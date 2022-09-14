榜單解析｜2022天下永續100強：半年加薪兩次、移工也有年終

【文／ 熊毅晰；圖片／王建棟攝】

【天下ESG】2022「天下永續公民獎」結果揭曉，玉山金控首度摘下大型企業組龍頭寶座，普萊德蟬聯中堅企業組榜首，小巨人組續由歐萊德稱王，滙豐銀行站上外商企業第一名。在這份國內企業最重視的ESG榜單中，也看見企業存在的價值正悄悄發生變化。

最受國內企業重視的ESG評選結果出爐！2022「天下永續公民獎」成績揭曉，值此ESG已是企業普遍重視之際，這份「永續一百強」榜單不僅是國內企業投入ESG的總體檢，更能從中看見企業永續發展的重點與趨勢。

首先，今年名次變動劇烈超乎以往，顯見企業對ESG的競相投入。

相較去年，今年共有39家企業名次進步、27家退步。其中，又以「大型企業」組變動幅度最大。總計今年入榜的50家大型企業中，名次進步家數就佔一半，共25家，而退步者也有14家。

「當所有企業都覺醒ESG已是經營重點，就會把對EPS（每股盈餘）成長的追求力道帶到ESG，」前行政院副院長、源創產業投資顧問公司董事長，同時也是「天下永續公民獎」評審長的林信義觀察。

不同的是，相較EPS，ESG要成長，更看重的是利害關係人的兼顧與社會影響力的發揮。

大型企業組：玉山疫情紓困，國泰投資去煤

像今年首度站上大型企業第一名的玉山金控，就對社會帶來很大的改變能量。

玉山金今年用「安居樂業」來呈現它的社會參與。

今年首度站上大型企業龍頭的玉山金控，在董事長黃男州帶領下，正在用ESG重新詮釋金融業的社會價值。 （邱劍英攝）

安居，玉山金過去兩年已協助國內危老建築重建評估近200件；樂業，疫情以來也協助超過5300多家企業取得紓困資金及舊貸寬緩，依信保基金公告的承辦件數為民營銀行第2。

而在環境面，眼見低碳轉型已成全台企業挑戰，甫於今年2月成為國內第一家通過國際科學基礎目標倡議組織（SBTi）目標審查的金融業，玉山金也發揮金融業的產業粽子頭角色，先是在去年號召32家企業共同簽署「永續發展倡議書」，到上個月參與的企業家數累計已超過100家。

同樣站在金融業位置，在環境面展現影響力的，還有今年站上第2名的國泰金控。

國泰金在國內金融業，不僅是首家加入國際百分之百使用再生能源倡議（RE100）的企業，同時也是第一家承諾投資、融貸皆積極去煤。

從2017年開始，在國泰金投資長程淑芬的積極議合下，包括台塑、中鋼、鴻海、台泥等高碳排企業，均已做出淨零或碳中和承諾，四家企業加總年碳排約8600萬公噸，約佔台灣一年總溫室氣體排放的兩成。

「金融業本身就是高度監管的行業，公司治理本就在水準以上，若善用機構投資人核心職能帶動產業低碳轉型、解決社會議題，所展現出的ESG影響力會特別明顯，」針對今年大型企業組前兩名都被金融業包辦，前金管會主委、立委曾銘宗並不訝異。

台泥廢物利用，緯創組隊育才

今年大型企業組的第3名，破天荒由身處傳統水泥業的台泥摘下。台泥能夠在高排放「原罪」包袱下締造佳績，同樣源自它在環境面為社會帶來的改變力道。

台泥首創和平港廠電三合一再生資源利用的「Daka園區」，開始用水泥窯協同處理生活垃圾。前環保署副署長、環境律師詹順貴就直言，對於台泥未來日處理量可達兩百公噸充滿高度期待。

站上第4名的緯創資通，堪稱今年最大黑馬。去年還居第18名，名次三級跳的原因，與其積極解決青年就業問題息息相關。

從弭平學子的學用落差出發，緯創聯合多家企業發起GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟，從2018年開始啟動進入校園，藉由線上專業課程及線下企業實習，以產學合作方式促進學生提早與產業接軌。

