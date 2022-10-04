快篩陰卻仍有症狀？對抗新冠後遺症 這幾種水果先不要吃

【文 張靜慧】

清冠一號治不了「長新冠」？中醫認為，新冠肺炎造成氣陰兩虛，咳嗽、腦霧、失眠等症狀遲遲不斷根，除了服藥調理，兩類食物一定要忌口。

對付後遺症，吃清冠一號「花錢又傷身」

對10～20%的新冠肺炎病人而言，這場仗變成「中期抗戰」，雖然快篩已呈陰性，但症狀並未完全消失，持續胸悶、胸痛、咳嗽、疲倦、乏力、健忘、注意力不集中，生活大受影響。

恩主公醫院中醫部內科主任廖唯宇遇到不少病人在快篩陰性、解隔離後，症狀仍持續，就到處找類似清冠一號的處方吃，卻不見效，拖了一陣子才再就醫。

「清冠一號主要是針對病毒，就像用砲彈打敵軍，但是新冠肺炎後遺症比較像戰後重建，不適合再用砲彈。繼續吃清冠一號，花錢又傷身，」他提醒，如果咳嗽等症狀超過兩星期還沒好，表示沒辦法單靠自癒力，建議盡快就醫。

心火旺，失眠、腦霧來擾

新冠肺炎最常見的後遺症是乾咳，特別是說話時想咳嗽。廖唯宇指出，新冠病毒偏濕熱，熱傷津液，當肺的津液虛掉，就會乾咳、喉嚨略有異物感（一直想清喉嚨）、胸悶，中醫常用清燥救肺湯調理，約1、2週可改善。

不過兒童新冠肺炎患者痊癒後，較少持續咳嗽。「小兒『心肝常有餘』，中醫說的『心』接近西醫說的『腦』，因此遇到病毒往往會先發高燒。藉著發燒，跟病毒的仗已經打得差不多了，所以比較不傷肺，」他解釋。然而高燒後常食欲不振，可用桂枝湯調補脾胃。

失眠也是一大困擾。痰熱擾心，心火旺，就容易失眠、注意力不集中、健忘，可用天王補心丹滋養心陰，用黃連阿膠湯清心熱。廖唯宇的經驗發現，調理失眠約需2到4週，但如果生病前就長期失眠，可能需更長時間。

快篩陰，病毒恐仍蠢蠢欲動

新世紀中醫診所院長郭哲彰指出，綜合中西醫觀點來看，新冠肺炎後遺症可能有4個原因：

一、病毒造成血栓和小血管損傷：病毒造成血管內皮損傷，血液循環受阻，導致身體多處缺氧，影響機能。

中醫則視這種情形為「血瘀」。「瘀在哪裡，哪裡就不舒服。比如瘀在腦血管，頭腦就感覺鈍鈍的；瘀在心臟附近，就會胸悶、胸痛，」郭哲彰解釋。

二、免疫系統紊亂：新冠病毒進入身體，引發免疫反應，雖然病毒被清除了，但免疫系統未恢復正常運作。

三、病毒仍潛伏於人體：病毒先感染呼吸道，但也可能感染其他器官。病人雖然快篩結果是陰性，但可能仍有殘存病毒潛伏在身體某處，伺機而動。

郭哲彰遇過一位病人，抱怨新冠肺炎明明好了，可是疼痛在頸部、腋下、鼠蹊部等淋巴的位置輪流轉移，隔一段時間就發作，「病毒可能並沒有完全被消滅。」

四、新陳代謝受損：新冠肺炎病毒破壞細胞的粒線體，讓粒線體呈現休眠狀態，無法產出能量，因此病人痊癒後仍感乏力、疲勞，有些長者甚至連講話的力氣都沒有。

補氣養陰化瘀，調理後遺症

郭哲彰指出，新冠肺炎一開始是熱症，病人會喉嚨痛、發燒、流黃鼻涕，所以會用涼藥來對治（清冠一號、西醫抗病毒藥物皆為涼藥）。熱症傷陰，所以出現後遺症者需要養陰。

同時，氣也在身體對抗病毒的過程中受損，變成氣陰兩虛；而脾與免疫系統有關，新冠病毒主要影響肺，所以病人痊癒後仍有脾肺兩虛的現象。

因此，中醫調理新冠肺炎後遺症著重補氣養陰及化瘀，部份病人也用三伏貼補肺氣。

忍住別吃冰、油炸食物

藥物調理加上注意生活細節，有助復原：

一、切忌冷飲、冰品：包括涼性的水果（如火龍果、西瓜、哈密瓜、香瓜、鳳梨）也不能吃，「否則可能誘發氣喘，」郭哲彰提醒。

油炸食物同屬禁忌。油炸會加重發炎，讓身體低燒不退；油炸過程產生的化合物多環芳香烴也可能會殘留在三焦系統內。廖唯宇建議飲用百合山藥湯：百合、山藥各3～5錢，加500～1000c.c.的水煮。百合潤心，山藥補肺，很適合新冠肺炎後遺症盤桓不去者服用。

二、適度運動：促進血液循環，疏通血瘀。

三、別熬夜：新冠肺炎熱症傷陰，熬夜也傷陰，更不易復原。

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