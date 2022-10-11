共軍干擾 台灣會像歐洲能源被封鎖嗎？曾文生：我們手上牌比較多

【採訪整理．劉光瑩 共同採訪．許秀惠】

台灣98%能源靠進口，8月共軍擾台期間，就曾影響天然氣船航線。經濟部次長曾文生與台電高層解析，我們會遇到像歐洲的危機嗎？德國政策轉向，台灣仍要2025非核？

主管能源業務，同時代理台電董事長的經濟部次長曾文生，是最懂能源經濟的內閣成員。他率台電同仁接受《天下》專訪，談論面對全球能源危機，台灣受到什麼影響？對於德國核電延役的政策轉彎，他如何看待？台灣有可能發生嗎？以下為曾文生、台電核能發電事業部執行長簡福添訪談摘要：

問：烏俄戰爭造成歐盟乃至於全球能源市場波動，台灣受到什麼影響？

曾：戰爭影響能源市場，短期造成價格很大衝擊。

台灣目前98%能源靠進口，天然氣很重要，所以我們很在意分散來源，天然氣已來自14個國家。另外，台灣的地理位置，有很多送往日韓的LNG船（液化天然氣載運船）會經過台灣，所以天然氣調度餘裕比較大，不會面臨像歐洲這樣的衝擊。

至於被封鎖？8月（中共）軍演期間，經濟部與台電同仁緊盯著天然氣船的路線。從四面八方來的船雖然可能繞路，但都有按照計劃進港。

台灣如果真的被封鎖，這表示12海里的領海都被封了，這已經進入交戰狀態，影響的就不只能源，還有進出口，各國經過台灣海峽的船隻都會受影響，全球科技供應鏈和經濟都會受打擊。

不論如何軍演，都擋不住光跟風。台灣目前工業用電佔六成、住商佔四成。未來2050年達到淨零，再生能源要佔六、七成。

看目前進度，2026年發電量可達近兩成，之後每年新增1.5GW（10億瓦）風電、2GW光電的裝置容量，每年增加80億度電，是目前用電量的三分之一，可維持社會基本運轉。

德國不得已，台灣還有牌

問：如何看待德國核電延役？台灣有可能比照辦理嗎？

曾：德國的狀況是萬不得已，手上沒有牌了。俄羅斯斷天然氣、法國核電出問題，保留核電機組應該是希望電價不要拉太高。

德國是非核元老國家，所以這次決策其實是在特殊狀況下，人民意志的展現。如果台灣真的面臨像德國的緊急狀況，那就要看人民決定如何。

台灣目前的狀況是，可以運轉的核電廠就繼續運轉。其實都是物理限制的問題，因為燃料池快滿了。目前三座機組執照在2023年到2025年陸續到期。

問：技術上，如果台灣核電廠退役後要重啟，可行嗎？

曾：我們看到日本有幾座核電廠停了幾年要重開，都要符合更高安全標準規範，並經專家仔細評估，才能決定。實際上如果要延役，幾年前就要開始準備。目前，台灣並沒有做這樣的準備。

問：法國總統年初宣示要新增核電機組，還要發展小型模組化（SMR）核電技術，台灣如何看待新發展？

曾：能源轉型是新的產業，有很多技術可能性，大家像在荒野障礙賽，各自攻山頭，我們盯著看誰比較快。

簡：關於SMR，台電一直在研究市場動態。目前共有17個國家在發展，包括前陣子通過設計認證的美國NuScale，英國勞斯萊斯跟法國電力公司則還在概念設計階段，比爾蓋茲投資的泰拉能源（TerraPower）號稱可以沒有核廢料，還在實驗室階段。

簡單來說，SMR目前大多是概念，還要很多年才會成熟。機組到底多大都還不確定，有人說一個貨櫃大、有人說4個貨櫃大。

SMR要面對的現實是經濟效益。很實際的考量是，可能沒有保險公司願意承保，或保費可能是天價。

目前最可能裝SMR的場域，還是在舊有核電廠。

電價不會暴漲，但必須有感

問：德國與法國政府都用能源危機的機會，大力推動節能與提升能源效率。需求面管理台灣比較少談，如何加強？

曾：節能是台灣淨零路徑重要工作之一。

台灣六成用電來自2.5萬個用電大戶。他們用電量大，所以政府很多政策是透過價格調節，引導用電行為與時間改變。其實大企業在節電上都已經很積極。

但也要促進生活型態的改變，即使價格無法大幅調動，要讓人民「價值有感」。

能源局一直在推動商辦大樓公共領域節電，例如地下室照明、公共空調、電梯用電等，希望透過獎勵計劃，引導民眾的行為改變。

台電一個很重要任務，是讓用電app更好用，希望人民把隨時關注電力使用情形當成重要的事。

經濟部9月21日才公布2030年節能戰略草案。在工商業方面，大戶節電目標從現行每年1%，按行業別要提升到1.2%至2%，未來幾年要投入700億預算，公私協力節電351億度。希望未來讓節能產業更加規模化，讓市場有效運轉。

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