（緯創提供）

GOLF聯盟在2020年立案成為社團法人，緯創副董事長黃柏漙擔任首屆理事長，並由緯創旗下緯育無償提供雲端學習平台。

截至去年底，已有46所大學、約40家企業加入，學習帳號申請數超過1.5萬個，並創造近兩千個企業實習職缺。

「過去兩年，緯育一直在努力把學習平台做得更順暢，就是要讓年輕人好用又有助益，」提起這個當年和友達董事長兼執行長彭双浪、仁寶副董事長陳瑞聰一起發起的聯盟，黃柏漙語帶焦急地說，過去台灣電子業發展成世界一流的產業，現在則要負起提攜年輕人的責任。

「打破企業藩籬，串聯產業一起投入的GOLF，很值得給予掌聲，畢竟產業結合的能量絕對要比一家企業要強大和無私，而這正是台灣過去較少看到的，」誠致基金會副董事長李吉仁觀察。

中堅企業組：普萊德不燒稻，朋程一胎72萬

接著把鏡頭拉到中堅企業組。

蟬聯第一的普萊德，不愧為ESG模範生，在公司治理、企業承諾、社會參與三大構面，都包辦同組最高得分。

甫卸任創新創業總會長的普萊德董事長陳清港，除自家企業甚早邁開善盡企業社會責任步伐，現在儼然也是中小企業投入ESG的粽子頭。

去年，陳清港的太太、普萊德副總經理許華玲，聽中華國際原生復育協會的友人跟她介紹稻草分解菌。

因為可取代污染空氣的傳統稻稈焚燒做法，夫妻倆二話不說全力支持，更號召企業認購分解菌供全台農友使用，結果共有77家企業認購，總計贊助金額約1025萬，足跡遍及全台約4000多公頃農田。

（普萊德提供）

中堅企業組的第2名，是曾在2020年摘下小巨人組榜首的朋程科技。去年起，朋程決定自我挑戰，主動報名年營收位於50億元至100億元的中堅企業組。

朋程的亮點在企業承諾面向的打造幸福職場。早在2010年，朋程就有生育獎勵津貼措施，凡在朋程任職期間所誕生的寶寶，每胎公司提供2萬元，而且還有「追溯發放」條款，即公司於1998年成立後所誕生的嬰兒皆可「補領」。

這還不夠，所有子女開始就學後，一路到大學畢業前，每年還有1萬元的子女獎學金可領。

因此去年朋程的生育率達2.36%，為全國2倍多。

別以為故事到這裡就結束。為了因應通膨和加大刺激生育力道，今年1月開始，朋程把原來的生育津貼改成每月發放5000元，可領到6歲；而子女獎學金也同步加碼，每名子女每年增加成2萬元。

拿出計算機精算，這意味著每位朋程寶寶從出生到大學畢業，總計可領約72萬元。放眼國內企業，具備這樣的安家生養水準確實屈指可數。

小巨人組：綠藤空降第4，一零四再加薪

來到小巨人組，今年前3名是熟面孔，分別為歐萊德、大愛感恩、元大期貨，但緊追在後的是，首度參賽即空降第4名的綠藤生機。

（王建棟攝）

抱持減法的經營哲學，訓練門市人員面對消費者上門時，不要強迫推銷，甚至給出不需要就少用保養品的建議，綠藤創辦的初衷，就是要用新的企業經營模式來為地球永續尋求解方。

首度入榜就在企業承諾、社會參與、環境永續三大面向得分位居本組前3的綠藤，雖然是去年營收不過3億元的小企業，但未來帶出的企業存在價值與影響力，預料將遠大於自身規模。

（王建棟攝）

另一家名次默默推進的是一零四資訊。因為本業就是人才招募平台，因此在企業承諾面向的展現也很豐富，以員工福利為例，包括很早就設立的托育中心、配備營養師的員工食堂、每打一劑疫苗就有兩天有薪假、才到職就給4天「新人假」等。

而在員工待遇方面，既然身為打破低薪的倡議者，當然要以身作則。「光是今年至今，我們就調薪兩次，就是為了達到P80的目標（業界薪資水準80%以上），」一零四資深副總經理暨財務長林芬如透露。

