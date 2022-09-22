全球房市何時會同步下跌？經濟學家曝解答：賣方常忽視需求萎縮跡象

【編譯 樂羽嘉】

在全世界，升高的借貸成本正在榨乾買房者及房地產持有者。

從雪梨到斯德哥爾摩、西雅圖，央行以數十年來最快速度升息，買家退縮，房價下跌。房地產快速冷卻，可能加劇全球經濟下行。目前下跌並未逼近2008年金融危機水平，但跌勢如何發展，對各國央行來說是個關鍵變數。

澳洲、加拿大等泡沫化市場已經面對雙位數的房價下跌，經濟學家相信全球性的走下坡才剛開始。

東京法政大學經濟學家平田英明表示：「我們將在2023和2024年觀察到全球同步的房市下跌。」他提醒，對各家庭來說，今年的激進升息，需要花時間反應。

平田說：「賣方常常會忽視需求萎縮的跡象。」

更高的房地產融資成本，會以數種方式傷害經濟。已經背著房貸的家庭勒緊褲帶，貸款增加使觀望買家不想入市，拖低房價和發展。

金融危機後幾年的寬鬆貨幣政策，和疫情期間尋求更大生活空間及遠距友善家庭的趨勢，點燃這波房市榮景，現在大幅反轉。許多支付空前房價買房的民眾，面臨更高的貸款、更高的通膨和可能的衰退衝擊。

野村控股全球市場調查負責人蘇巴拉曼（Rob Subbaraman,）表示：「背負債務的年輕家庭，一生中從來沒經歷過急劇升息，適逢經通膨調整後實質薪資倒退的時候。

「他們可能會很驚嚇。」

紐西蘭就像全球多數已開發經濟體，正經歷房市走緩。家戶資產負債表和儲蓄表現強勁，勞動市場繁榮，借貸標準也收緊了，因此不太可能發生大規模倒債。

不過經濟學家還是很緊張。《彭博經濟》的夏亞（Niraj Shah）說：「若各國央行緊縮得太過火，軟著陸的前景就會降低，房價可能跌得更快，加劇、拖長衰退。」

英國的跌價也在加速。彭博數據顯示，倫敦自治鎮區近半房價走平或下跌，匯豐控股警告英國在房市下跌的浪尖，隔年需求可能會下跌20%。澳洲8月房價則出現近四十年來最大月度跌幅。

高盛預期美國全國房價2023年走平，不過有跡象顯示特定地區快速衰退。美國房屋仲介公司雷德芬（Redfin）分析顯示，8月美國成交的房屋，平均售價低於賣方開價，是2021年3月以來首見。

（資料來源：Bloomberg、CNBC、AP）

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