「我OK你先做」22年前沒人看好 黑手老董如何廣發英雄帖 孵出台灣第1支數位扳手？

【文／吳靜芳；圖片／王建棟攝】

16年前一場會議上，套筒大廠銳泰董事長游祥鎮廣招手工具同業，要做台灣第一支數位扳手，百人到場最終卻無人響應。這個總被家人形容「過度樂觀」、「心臟太大顆」的宜蘭小子，為何堅持往前衝，硬要走沒人走過的路？

2000年，套筒扳手代工大廠銳泰董事長游祥鎮，第一次在德國客戶的實驗室看到正在測試的數位扳手。當時市場上1000支扳手中，勉強只有1支數位扳手，卻讓游祥鎮深深著迷。

銳泰做的是工業等級的中高階套筒扳手，F1賽車、豪華車廠組裝及維修線上，把螺絲鎖緊、轉開的工具。「好像手工具的超級電腦，」從那支還沒上市的扳手，他已經看到，若用數位偵測及顯示取代人的手感，有望大大減少人為失誤。

一回國，游祥鎮就找上長期合作的工研院機械所經理李明華，「這麼有科技感，台灣有能力，也應該有機會來做！」

iPhone還沒問世，數位手工具已萌芽

那一年，Nokia 3310剛上市，一代神機風靡全球，iPhone則要再7年才問世。當時台灣誰都沒有想過，晶片不只用在手機，也可以用在鎖螺絲的扳手，將技師的手感轉化為精確扭力數值，把每根螺絲鎖得剛剛好，不過鬆也不過緊，讓最要求製造精度、產品安全的汽車、航太業買單。

游祥鎮一瞬間的念頭，在22年後的現在，造就了台灣第一家數位手工具公司數泓科技，年營業額4.4億，超過五成營收是幫歐美品牌ODM（原廠委託設計代工）。

一支數位手工具，售價比傳統手工具多15倍，毛利率達45％，是手工具業界平均的兩倍。除了創立前3年虧損外，至今連續13年都賺錢。

這業界第一且唯一的金雞母，起初卻沒人看好。

2006年，銳泰已花了2000萬與工研院做數位手工具先期研發，等同當時銳泰一年的盈餘。計劃小有成果，且晶片業蓬勃發展，萬事俱備，只欠臨門一腳。當時游祥鎮有兩個選項，一是把研發成果轉化為銳泰新部門，二是成立新公司。

游祥鎮想，銳泰強項僅限套筒扳手，但數位功能可以應用在所有手工具，不如廣邀同業入股成立新公司。

晶片不只可用在手機，也可以用在鎖螺絲的扳手上，透過數位偵測及顯示取代人的手感，提高精準度。 （王建棟攝）

百人到場，沒人響應的武林大會

英雄帖發出，第一次開會熱熱鬧鬧來了150家手工具公司老闆，宛如手工具武林大會，會後每張問卷都勾選有意願投資入股。李明華信心滿滿，電話打過去，答覆卻千篇一律，「我OK，但你先去問別人。」

「打到第30通我就不想再打了，」現任數泓科總經理的李明華苦笑。

數位手工具是黑手產業中從未有過的嘗試，眾人雖允諾，卻沒人跨出那一步；第二次開會，150家又出席，仍舊沒有一個拿出錢來。

第三次，游祥鎮和李明華設定1億的募資目標，有興趣的同業得先掏200萬「押金」才能出席，一股則訂為500萬。除游祥鎮外，還有10名老闆留到最後，卻仍對是否成立公司吵吵嚷嚷沒有共識。輪到銳泰發言時，游祥鎮當場宣布投資2000萬。

歷經波折的募資就此定槌，11名新股東加上當初離開工研院加入的11名研發工程師，數泓科正式誕生。

「你是主帥，你動搖了，下面的人就會投降，」游祥鎮知道，他必須拿出更堅定的意志力、更低的姿態，才能讓別人信服。

頭幾年，擔任董事長的他幾乎不支薪，更把供應硬體零組件的機會，全數讓給與銳泰產品有三成重疊的大股東特典。

「他也可以自己研發，但把（供應）機會讓給我來做，很有肚量，」數泓科創始大股東、特典董事長江水來說。正因為游祥鎮建立出公平合作的共識，其他10名股東也願意引薦自身客戶給數泓科，一起打世界盃。

