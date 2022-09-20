選課還要填履歷、錄取率不到10% 影視業界為何到台大通識課找人才？

【文 鄭景雯】

選課還要填履歷、寫短文，錄取率不到10%，今年好不容易才提升到24%，台灣大學「影視幕後的商業運作」課在紅什麼？

9月開學第一週，可容納300多人的台大社科院201，座位陸續被填滿。課堂只收170人，來的人數超乎預期，學生來自台大、師大、台科大、甚至有業界人士，只為了聽這堂在台大開的「影視幕後的商業運作」通識課。

要修到這門課不容易，開學前夕，近千名學生為了搶課，早已磨刀霍霍。

去年春季班只收160人，報名來了1500人，錄取率10%；夏季線上課程滿班340人，報名人數400人；秋季班收240人，報名來了2500人，錄取率只有9.6%，學生擠破頭也要上台大經濟系副教授馮勃翰的這堂課。

錄取率低於10%，還要寫申請履歷

這門課網路評價高，上過課的學生在臉書社群「台大課程資訊交流區」大推，給五顆星。大四主修台大經濟、輔修師大音樂的鄭琬馨就是看了同學評價才選課，她認為所學的兩門科系需要有一個對話的空間，「這門課就是那個橋樑。」

擔任財務顧問的羅小姐，大學修過這門課，「課堂的個案分析是看影視公司如何創造新商模（商業模式），」她印象最深的是美國製片公司Blumhouse，把預算控制得很低，卻能帶來高票房，以小博大，有別於商管個案。

然而能選修到課，有一部份全靠運氣。

一年多的教學，馮勃翰發現，電腦隨機抽籤，讓不少對影視產業有興趣的學生沒法修到課，於是他改變作法，這學期不透過學校電腦系統，改跟台大資工網路安全實驗室合作，自辦抽籤。

參加抽籤的前提，是必須完整閱讀課程大綱、填寫基本資料，確保學生對課程的了解，而非隨意就按下選課鍵。這學期總計有456人報名課程抽籤，最後抽出110人，錄取率提升到24％。

另外還有一項嚴苛的「申請選課」方式，申請者必須要回答：為什麼想修這門課？最喜歡的三部影視作品、寫700字以內的影視作品推薦文、相關實習或工作經驗。問題一長串，有如面試寫履歷。

就算過程繁複，最後也有149位學生提出申請，堪稱質、量並重的篩選機制，打破過往選課作法。

這種做法吃力不討好，把電腦能做的事情拿來手工作業，耗時又費力，但在馮勃翰眼中卻是「充滿驚喜」。他從學生推薦的影視作品發現新天地，近期就看了史提夫·馬丁（Stephen Martin）主演的《破案三人行》，「一旦被推坑就沒完沒了地看下去，」馮勃翰無奈笑說。

審核過程也發現學生來頭不小，包括曾協助國片《美國女孩》中英翻譯、華納兄弟電影實習、LINE WEBTOON校園大使、KKBOX校園大使等資歷，對娛樂產業有一定的認識，更加確認修課的學生是有備而來。

通識課跨系選修，網羅各界潛力人才

修課學生跨學科，有來自政治、經濟、會計、國企、生傳等學系，「台灣影視作品要賣到海外，要有懂財會、法務、智財、管理等專業背景的人才，」這也是馮勃翰選擇在全校跨系都能選修的通識課開課原因。

課堂裡，馮勃翰運用經濟學理論說明娛樂產業的操作策略，以哈佛商學院個案研究的方式，分析好萊塢影視公司的管理與製作。

馮勃翰是擅長賽局理論的經濟學者。他解析人與人、企業之間策略互動，第一堂課就跟學生玩投票遊戲，要學生從1、2、3、4選出一個數字，多數人若都選中同一個數字，他就請全班吃飯，結果四個數字平均得票，幾分鐘後再辦一次投票，這次四個數字出現在銀幕上，但數字3呈紅色字體，票選結果，「3」成了最高票。

馮勃翰利用迷你賽局來看娛樂市場裡的消費行為，提出人會因為他人的選擇而做出決定。如同進電影院前，觀眾多半是因為票房、口碑好壞，決定是否買票看這部片，而非根據劇情購票。

