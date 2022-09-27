新冠疫情、烏俄戰爭後 企業經營戰略如何調整？ 隱形冠軍之父的四堂課

【文／康陳剛；圖片／陳俊傑攝】

2022《天下》FAST 100百強論壇於15日舉行，德國隱形冠軍之父赫曼・西蒙（Hermann Simon）在越洋專題演講中，點出中小企業該如何在快速變動的世界找到突圍新路徑。

西蒙以「轉型和新賽局」為題，帶來四堂課，為台灣和中小企業領導人，指出面對全球新趨勢的經營戰略。以下是演講摘要：

第一堂課：不可忽視的隱形冠軍

多數人會認為，是大型企業決定國家的出口業務成敗，從統計數據來看，像是美國、日本、英國、台灣，大型企業數量和出口量之間幾乎呈現線性關係。不過也有例外，像是德國和中國，這差別在於中小型企業在出口上的表現。

中國有68%的出口額來自中型企業，德國則是66%。這告訴我們，各國固然需要大型企業，但要在出口表現勝出，還需要強而有力的中型企業，也就是「隱形冠軍」。

隱形冠軍的定義是，在全球市場排名前三名、營收規模低於50億美元，並且鮮為人知。世界500強企業平均營收規模為630億美元，最低也有250億，因此隱形冠軍比典型中小型企業更大，又遠小於全球500強企業。

要能夠在全球化時代中勝出，每個國家都需要大量出口實力雄厚的中小型企業。

以台灣來說，台灣擁有9家全球500強企業，以國家規模來看比例非常高，但相對於這些頂尖企業，台灣的中型企業發展相對不足。

第二堂課：出口將被海外直接投資取代

接著是轉型，其實這一部分與全球化有關。在過去30年裡，1990到2010年，我們經歷了快速全球化，全球出口持續成長，而且速度比GDP成長更快；但2010年後情況改變了，我們經歷「去全球化」，全球出口成長幅度低於GDP。

「新賽局」指的是什麼？我們預期，全球化並不會就此告終，而是出口事業將被海外直接投資取代。我們不會在中國或台灣製造產品，再出口到歐洲或美國，而是在當地直接完成生產活動。

我們經歷了國際貿易去實體化的過程，服務輸出的成長幅度超過GDP，透過數位化、跨國傳輸、遠端3D列印，可以將資料儲存於國內，但產品在目標市場列印出來。這樣的趨勢帶來新挑戰，也就是我們需要為每項生產活動，在全球找到最佳執行地點。

舉例來說，德國有幾家採礦技術隱形冠軍，因為德國已停止採礦活動，他們將研發及完整價值鏈全都移往中國；另一家隱形冠軍則在中國建立人工智慧中心，因為他們相信中國有更好的條件開發人工智慧產品。另一方面，台積電也正考慮在歐洲設立廠房，而且他們在美國也相當活躍。

我們在這裡看到全球價值鏈重新洗牌，出口減少、直接投資增加。這也隱含了對全球供應鏈和風險的誤判，在新冠疫情、烏俄戰爭之後，我們發現到供應鏈存在斷鏈風險。這些風險過去可能並未納入計算，但未來會看到更多在地生產活動。

全球化將會繼續進行，但貨物出口部分將海外直接投資取代。

西蒙指出，在疫情與戰爭影響下，全球價值鏈重新洗牌，全球化持續，但出口會被海外直接投資取代。 （陳俊傑攝）

第三堂課：成為佼佼者要有企圖心與創新力

現在讓我們從商業角度談隱形冠軍。從「隱形冠軍之輪」中可以看到，輪子的核心是「成為全球佼佼者的企圖心」，輪子外圈是「專注」、「研發」和「全球化」。

企業要專注目標才能達到全球頂尖，但專注目標會限縮市場規模，所以要透過全球化放大規模，而背後的關鍵是創新，不斷創新才能改進產品，成為市場領導者。在輪子外圈的周遭，還充滿了數位化、生態系以及永續性。

