聯合國氣候變遷大會（COP 27）。郭珊珊說，11月在埃及所舉辦的COP 27，台達將和西班牙政府合作，共同展出這套儲能系統。「西班牙也有很多離島觀光勝地，我們要把台灣的經驗帶到國際，讓大家知道，台灣已經發展出，能穩定獨立電網系統的能源管理方案」。

從台灣出發，走向世界，台達電從本業出發，把氣候危機變商機，贏了面子，也贏了裡子。

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