也意味，一部賣座作品，有時跟劇本、演員好壞無關，而是當多數人都讚揚，它可能就會爆紅。

有趣的是，他還叮嚀學生回家要多打電動、看漫畫、追劇、閱讀，「娛樂產業最重要的就是內容，而內容又等同產品，」馮勃翰認為，若對內容無感也毫無觀察，不但期末報告寫不出來，即使進了這行，也無法精準做出市場判斷。

替小說家太太圓夢，栽入影視產業的經濟學家

然而，一名經濟系副教授，為何對影視產業這麼感興趣？其一因素跟太太懷觀（本名康懷貞）有關。

原先夢想當經濟學家的懷觀，多年前人生大轉彎，放棄芝加哥大學經濟系博士學位，改當小說家。她寫的《劍魂如初》先賣出韓國版權，台灣才找圓神出版，橫跨古今的愛情、文物修復等穿越題材，讓不少影視公司都有意改拍為戲劇，可惜一直沒有遇到合拍的製作團隊。

在洽談過程中，馮勃翰也發現台灣影視產業從最源頭的「劇本」就出了問題。

先不論台灣不重視編劇、薪酬低等問題，2013年夫妻倆剛從香港回台，首先發現台灣鮮少有書籍教如何寫劇本，於是馮勃翰乾脆自己開出版社，引進好萊塢編劇寫作指南。翻譯《先讓英雄救貓咪》一書，喊出「寫作可以學習，創意需要練習」的口號，期望台灣影視業能以「產業」的角度來看編劇這行。至今這本寫作聖經仍在全球暢銷，中文版累積銷量1.5萬本。

「娛樂產業變化很快，」馮勃翰用行動證明，台灣想要接軌全球，從劇本結構、產製面、投資策略，樣樣都得跟上國際腳步。

去年他的觸角更延伸到Podcast，開《影視幕後同學會》節目，每週分析全球娛樂產業的動態，從《華燈初上》、NFT、大數據、AI，聊到《捍衛戰士2》紅了就被告，跟緊時事潮流。

今年台北國際書展也參與製作AR、VR展，他和懷觀共創的劇本《你的一切》也入選「拍台北」電影劇本徵集。經濟學者不只談理論，也用實務驗證。

這幾年他累積和影視業界的合作經驗，再加上曾擔任文化部諮詢委員，他發現台灣從最基本的影視產業報告都做得不像樣，「要求在產業裡打滾多年的人做出改變，很難，但透過對這個產業有興趣的學生去改變，才是開始，」馮勃翰說。

翻轉台灣影視產業，修課千人已成人才庫

事實上這門從經濟學看娛樂產業的課，在大專院校很少見，不只學生感興趣，在影視業內也傳開，甚至還會到課堂的社群徵才。

在彼此影業任職的徐逸珊，兩年前還在念國企系時就想投入影視相關工作，但放眼系上，只有一位大四屆的學長在娛樂產業，周遭幾乎沒人可諮詢，最後是上了馮勃翰的課才對影視產業有所認識，進而看到彼此影業創辦人陳郁佳的徵才訊息。

通常，影視相關的傳播學系，多半以教現場如何製作等拍攝技能，「一個完整的產業體系中，擁有宏觀的視野，能從上、中、下游不同視角來分析產業，十分重要，」陳郁佳認為，馮勃翰這門課可作為進入娛樂產業的入門。

否則，過去她念台大財金系對影視的產業面感興趣，卻沒有相關課程可學，所有知識都是Google而來。

目前上過「影視幕後的商業運作」的學生，總計加起來超過1000多位，人數還在持續增加，「上這門課的學生不一定要走上影視這行，」馮勃翰認為，各行各業都可能接觸到影視內容，他希望在短時間內廣泛傳播影視新知，下一步才可能談翻轉。

【小檔案】馮勃翰

出生年份：1976年

現職：台大經濟系副教授

學歷：美國羅徹斯特大學經濟學博士

資歷：曾任教美國西北大學凱洛管理學院、香港城市大學商學院

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