舉一個領導者企圖心的案例，Stihl是全球鏈鋸領導品牌，他們認為「我們要做就做到最好，否則不做也罷」，在拓展業務之前都會自問：「我們能做到最好嗎？如果不能，我們就不做。」這是非常大的企圖心。

那又該如何透過全球化，擴大市場規模？全球高壓清洗機業者 Kärcher從70年代推動全球化，現在在全球有123家子公司，新任執行長企圖在10年任期內，將子公司拓展到所有聯合國成員，也就是再開100家子公司。

隱形冠軍透過自身的子公司，進入市場與客戶建立親密關係，不將業務委託給進口、代理或經銷商，一切都靠自己來。

接著是創新，隱形冠軍的研發投入規模是業界平均的兩倍；更重要的是研發成果，隱形冠軍企業每名員工擁有的專利數量，是業界一般企業的五倍。

成為佼佼者的企圖心、專注目標、全球化和創新，是隱形冠軍成功的關鍵。

西蒙的「隱形冠軍之輪」指出隱形冠軍的成功關鍵，核心是「成為全球佼佼者的企圖心」，外圈是「專注」、「研發」和「全球化」。 （陳俊傑攝）

第四堂課：企業成功的三項驅動力

現在談談新的驅動力——數位化、商業生態系、永續性。數位化要區分成大眾市場和B2B市場，在德國和台灣，隱形冠軍的客群都不是大眾市場，大眾市場和數位化由美國與中國主導，這點不會改變，但我們也看到許多隱形冠軍帶動業務領域的發展趨勢，像是遠端桌面控制軟體TeamViewer，全球有超過25億台設備皆安裝此軟體。

商業生態系是指一群企業透過結合彼此能力，解決極度複雜的問題。

像是極紫外光微影技術（EUV），他們的客戶是代工廠或整合設備製造商，ASML在此領域擁有幾乎100%的市佔率。

ASML負責製造系統，其生態系有兩家企業，一家是工業雷射器業者TRUMPF，提供一種重達17噸的特殊雷射器，有45萬個零組件，且由蔡司半導體提供光學零組件，這三家企業加起來就能夠解決EUV系統的高複雜性。我認為更大規模且複雜的生態系，在未來會變得更加重要。

最後一個新的驅動力是永續性。我同意許多人說，永續發展是新的數位革命，隱形冠軍將帶領永續技術發展。

新一波革命不會在短期內發生，大多數永續性產品和流程，都是從小眾市場開始，他們的發展較為緩慢，大多需要較長時間才能成熟。

這些情況為永續性產品、技術和流程創造市場，而永續發展領域也自然成為隱形冠軍的催生地。

這是個規模相對較小、講求技術深度的利基市場，但不排除市場未來能夠擴大。我們已經見證風力發電、太陽光電產業，現在由大型企業主導，規模龐大，但10年前這是屬於隱形冠軍的遊樂場。

永續領域的面向多元，像是節省原物料成本、創新材料、工業流程、新能源、食品、再製造、垃圾分類等。

以節省原物料成本為例，Lenzing研發出以木質纖維為原料製成的襯衫，並推出自有品牌Lyocell，他們生產每件襯衫只需要180公升的水，生產一件傳統的棉襯衫則需要2700公升，使用的土地、殺蟲劑也都較少，而兩者的銷售訂價相當類似，可以看到永續發展領域正在經歷各式各樣的革命性創新。

數位化、商業生態系和永續性，是決定未來成功的新驅動力。

最後，我以自己人生的上半場，總結隱形冠軍的故事。我先當了16年教授，後來和我的第一個博士生共同創立了西蒙顧和管理顧問公司。我們從37年前開始，逐一測試、應用隱形冠軍策略，專注在全球管顧市場，提供銷售定價業務的諮詢服務，目標成為市場的佼佼者。

如今，許多中立研究指出，我們在英國、德國和美國都是業界第一。根據我自己的經驗，我可以說隱形冠軍策略是有效的。

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