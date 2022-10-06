一個託夢開啟10年政治角力 世界最高媽祖能救澎湖觀光？

【文 蔡立勳】

歷經10年、三任縣長，總造價5.5億元的「澎湖媽祖文化園區」終於要啟用。長期仰賴中央挹注財政的澎湖縣，經過居民抗爭、監察院糾正，即使負債增加，為什麼仍堅持蓋完這座園區？

這尊媽祖像，是澎湖群島要躍上世界舞台的夢。包含基座在內，高約66公尺（約22層樓），號稱是全世界最高的媽祖像，也高過巴西里約熱內盧耶穌像、紐約自由女神像。經過三任縣長更迭，將在10月20日以「澎湖媽祖文化園區」為名，正式與民眾見面。

這無疑是澎湖縣內近期重要的大型建設。媽祖園區總造價5.5億，澎湖跨海大橋總工程費也只有10億，但這對縣政府而言並非小錢。

世界最高媽祖，造價是跨海大橋的一半

澎湖長期倚賴中央挹注資源，每年總預算規模約100億，自籌財源約是10億，去年更僅有9億。而且，審計部直指，澎湖縣已連三年短絀，去年卻減免了免稅店、促參（促進民間參與公共建設）案投資廠商的許可費、權利金與租金，導致自籌財源比率近五年最低，公共債務因此持續攀升。

根據《天下》幸福城市大調查數據，非六都縣市之中，近三年僅澎湖縣負債不減反增。為什麼即使手頭很緊，歷時10年，澎湖縣政府還是要堅持蓋起媽祖園區？縣府發言人陳其育說，是為了淡季觀光。

受限於氣候、海上活動因素，澎湖有八成旅客集中在4月至10月，淡旺季旅客數差距達五倍。縣府想藉由澎湖的媽祖文化，以媽祖園區吸引各地信徒、遊客，帶動新話題，儘管「目前是還沒有精確的數據。」

一個價值5.5億的託夢

回到2011年底，篤信道教、時任縣長的王乾發主張，媽祖向他託夢，要在澎湖內海設立媽祖像，能帶動澎湖整體發展。澎湖內海的唯一島嶼，是被譽為「內海之珠」的大倉島，因此縣府要在面積只有16.5公頃的小島，蓋一座面積超過全島四分之一的園區與飯店。

環保律師、曾任環保署副長詹順貴注意到，這個大面積開發案沒有進行環評，他提出公民告知，縣府這才撤銷飯店BOT案，全案也因此巧妙地規避掉開發面積超過5公頃必須環評的規定，未做環評。

雖然民眾強烈反對，認為開發案將破壞大倉島周邊的珊瑚礁生態，縣議會依然通過這筆5.5億預算。

原本規劃財源是募款3億，縣府出資2.5億，且必須在募款到位後才能動工。不過，王乾發仍趕在任期最後一年開工，總募款不到500萬。

「當初王乾發還請澎湖天后宮管委會拋磚引玉先捐錢，也被天后宮拒絕，既然已經有全台灣最古老的媽祖廟，為什麼還要蓋神像在外面吹風淋雨？」一位曾參與反對大倉媽祖園區的在地人士直言。

繼任者陳光復一上任就以縣府進行的電話民調為依據，停建媽祖園區，但那時媽祖像的基座已完成。

媽祖像徒留基座，園區案擱置

他隨後提出，要在已完工的基座上蓋旋轉餐廳，以及將大倉打造為法國村等構想，雖有議員認為能藉此吸引法國人前來觀光，仍不了了之，大倉自此無人聞問。

2017年7月，還引來監察委員劉德勳等人實地勘察，提出糾正：「園區現場荒蕪一片，除雜草叢生外，廢棄工程用具、鋼筋等散見各處，圍籬傾倒、鋼筋鏽蝕裸露，媽祖雕像基座完成多時，迄今已見鋼筋鏽蝕，內部尚堆積雜物。」報告也直指縣府「公帑虛擲、投入人力浪費及影響資源分配效率，更斲傷政府威信。」

荒謬的是，陳光復想搭前瞻計劃的便車。當時，縣政府又預計以「內海地景規劃國際接軌計劃」以及「內海國際地景營造計劃」申請納入前瞻計劃，由於僅有3000萬綠美化的計畫，未陳述細節，自然未獲中央補助。

澎湖人本來認為，這座燙手基座應該已經走入歷史，怎麼也沒想到，已經停建的媽祖園區竟然在2019年「重生」。

2019年1月底，現任縣長賴峰偉就任後一個月，澎湖白沙鄉長宋萬富、白沙鄉民代表會主席吳正利與部份大倉村民，向縣府遞交「重啟大倉觀光文化園區」陳情書。

媽祖園區背後的政治角力

不過，媽祖園區到底能不能如縣府樂觀預估，讓旅客無畏東北季風，冬季到澎湖觀光？業者則持保留態度。

一位在澎湖從事觀光產業至少20年的業者直言，澎湖素以自然景觀與水上活動聞名，幾家大型旅遊平台推出的澎湖套裝行程，並未包含全台歷史最久、成立400年的澎湖天后宮，顯然媽祖文化並非旅遊商機。

以無黨籍競選縣長的葉竹林出身重光，從重光里里長當到議員、馬公市長，「這是直接在對手老巢插旗的政治策略，」冼義哲以部落政治的視角解讀。

但他直言，媽祖園區一案，完整體現縣府不分黨派執政，公共工程經常夭折、單點思考而未有系統規劃，以及一味援引類似建設背書，未考慮各地風土文化與建設的連結性等問題，而這或許也是會發生在各縣市的情況。

從興建、停建到續建，爭議不斷的媽祖園區終於要迎來啟用之日。

這尊媽祖像，曾是小小大倉島的希望，然而，最後媽祖像卻在海的另一頭立起，除了信仰，也成為台灣地方政治生態具體而微的一座地標。

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