到現在還沒確診過新冠肺炎 會是「天選之人」嗎？

【編譯 樂羽嘉】

為什麼有些人全家確診，只有他永遠快篩陰性，別人咳到吐，他一尾活龍？科學家怎麼看待「天選之人」說法？

如何成為天選之人？

多數美國人至少得過一次新冠肺炎，18歲以下兒童有超過8成感染過。但有些人暴露在新冠病毒中數次，從來沒症狀、從來沒確診。

洛克斐勒大學兒科醫生卡薩諾瓦（Jean-Laurent Casanova）說：「我們聽過無數傳聞，像某些護理師和照顧者沒有任何保護下，暴露在病毒中，但一直驗出陰性。或是有些人家裡有人狂咳好幾星期，但有一個人永遠陰性。」

為什麼這些人不會得COVID？有些人說，天選之人只是運氣好，有些人說是免疫系統良好。醫生說，是基因好。

經過兩年研究，加州大學舊金山分校免疫學家荷倫巴赫（Jill Hollenbach）與團隊發現了一種基因突變。這種突變無法預防新冠病毒感染細胞，但可以做一件厲害的事──預防一個人出現新冠肺炎症狀。

美國俄亥俄州Premier Health地區醫學主任艾倫醫生（Joseph Allen）說：「傳統上，我們會發現有一種由特定基因組件編碼的蛋白質有點不一樣，所以病毒未必都能感染細胞。」

「部分情況下，我們發現病毒確實會感染細胞，但沒辦法用平常的老方法自我複製，所以你不會出現任何症狀。」 也就是說，對特定病毒有抗性的人，是因為基因的突變跟別人不一樣。

俄亥俄州從2020年3月以來有300多萬居民罹患過新冠肺炎（大約4分之1）。艾倫同意暴露在這種環境下，到現在還沒有確診的人，或許符合「天選之人」定義。

新冠肺炎的「天選之人」是真的沒有感染嗎？

至於新冠肺炎的天選之人，情況或許比HIV複雜一點，因為感染細胞的方式不同。

SARS-CoV-2不是像HIV用CCR5「芝麻開門」，而是使用ACE2接收器。人類不能沒有ACE2。這個接收器能調節血壓，所以不像CCR5 ，你不可能把ACE2拒於門外，不會有一堆人在外面爬爬走，身上卻沒有ACE2。

當然，ACE2可能有更細微的突變，在抵抗SARS-CoV-2上發揮作用，但似乎並沒有像HIV的情況這麼明顯、劇烈。

更可能的原因或許是，天選之人有非ACE2的基因突變，這些突變或許無法保護他們不受感染，但可以保護他們不會不舒服。

所以，這些突變會讓你成為某種COVID的「微天選之人」。蘭道解釋，除了不讓病毒進入細胞，還有其他方法可以抵抗感染，可能跟免疫系統有關，這正是加州大學舊金山分校的發現。

疫情開始以來，荷倫巴赫和同事就在研究無症狀的確診者。分析1400多人的DNA後，他們發現一種突變能幫助一個人快速清除SARS-CoV-2，所以身體沒機會出現症狀。

這類突變出現在一種叫HLA的基因中，HLA在感染最初期很關鍵。研究發現HLA中一種特殊的突變，會增加無症狀的機率接近10倍。他們又發現，這跟免疫系統事先替SARS-CoV-2做的準備有關，最早可能可以回溯到2019年。

當病毒首次進入細胞，HLA發訊號給免疫系統說細胞被入侵了、快幫幫忙，這會引發一連串事件，最終導致身體製造出特別設計來對抗SARS-CoV-2的強大武器，包括抗體和專門辨別這種病毒的T細胞。

一旦取得這些鎖定性武器，你的免疫系統掃光感染的難度就低很多，但這些武器需要時間製造，若拖久了，會讓感染有機會散播、發展出症狀。

「天選之人」的免疫系統為什麼比別人快3年？

但為什麼免疫系統可能早就有專門對抗SARS-CoV-2的武器？

今年夏天，荷倫巴赫證實，HLA的特定突變，使部分民眾的T細胞已經事先設定好能認出、對抗SARS-CoV-2，所以不需要額外時間產生對抗新冠的武器，它早就準備好了。

荷倫巴赫說，比起沒有HLA突變的人，有突變的人，免疫反應和T細胞開砲的速度超快，等於早在有症狀前，就用核武轟炸這些感染。但HLA突變要起作用，你首先要感染過另一個冠狀病毒。

她解釋，我們多數人在人生某個時候接觸過一些常見的感冒冠狀病毒，我們都產生了T細胞來對抗感冒。但如果你HLA有這種突變，那就是運氣很好，你的T細胞也能對付SARS-CoV-2。

她說，這完全是運氣好，這種突變很常見，10個人可能就有1個人有，在無症狀者之中是5分之1。科學家希望天選之人出面協助研究，幫助做出新疫苗，把所有人都變成天選之人。

（資料來源：NPR、iflscience、Yahoo）

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