台股跌幅25%，賺股息、慘賠價差 手上存股要停損嗎？

【文．李若雯／圖．謝佩穎攝 】

今年以來，台股頹靡不振，大盤波段跌幅一度超過25%，季線年線紛紛失守，不少這一年才進場存股的投資人，如今帳面多半一片慘綠。

過去幾年，鼓吹定期定額存股或買ETF的金融機構，愛用的微笑曲線，說穿了就是鼓勵大家低點要加碼，高點才賣出。面對帳面綠油油，投資人真的能等到明天的微笑嗎？

建議一：確認個股前景，再決定存股

「現在股票在跌是因為大家預估明年獲利不佳，」前凱基投顧董事長杜金龍解釋。因此存股族要判斷股票續存或停損，關鍵是EPS（每股盈餘）趨勢。

杜金龍計算，平均而言，去年上市公司獲利成長約73%，今年只剩10%，到明年可能是-10%，由於EPS趨勢向下，所以大盤才會下跌。杜金龍建議投資人參考各大券商報告，觀察手中股票去年、今年、明年的預估EPS。只要還在成長，這張股票就可以留。

若預估結果是大幅衰退，便要盡快將資金轉移到還有成長可能的股票，如台積電預估今年、明年都仍會成長，但如鋼鐵、航運等景氣循環股，預估明年獲利都會衰退，這時就要設定停損，當砍則砍。杜金龍自己設的停損點是7%。

台新投顧副總黃文清同樣看好續存台積電，同時建議電動車、綠能等趨勢型股票。

建議二：金融股注意淨值比

至於許多存股族最愛的金融股，今年以來同樣面臨大失血，特別是以壽險為主的金控公司，如富邦金今年跌幅高達25.63%，究竟金融股是否還能存？

「最主要還是要看實際獲利，」理財作家陳重銘指出，升息循環使以銀行為主的公司受惠，如台企銀過去兩年獲利雖然不佳，但在升息後獲利便不斷創高點，但如果是以壽險為主的金控，因其持有許多債券，會被升息影響，則可先觀望，等升息告一段落，便可趁假價格便宜時加碼。

那要如何判斷金融股價格是否便宜呢？杜金龍建議，關鍵是淨值。所謂的淨值，是指總市值除以股本，一般而言，金融股天花板是淨值的2倍，一旦超過就不要再進場，最好能買在淨值1或1.5倍以下。

此外，杜金龍也提醒，在選股時不用太迷信殖利率，因為在空頭時，殖利率都會被價差吞噬。意思是，賺了股息，賠了股價，所以還是回到股價淨值比來挑選較佳。

建議三：只用閒錢存股

即使選了績優股後，在低點持續存股，關鍵是，投資人能等到股價回升的那一刻嗎？

「我經歷過3次股市崩盤，知道一跌就是無底洞，」杜金龍直言，所謂逢低承接，是在多頭市場才有效果，不然投資人如果口袋不夠深，最後還沒等到曲線上升，就已被壓死。

的確，觀察台股歷史，2008年金融危機，台股重挫58%，花了6年才回到當初的起跌點，而更早的2000年網路泡沫，台股重挫66%，則是花了15年才回到起跌點10393，更不要提1990年股市泡沫，這次台股一共花了29年才回到起跌點12682。

杜金龍預估，這一波空頭，會持續到2024年2月，才會開始新的多頭循環。他強調，存股的錢，一定得是身邊的「閒錢」。對存股族來說，萬一急需用錢時，剛好遇到低點，本來的計畫便會功虧一簣，賠錢收場；即使是閒錢，也必須妥善運用，絕不能一買就數十年都不管。

建議四：檢視定期定額的ETF，別虧了手續費

定期定額買基金或ETF的投資人，面對空頭市場，真的該義無反顧逢低加碼嗎？「如果是漫長的空頭，（投信）沒有績效，還一直在收你管理費用，那你就完了啊！」杜金龍直言，定期定額其實讓金融機構可以擁有穩定現金流的行銷手法。

在多頭市場時，投資人的確可以獲利，但一旦進入空頭，定期定額除了會經過漫長的低點時期，還得年年支付2%的管理費，若投資績效不佳，投資人等於賠了兩次錢，十分不划算。

投資人必須注意自己手上定期定額買的基金或ETF，績效是否良好。杜金龍坦言，ETF常主打高績效，但真相是因這些ETF的績效起算點是多頭市場。

但只要市場漸漸進入空頭，部分ETF每年可能跌的比大盤更多，如0056過去一年跌幅為-15.71%，較大盤-14.21%的跌幅更多，杜金龍擔心，若空頭時間拉長，投資人又在空頭時急需用錢，便會損失慘重。

因此杜金龍建議，投資人可以評估自身狀況，看是否停扣或是選擇拉長扣款時間，如本是每月扣款，延長至三個月扣款一次，甚至選擇停損，如杜金龍自己是7％便會停損。

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