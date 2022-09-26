「租得到就不要買」 千萬富翁的4個理財守則

【編譯 樂羽嘉】

在通膨高漲的環境，理財難上加難，想要保有財富，除了知道怎麼賺錢，也應該知道哪些東西不該買、哪些錢不該花。

暢銷書作家、Cardone Capital執行長卡冬（Grant Cardone）目前經營7家私營公司，持有規模約36億美元的投資組合。

卡冬表示，他花了20年試誤，才終於達到淨資產破百萬美元的里程碑。他嚴守紀律，致力投資。現在他創立的18間公司、持有的1.2萬個房屋物件替他創造主動及被動收入。

卡冬10歲時股票經紀人父親心臟病發過世，母親獨自將七個孩子拉拔長大。20多歲時，卡冬毒品成癮，把錢都花在酒精和毒品上。

他告訴《CNBC》：「我應該把錢花在能讓我學會新技能、知識和獲得有力人脈的東西上才對。」

「很久之後我才瞭解到這點。25歲時，我把僅剩的3000美元花在有聲課程上，學習如何當業務、如何成交。我可以說，這筆投資和我打算賭上一切的決心，造就我今天的成功。」

當你一無所有，沒錢、沒能力、沒存款、沒人脈、沒人幫，要怎麼財富自由？卡冬認為，關鍵在正確的心態。積極的心態、決心、恆毅力、熱情能夠讓你從破產翻身，達成財務獨立。

卡冬從年輕起就遵守4個原則致富：

1.別花大錢購物，除非你已經存了兩倍的錢

卡冬的朋友開始賺比較多錢後，就會用時髦汽車、遊艇或巴黎之旅來犒賞自己。

但卡冬替自己訂下規則。如果要買昂貴的名表甚至買房，必須先存兩倍的錢，這樣一來他就不會亂花錢，也有時間去好好思考是不是真的非買不可。

與其花大錢在對整體生活品質影響有限的一次性購物，卡冬更聚焦把所得用來改善事業。

2.租得到的就別買

成為千萬富翁的路上，卡冬只願意購買能增加現金流的東西，像是能出租的商用房地產。

租得到的東西，他絕對不買，像是汽車、主要居所，這樣一來就可以避免每個月因持有付出更高的維護成本。

舉例來說，2012年卡冬賣掉房子改成租屋，租了近10年，這樣一來他就有更多錢拿來投資能生錢的房地產。存到足夠的錢後，他就用現金買房。

卡冬到現在都還是用租車的，沒有買車。他的租約不會超過24個月，即使租久一點比較便宜。2年可能很多事情會生變，他不願硬租一輛不符合需求的車。

3.別為了別人的眼光花錢

卡冬的目標是替家人創造可以代代相傳的財富，比起購買不需要的東西更重要。

所以有些東西即便買得起，他也不會只為了讓別人驚豔買下來，反而會拿去投資、打造財富。

現在卡冬有錢能夠買昂貴的東西，但依然滿節儉的，他不在乎別人的觀感，努力節省開支。

4.只花被動收入

假設卡冬每年工作收入是10萬美元，被動收入2萬美元，他會試著只靠2萬美元支應生活基本支出。

要遵守這些原則需要紀律，不是每個人都適用。卡冬偶爾會思考自己幹嘛這麼努力工作卻不能享受勞動成果，但二十年後他成功度過了幾次重大經濟衰退和全球疫情，或許是最好的回報。

（參考資料：CNBC、Sun、Gobankingrates）

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