薯條控哭了！放下你的薯條？最新研究：吃太多會變笨、變焦慮

【文 黃惠如】

最新研究發現，超級加工食品不只會增加肥胖、糖尿病、癌症等健康風險，還會讓人變笨、變焦慮。

當你拿起薯條時，可能要三思而後行，因為最新研究發現，吃太多薯條、熱狗、餅乾、汽水等超級加工食品（ultra-processed foods），會讓人變笨，也變焦慮。

雖然超級加工食品讓生活更便利，往往也能撫慰心情，過去的研究已經表明會增加肥胖、糖尿病、癌症等風險，最新兩個研究又發現，超級加工食品和認知下降與不良的情緒健康有關。

過去農產品過剩，人們會曬乾、烘烤、加熱、醃漬以延長保存期，製作成魚乾、果醬、豆腐等加工食品，但超級加工食品不一樣，成分裡已經很少來自原型食物，這些食物目的是方便、適口和低成本，更糟的是，超級加工食品通常含有高油、高糖、高鹽、精製澱粉以及各種添加物。

一項發表在美國神經病學學會期刊《神經學（Neurology）》的研究發現，每天攝入的熱量若超過20％來自超級加工食品，將使整體認知功能下降，包括和執行功能相關的大腦區域，也就是處理資訊和做決策的能力。

和吃超級加工食品最少的人相比，吃最多的那組，無論男女，整體認知功能下降加快28％，執行功能下降25％。

哈佛醫學院神經學教授坦茲（Rudy Tanzi） 接受《CNN》採訪時表示，「雖然需要進一步研究與重複確認，這個新研究的成果強調了適當的營養在儲存和增進大腦健康扮演關鍵角色，以及可能降低年齡增長帶來的大腦疾病相關風險。」

超級加工食品不僅影響腦力，也可能讓你憂鬱或焦慮。

美國佛羅里達大學施密特醫學院研究人員發表在《公衛營養期刊》的研究使用了具代表性的美國人口樣本，納入了一萬多名18歲以上的人口，這些人消費的食物和飲料，被分類為未加工或低度加工、調味（油、鹽、糖）加工、加工食品和超級加工食品，攝取每種食品都回報計算每日熱量的佔比。

研究人員並統計這些人憂鬱症以及情緒不健康、焦慮的日數，結果發現，「食用大量超級加工食品會有更多如焦慮、輕度憂鬱等不良心理健康症狀，」研究人員赫斯特（Eric Hecht）對《健康線上》說。

令人不安的是，超級加工食品吃得比你想像的多。

發表在《英格蘭醫學期刊（BMJ）》的研究，則從「美國健康營養調查」中超過9000人的飲食資料分析，發現超加工食品佔了總攝取熱量的58％，超過一半，吃進的添加糖9成更來自超級加工食品。

如何發現超級加工食品？

國際組織和研究人員判別超級加工食品使用的通常是「Nova食品分類系統」，由巴西聖保羅大學提出，將食品和飲料依照加工性質、程度和目的，分成4級，但一般人採買時，最好的方法就是「手腕運動」，也就是將產品翻過來，查看營養標示。澳洲ABC新聞健康與科學記者泰勒（Tegan Taylor）為文指出：「如果你看到一串很長的成分清單，看起來很像化學名詞，那幾乎肯定是超級加工食品。」

不過飲食上不可能完全杜絕超級加工食品，只能找到健康的平衡。

美國阿茲海默症協會科學參與主任葛瑞菲（Percy Griffin）接受《Fortune》訪問時建議，多選擇有完整營養的食物如蔬菜水果，以及低度加工的食品。

墨爾本大學農業與食品副教授斯克里尼斯（Gyorgy Scrinis）接受澳洲ABC新聞採訪時強調，「我們應該開始注意和警惕超級加工食品，不僅只是因為它們高油、高糖、高鹽，而是我們應該對食品加工、分解的過程更挑剔。」

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