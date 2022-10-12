鄰居都在減核 英國為何加碼蓋核電廠？倫敦直擊「能源貧窮」風暴前夕

【文／劉光瑩；圖片／邱劍英攝】

相較於德、法迫在眉睫的危機，英國顯得無感。但電費高漲已引發民怨，再漲下去，很多企業會倒。中長期能源計劃加速進行，一方面拉高核電佔比，傳統的碳排怪獸也變綠電推手。

倫敦市中心，歌舞昇平。啤酒節帳篷旁，孩子在旋轉木馬上開心笑著。但在泰晤士河對岸，烏雲緩慢逼近大笨鐘，預告山雨欲來。

「很多企業會倒，」倫敦律師費爾南多說，他的電費單一年來已經漲了3倍，接下來還會更高。

皇家國際事務研究所（Chatham House）資深研究員弗羅格加特（Antony Froggatt）分析指出，英國能源貧窮比率去年已達12%，到今年底會高達四成。

英國電價與天然氣價高漲，許多家庭電費支出至少漲3倍，愈來愈多人注意能源使用。住在東倫敦的亞歷克斯（左），家中使用百分之百再生能源，儘管電價漲幅僅約八成，他還是力行節能，家中廚房裡有個能源計量表（右），可以一目了然掌握瓦斯與電力的使用量及費用。 （邱劍英攝）

針對短期危機，政府祭出救急措施。設定一般家戶電費一年2500英鎊天花板，儘管如此，仍佔家戶平均所得8%。

但中長期來說，英國的能源計劃正加速開展。

擴大核電才能2050淨零

英國前首相強森卸任前的最後一項重大決定，是拍板塞茲威爾C（Sizewell C）核電廠計劃。預算將達300億英鎊，佔英國7%用電。

因為淨零承諾，核電被英國視為不可或缺。

「假設英國2050年的電力系統沒了核電，將很難達到淨零，」英國智庫、能源系統整合開發中心資深顧問麥金能（Stuart McKinnon）受訪解釋，沒有核電，意味著要增加風電與光電，對電網調度很挑戰。面對極端情境，例如寒冬無風夜晚，也會有問題。

（天下雜誌）

智庫的淨零創新報告，分析兩個不同情境，一個是供電較充足的樂觀情境，一個是積極節能的保守情境，前者預設電力五成來自核電，後者則佔三成。

為何當德國要廢核、法國降低核電佔比，英國仍要增加核電？

民調顯示，反對核電的英國民眾約兩成，過去幾年比例還下降。「因為英國沒地震，大家比較不擔心，」麥金能說。

然而，儘管大多數英國民眾不反核，但核電在英國發展面臨進度落後與預算膨脹。塞茲威爾C核電廠計劃花了10年才核准，尚未動工，預算不斷追加。

半世紀燃煤廠改燒木質顆粒

離開倫敦，《天下》前往2小時車程的古城約克近郊，12座巨大冷卻塔正冒出濃濃水蒸氣。這座電廠發的電佔英國6%用電、11%的綠電，給600萬戶用。

1970年代啟用的德拉克斯電廠（Drax），曾是西歐最大燃煤電廠，如今，它是全球最大生質能電廠，也是最具野心的碳捕捉封存試驗場域。

德拉克斯電廠曾是西歐最大燃煤電廠，現在是全球最大生質能電廠，未來還要做碳捕捉封存。 （邱劍英攝）

德拉克斯原有6座燃煤機組，已有4座改燒木質顆粒。原本9月要關閉最後2座燃煤機組，但幾週前政府緊急改變策略，先幫英國人撐過今年冬天。

原本堆置煤炭的偌大戶外空間，已陸續改建為木質顆粒卸貨場，以及碳捕捉試驗場。預計於2027年使用日本三菱重工的碳捕捉技術，建置工廠，目的是把燃燒木質顆粒的排碳蒐集起來，封存於北海底的含水層當中，就不只是「碳中和」，而是「負碳排」，預計每年可移除1200萬噸碳。