打造數位手工具只是起手式

排除萬難創立數泓科的背後，游祥鎮想的是整個業界的未來。

台灣有近1000家手工具廠，從收納工具箱、螺絲起子、扳手、榔頭、套筒......等，各式規格、功能都有人做，撐起1400億的出口值，是全球前三大出口國。

愈來愈嚴重的缺工海嘯、中國及東南亞產品低價競爭，卻大大威脅這個行業，更有無人接班的老頭家正在盤算，穩穩做到退休就收掉工廠。

游祥鎮總覺得，台灣不只這樣。「手工具分工很細，過去台灣最厲害的就是透過內部互相競爭，克服外部競爭，但可惜就是沒有把毛利往上拉、沒有創新。」

創新，需要冒險的勇氣。游祥鎮示範給業界看，數位手工具是成功的起手式，但他覺得這樣還不夠。

2019年，銳泰在嘉義大埔美精密機械園區佔地1萬坪的新廠房落成，有4條智慧製造產線、120幾台設備，還有生產數據即時連聯網更新的戰情室。這是銳泰接受工研院以及上銀輔導，耗資9億做出的台灣第一個手工具智慧工廠。

游祥鎮打造台灣第一個手工具智慧工廠，示範創新，希望帶動台灣手工具產業發展。 （銳泰提供）

把整個公司賭上做智慧工廠

大一點的手工具公司營收約10億，幾千萬投資案已經很大膽，更何況當游祥鎮拍板投資時，銳泰資本額僅5000萬，年營收約6億左右，要做智慧工廠起碼10年才能回本，還無前例可循，從無到有建立學習曲線，幾乎是把整個銳泰賭上去。

股東、員工，甚至管錢的太太、銳泰副總經理施秀鑾都大力反對，「這是把我們以前賺的和未來該賺的，全部都投下去啊！」她動員高階主管，仍阻擋不了先生的決心。

怎麼會敢做？游祥鎮說自己天生樂觀，聽在施秀鑾耳裡則修正為：「是『過度』樂觀，」而獨子、銳泰大埔美廠長游文元則形容，「我覺得他心臟比我們都大顆，」語氣夾著一絲莫可奈何。

游祥鎮還追求一次全部設備到位。他親自盯著工程師與老師傅溝通、磨合，產線設計圖翻了20幾遍才定案。

「我就像個傳教士一樣，」游祥鎮不斷試圖說服同仁：要領先才能存活，「等到你哪一天想通了才能做，勇氣會更不夠。」

在此之前，銳泰早已領先業界做自動化倉儲。這一次，他還想做到彈性、智慧生產。客戶訂單自動透過系統安排生產，在各千種的材料、規格下，產品少量多樣，產線頻繁換線、換刀的過程必須做到精確無誤。

在游祥鎮的堅持下，大浦美智慧產線調整至今，已較傳統產線減少七成人力，自製率也從五成提升至七成。2020年疫情中，客戶下單急猛、交期大幅縮短，銳泰都能穩穩準時交付訂單。

強颱吹出的憂患意識，滿足就輸了

游祥鎮的夢想是經過多年不斷地追尋與進化。50多年前，游祥鎮在台北工專畢業後，第一份工作就是在東元新莊廠工作，製造大大小小的馬達。那是一個來自羅東伐木業家庭的老么，第一次看到大公司的管理及品管，「只要有任何一個閃失，就不可能做出好東西。」

自創業以來，當業界幾乎全數做消費型DIY套筒扳手時，夫妻倆仍獨自尋找中高階工業型產品的機會。

從日本客戶開始叩關，銳泰一路做到歐美品牌，成為工業用套筒扳手大廠之一。

到現在，當F1賽車轉播畫面上各隊技師搶著比別人快半秒換胎，游祥鎮知道，半個地球外落在地上鏗鏘閃亮的套筒，是出自台灣銳泰。

一支數位手工具，售價比傳統手工具多15倍，毛利率達45％。 （王建棟攝）

走在沒人走過的路上，他也曾懷疑自己。

智慧工廠建造一半，他常半夜做惡夢，「我是不是弄錯了，我會不會把公司弄到萬劫不復？」去德國西門子參訪世界頂尖智慧工廠，發現產線設計概念跟銳泰相近，才鬆了一口氣。

當初埋在20幾歲小夥子心裡的夢想，如今滿足了嗎？他倒是說了一個兒時故事：宜蘭多颱風，家裡做太平山的木材生意，10歲的他常躲在大板凳下，聽廣播講著強颱警報，屋頂瓦片呼嘯扯落，隔天山區泥流大水把木材沖走，一家子的辛苦全數虧本。

根深蒂固的憂患意識是從那時開始的。旁人眼中的過度樂觀以及冒進的投資，其實都為了永續經營打底。

「永遠會有新的挑戰，滿足了就輸了、沒步了，」71歲的游祥鎮，還在衝刺。

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