狂收釣魚網址？台積都曾中毒停機 你該做的「零信任」4件事

【文．鍾張涵】

政府管制中國資通產品，卻連帳號密碼都不換，公私機構飽受駭客攻擊勒索，民眾老收到釣魚簡訊。要達到真正的資安，得從對所有人都「零信任」做起，內有自我檢視清單。

政府近年以「國家安全」為由，要求各級機關禁用以華為、海康、大疆為首的中國品牌資通產品。但一名轉任民間企業資安長的退休警官直言，其實警界「只能應付一下，也不可能一個一個檢查。」

「防不勝防，」他感嘆。

事實上，不僅台灣，全球去中國化均面臨困境。為了解決這個問題，從去年起，資安新風向自美國吹來台灣：零信任（Zero Trust）。

意思是不只針對中國設備進行管制，「是所有東西（人事物），我都不信任！」資安大廠趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦定義。

美國總統拜登2021年5月簽署「關於改善國家網路安全14028行政命令」，要求「聯邦政府等機構必須朝零信任架構（Zero Trust Architecture）邁進，加速發展出更安全的軟體即服務（SaaS）、基礎設施即服務（IaaS）、平台即服務（PaaS）等雲端服務。」

這紙行政命令的起火點，是2021年5月7日，美國史上最嚴重、最具破壞力的駭客攻擊。

黑名單禁中國品，擋不了駭客

當天凌晨5點，美國最大輸油管線營運商「殖民管線」（Colonial Pipeline）發現，系統已被東歐知名駭客組織「黑暗面」（DarkSide）駭入，駭客透過勒索軟體將公司近100GB重要數據鎖上，電腦螢幕出現要求支付75比特幣贖金（約1.23億台幣）的文字。

這條「輸油大動脈」長達8851公里，從德州一路延伸到紐澤西州，運輸美國東岸45%燃油。

即使美國國防部、資安專家、聯邦調查局都介入與駭客周旋，營運仍停擺了6天。美國民眾爭先恐後搶油，華盛頓特區、維吉尼亞、喬治亞等18州宣布進入緊急狀態。

「拜登終於明白，資安危機的嚴重性，」曾在美國多年的安永管理顧問總經理萬幼筠說。

這是美國資安關鍵轉折。CNN將之喻為警鐘，凸顯川普即使禁絕關鍵基礎設施使用中國產品，駭客仍然可潛伏、攻擊，基礎設施依然脆弱。

拜登在事發後5天發布行政命令，語重心長指出，美國面臨日益複雜的惡意網路活動，威脅公部門和私營部門，最終威脅美國人民的安全。

他要求美國國土安全部、公部門、民營部門「制定、實施零信任架構」。

美國遵循的美國國家標準與技術研究所（NIST）SP 800-207標準文件，以長達50頁內容說明零信任架構。其準則是，將用戶帳戶、裝置皆預設為不信任，須通過多重驗證，才能依據機構內的控管政策，配置資源、存取權限。

零信任新精神，層層關卡驗證

「零信任不是一個產品，而是一個觀念、一個資安強化的過程，」洪偉淦指出，就是「無論內外網一視同仁，做到永不信任；一再確認是『對的人』才能進來；假設自己已被入侵」三個情況。

跟過往觀念不同，洪偉淦解釋，古代城池是設置邊關要塞：築起城牆抵禦外侮，強化邊界防禦。但如今，駭客透過隨機密碼暴力破解、寄送釣魚網址或詐騙郵件就能輕易取得員工帳密，突破企業防線。

「現在的數位環境已形成兩種現象：第一，城牆千瘡百孔、慢慢崩潰。第二，牆內人也不能信任，」洪偉淦說，只要使用軟體，就不安全，並非只有中國產品不安全。

2017年最知名的勒索病毒WannaCry就是利用微軟漏洞，短短數小時席捲逾150國、癱瘓數百萬台設備。台積電隔年也因機台中毒，機台停擺3天，損失高達52億。

台灣微軟客戶成功事業群總經理李乾瑋認為，透過零信任架構，能擋下九成以上的攻擊！這個樂觀估計是有依據的，微軟數據顯示，當裝置遭受攻擊，攻擊者開始在企業網路內橫向移動，所需時間平均約1小時42分鐘。

零信任就是設定重重認證關卡，一再確定這是「對的人、有對的權限、在對的裝置，做有限且安全的存取，」李乾瑋說，不斷把關的過程中可創造機會，發現並排除駭客。

被勒索過，研華設監控斷網

工業電腦大廠研華資訊處IT基礎架構團隊資深經理林信宏，對此有切身經驗。

兩年前的冬季，上午6點，林信宏一早驚聞研華美國的伺服器無法連線，隨後研華中國、台灣接連傳出災情：遭勒索軟體攻擊、系統停擺，駭客要求支付3.95億台幣贖金才肯解鎖。

當年研華找來微軟、趨勢助陣，從駭客手中奪回最高管理權，耗時一週重建網域、用備份復原。

「被打過一次都學會了，」林信宏說，研華全球有50多個事業單位，很多遠端業務部門。去年透過微軟導入零信任架構，「現在就是：處處有關卡、到處有檢查。」

如今員工無論用Wi-Fi或有線網路，只要連線公司都得驗證身分2次以上，不只手機、電腦交叉驗證，且每當連接一個新的端點（平台或資料夾），又得重新驗證。

員工電腦會被要求更新軟體版本，修補程式也都要補上，必須身分、裝置、軟體都確認「乾淨」，網路才會通。

最重要的是，「無論公司同仁或分處同事，都當成駭客，」林信宏說，除不斷驗證身分，還會持續監控、分析，一旦帳號動向異常、有意接觸不符身分的資料，就直接斷網。

在中美台關係緊張之際，台灣必須盡快採取零信任架構。

釣魚信大增，可能是中共布樁

洪偉淦指出，根據趨勢統計，近半年來，台灣監控到的網路攻擊大幅提升，80%針對政府相關部門或基礎設施。同時間，企業內釣魚郵件大增，甚至假冒政府網域，以多達665種變形網址來釣魚。「中國網軍在積極布樁，」他推測。

8月初，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台期間，總統府、國防部、外交部網站攻擊流量較平日高出23倍，台電外網系統8月3日受攻擊次數高達490萬次，台鐵新左營站大廳螢幕，更被駭客以簡體字寫上「老巫婆竄訪台灣」。

「台鐵電子看板跟台灣許多監視器一樣，用公版軟體，帳號密碼不改、漏洞沒人補，」洪偉淦說。

他強調，智慧城市有太多連網裝置，「不用陸製產品就很安全」是錯誤思維，正本清源的方法是防駭客入侵、政府跟企業增加資安預算、培養資安人才。

萬幼筠也認為，政府掃蕩中國品牌無人機或安控設備，是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，台灣應跟隨美國，由總統府責成民間和公部門落實零信任架構。

美國國防部還提出「資通安全成熟度模型認證」，要求與國防部做生意的供應商，必須達到不同程度的安全等級，才能承包其業務，預計2026年全面實施。

萬幼筠說，零信任是資安地基、鋼筋水泥，如此才能向上穩住台灣供應鏈和基礎設施安全。

即使是美國都承認，許多機構必須因此重建或更換大部份現有IT設備，「零信任的道路是逐步強化的過程，需耗費數年時間。」

但這是必經之路。「資安，是你跟駭客的軍備競賽，」洪偉淦說，這才是禁制中國產品外的真正解方。

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