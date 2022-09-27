誰疫情照顧商家？誰變環保牆頭草？2022縣市調查 4大專家評語

【文／ 林倖妃、蔡立勳；圖片／謝佩穎攝】

《天下》「縣市長施政滿意度調查」為一結合民意調查與專家評比的施政滿意度排行，其中專家評比結果佔10%。過去一年22縣市首長的表現，在專家眼中表現如何？

經濟力》扶植青創、照顧小店家，比引進大企業有感

這幾年，各縣市莫不投注心力引進國際企業或大企業到當地投資，但可能花的力氣再大，人民卻不買單，原因在於不論是民眾或專家，真正在意的是自身發展，也就是地方創生。

從今年的成績即可看出，地方創生做得好的縣市，滿意度會比較高。因為地方創生是各地永續發展最重要的一環，尤其此次調查期間正逢台灣遭疫情打擊之際，中小企業和特色商店受創頗深，若縣市政府能運用地方特色發展觀光事業，或是將特色產品推廣出去，民眾才會有感。

其次是國際企業隨時可能因大環境改變或策略變動，說走就走，對地方發展不一定有幫助，但縣市卻多迷信科學園區或是產業園區，這些大企業進駐後，大量吸納人才，反而讓中小企業生存更困難，台南即是最典型的案例。

地方提升經濟力的關鍵，在於政府是否有計劃協助青壯年創業，或是幫助在地企業發展。以經濟力獲得專家青睞的彰化縣而言，當地工策會非常積極，經常和在地企業交流。兩個月前舉辦的創業博覽會，縣長王惠美率局處長，親自到每一攤去加油打氣，鼓勵在地創生人才踴躍創業，縣府更成立彰化優鮮電商平台，協助推銷在地特色商品，都令人印象深刻

嘉義市疫情期間發給每人2000元的津貼，鼓勵消費讓店家受惠。 （嘉義市政府提供）

多是小店家的嘉義市，則是在疫情期間發給每人2000元的津貼，鼓勵消費讓店家受惠，同時提出青年創業獎勵計劃，不僅給予資金贊助，還提供業師進行一對一輔導。總而言之，引進大企業對城市長遠發展確實有必要，但讓人民有感的卻是政府政策對自己是否有幫助。（創新創業總會長陳清港）

環境力》開發vs.環保誰優先？首長淪為牆頭草

在環境力的整體表現，以全國水環境改善計劃為例，從2018年推動至今，經過前期的溝通磨合，雖然各縣市政府的執行內容仍不到很理想，但更注意對於生態環境的維護。

相較於縣市政府過去多只與村里長溝通，著重於觀光亮點、五顏六色的設施，現在已陸續建立機制，判斷如何減少工程對環境的影響、融合地方既有環境，而非單純開發很大量體的設施。

當地方的環境意識更明顯，也促使地方政府在開發過程中遞出橄欖枝，願意徵詢更多NGO或公民的意見。如花蓮縣在「洄瀾灣流水環境改善工程」中，納入更多民間團體討論，朝生態修復的方向進行。

但也有反例。台南市、高雄市最近的一些開發案，包括對環評會議環境的重視、審查流程，似乎都因為兩處地方政府急需有工業區或新的開發案，犧牲了品質；NGO、學者提出的警訊，地方政府似乎都沒有比較、參考，或是至少稍微調整作為。

宜蘭縣也有類似的情況。縣政府對於環境保護、開發與否是牆頭草，沒有基本的價值態度，也不想違背「環保立縣」的神主牌，不敢公然擁抱開發。如永侒礦場案，縣長直到最後一刻才出面連署、反對開發。

基隆市在潮境公園的生態保育有好成果，但是外木山第四天然氣接收站一案也引來爭議。 （天下資料）

基隆市的確在潮境公園的生態保育有好成果，但是外木山第四天然氣接收站一案也引來爭議，同樣在基隆的海域，怎麼會一邊在談生態保育，一邊在填海造地？（台灣河溪網）

社福力》重用專業社工人員，政策回應民眾切身所需

從社福力名列前茅的縣市來看，確實各有獨到之處。尤其當縣市長重視社福，任用專業局處長，成果會有明顯落差；最重要的是，社福政策必須回應民眾切身所需。

屏東縣有副縣長吳麗雪積極整合跨局處，成績一向都不錯；雲林縣在近年的中央社福考核成績也往前躍進，令人驚豔。

5、6年前，雲林的社工不多，近年有大量約聘社工師去考公務員，成為公職社工師，分發到雲林，很快就能參與服務。縣長張麗善上任後，也積極布建長青食堂、在6個警察分局旁成立親子館，補足過去缺口。

雲林縣積極增設親子館。 （謝佩穎攝）

金門縣也是如此。從社會處長到科長都有專業概念，近1、2年補了不少社工師員額，且設置5處日照中心、提出身障者共融到社會的參與活動，民眾就很有感。

其實六都的中央社福考核都位列前段班，但因親子館等館舍設立較早，據點也較完備，即使再增設，民眾感受相對較低。

對六都而言，推出創新方案是更好的做法。

如台南市透過12處社福中心招募數千名睦鄰志工，針對弱勢民眾或脆弱家庭，一戶一志工，接送長輩注射疫苗、提供居家修繕、代購或是量血壓等服務。同時將市內分為6大區，成立食物銀行，以顧及各區民眾。（聯合勸募協會審查委員許坋妃）

文教力》強化社區大學，接軌各級學校、實現終身教育

縣市政府是否重視教育，或許能從投入社區大學的資源看出端倪。

以基隆市或屏東縣這兩座表現好的縣市為例，首先是從縣市長的層次就很重視文教，且能善用自身資源，如基隆去年廢校的月眉國小，校舍就成為全台灣第一座實體社大。

其實各縣市只要有一所實體社大，就有機會強化社大平台，與體制內學校共享資源，甚至讓更多學校願意出借社大場地，解決社大長期以來的難題，這部份目前基隆走在最前面。

第二是善於整合。如屏東這幾年很努力拉近縣府的所有業務，也邀請社大、終身學習相關團體參與跨局處會議，藉此了解團體需求，由副縣長吳麗雪當場指示局處整合、提供資源，讓民間社團有更大的力量推動教育。

屏東縣積極整合終身學習相關團體。 （屏東縣政府提供）

同時也安排各級學校校長參訪社大，讓雙方有機會對話，促使正規教育的資源連結終身教育，如各級學校要推動校本課程、在地特色課程時，就能與社大合作。

基隆則將各區圖書館的管理，由區公所劃歸至文化局，結合教育處進行整體規劃、經營，推廣閱讀，如成立社區共讀站、閱讀教室。

台灣近兩年受疫情影響，連帶讓各縣市調整政策。新北市往往以強勢作為面對疫情，缺乏細緻的局處整合，犧牲了短期未見成果的政策，導致終身學習、文化政策邊緣化，反而暴露了短處。

桃園市近兩年在教育政策似乎也有鬆脫的跡象，特別是終身教育，一年開不到幾次會，設立的相關機制也形同虛設。

（社區大學全國促進會秘書長楊志彬）

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