這段路，他們走了10年。

集團前任總裁湯普森（Dorothy Thompson），十多年前就知道燃煤沒有未來。為妥善利用現有基礎建設，決心大膽轉型，集團總投資上看30億英鎊。

這些投資用在建立全球最完整的生質燃料供應鏈。德拉克斯每天燒的8000噸木質顆粒，來自美國和加拿大的18座加工廠，而木質顆粒來源是木材加工業的下腳料、修整林地的廢木材。

每天20班火車，絡繹不絕地把木質顆粒從港口載運到德拉克斯廠內，堆在4座15層樓高的乾燥倉庫中。德拉克斯也把木質顆粒出口給歐亞的電廠客戶，手上已有超過40億英鎊訂單。

麥金能也指出，與不穩定的光電及風電相比，生質能最大的好處就是可穩定供電，隨時能調度。

北美運來燃料，被批假環保

然而，儘管生質能被視為再生能源，但也有環團認為飄洋過海把木質顆粒從北美運到英國來燒掉，根本是假環保。

麥金能不諱言，生質能會在英國扮演重要角色，但生質燃料不該完全仰賴進口。

德拉克斯從燃煤廠轉做生質能（左圖），木質顆粒來自北美（右圖），雖被環團詬病，但仍被視為碳中和的再生能源。 （邱劍英攝）

生質能以外，英國在離岸風電開發上更積極，2050年的裝置容量預計要成長到目前的3至4倍。當開發進入深水區，技術隨之精進。

在蘇格蘭，濱北海的城市亞伯丁，向來是北海油氣產業重鎮，滿街都是名車，因為油氣產業工程師的收入豐厚。

前油氣老將從大海找電

麥卡斯基（Allan MacAskill）也曾是其中一員。「我應該是亞伯丁最早開始轉向再生能源的人，」他如今是浮動式離岸風電開發商福廷綠能源（Flotation Energy）技術總監，最著名實績是去年10月，全球最大浮動離岸風電廠金卡丁（Kincardine）正式併網。

麥卡斯基曾經在英國石油公司17年，研究如何讓離岸採油更有效率。會接觸風電，也跟採油有關。20年前，當時老闆要他研究如何離岸產電給鑽油平台使用，他就一頭鑽進離岸風電領域。

麥卡斯基20年前投入離岸風電，發現浮動式風電潛力無窮。 （邱劍英攝）

《天下》記者跟著麥卡斯基來到海岸邊，往東望，隱約可見5座豎立於三角形浮動式基礎上的風機，漂浮在外海15公里處。

這座風場的風機，一座容量高達9.5MW（百萬瓦），比台灣目前最大離岸風機多近兩成。一支風機重1000噸、高度直逼台北信義區國泰置地大樓，風機轉動劃過的面積相當於4座足球場。

風場擁有者是西班牙的工程公司Cobra，投資金額近4億歐元，電力賣進電網，一MWh（每百萬瓦時）可收入電價外加140英鎊。

為何浮動式離岸風機有未來？

首先是開發潛能。「地球的深海區域比淺海區域大多了，」麥卡斯基說。當水深超過50公尺，打樁式風機的施工成本與難度會急遽增加。世界經濟論壇分析指出，全球浮動式離岸風場的發電潛力至少是固定式風場的2倍。

第二是環境影響。有人批評浮動式風機目前成本太高，但如果規模放大，成本有望降低。「我更在乎環境成本，」麥卡斯基說，在某些土壤鬆軟的海底，或有敏感生物的地區，浮動式風機可減少對環境影響。

他對台灣並不陌生。福廷綠能源去年9月跟台船簽訂合作備忘錄，目標是2026年在新竹外海設置100MW浮動示範風場。

針對台灣發展浮動離岸風電的潛力，麥卡斯基認為台灣可做組裝，妥善利用全球成熟供應鏈。

除了開源，更大挑戰是節流。英國四成能源消耗來自住商，麥金能指出，在歐洲國家，英國建築能效最差，向來也缺乏節能觀念。綠色和平指出，新建房屋僅不到2%符合最高能效標準。

能源危機兵臨城下，所有可用之兵都得出籠。過去沒節能誘因的英國，短期以帳單補貼過冬，但長期將需要積極節能做法。

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