外商企業組：萊雅精準盤查，空運減碳兩成

接著來到競爭總是特別激烈的外商企業組，今年前3名的企業都寫下入榜以來最佳成績。

均衡的面向得分，搭配環境的突出成績，是滙豐首度摘下龍頭寶座的關鍵。

而站上第2名的台灣萊雅，主要關鍵也是在環境面向的突出表現，得分更是同組第一。

評審今年給予台灣萊雅環境高分有其特別用意。對多數以行銷業務為主的在台外商來說，總會自認既無生產，又無自有建物，因此在環境永續很難著墨。

在台只有銷售業務，萊雅仍積極在每個流程展現永續，如永續長陳家祥身處的櫃位展示架便是回收壓克力。 （黃明堂攝）

台灣萊雅在台灣沒有生產製造，產品也皆由國外進口，但台灣萊雅仍為自己訂出清楚的永續績效目標，包括進出貨的控管流程、營運銷售，以及產品使用後的循環回收等。

接著，台灣萊雅開始進行營運各環節的碳盤查工作，密集召開跨部門員工的減碳共識與合作會議，優化商品需求下訂流程等。

當商品需求量更精準預估和優化庫存，隨之而來的就是空運減碳效益，去年已較前一年減少21%。台灣萊雅永續長陳家祥透露，內部訂下今年的空運減碳目標，是要比去年再減20%。

聯合利華攜通路上街挺同

排名第3的聯合利華，造就亮眼名次的關鍵是企業承諾。

聯合利華從總部到全球各地分公司，一直都把加強推動多元共融、建立幸福職場視為企業目標。而在台灣，聯合利華為了把這股精神由內而外擴散，每年都身體力行支持台灣同志大遊行。

去年，聯合利華進一步加大力道，積極號召商業伙伴和顧客一起參與，結果和15大通路商共同組隊；此外，還推出「聯合利華彩虹月」系列活動，邀請消費者以實際行動支持多元共融的價值。

對內，10月這個專屬的Pride Month（同志驕傲月），聯合利華規劃週週主打星，舉辦一系列線上平權講座、趣味活動等，不僅邀集員工參與，更在總經理的帶領下，成立了台灣香港ED&I（平等多元與共融）志工團。

當全球企業在氣候行動外，也開始積極重視多元共融，聯合利華的先行者經驗，其實也正好作為國內企業的最佳借鏡。

新秀輩出：大瓏女力領導，移工也有年終

最後，把目光放在這份「永續百強」榜單的新面孔企業。

今年小巨人有5家首次上榜，大型企業3家、中堅組與外商組各兩家。在這個各家企業紛紛大腳踩下ESG油門的時刻，要具備夠強的本領才有機會超車。

大瓏企業在董事長劉惠珍（左）帶領下，不僅女力彰顯，在員工照顧上也很有一套。 （王建棟攝）

像是在小巨人組的大瓏企業，全球醫療用電燒刀龍頭，今年以新人之姿入榜的關鍵，是其在兩性和員工照顧的投入。

在大瓏，從董事長劉惠珍，到即將傳承交棒的總經理，以及嘉義廠廠長，全都是女性。「並不是因為我是女性就刻意拔擢，」劉惠珍強調，是身為女性，特別能體會女性在職場的難處，並因此更能看見她們的韌性與能力。

讓「女力」得以展現外，走進大瓏土城總部辦公室，有媲美文青咖啡廳裝潢的員工休息室，走廊一隅牆面貼滿員工新生兒照片分享喜悅，另一側布告欄則有一年一次的健檢通知，以及暑假親子上班日的花絮照片，處處都透露這個工作環境的「溫度」。

值得一提的是，大瓏不僅善待本土員工，對外籍勞工也很照顧。「我知道公司會發，但不知會發這麼多，」劉惠珍說，今年過完年她接到一位外籍勞工的感謝函這樣寫道。

原來，儘管勞力仲介要大瓏不要發年終獎金給外籍勞工，以免「破壞行業規矩」，但她每年仍堅持要發，「平等是我們對待員工最基本的道理。」

飛捷社會培力，比美國做更好

在中堅企業組的飛捷科技，去年原在小巨人組，因營收突破50億元而「升級」，結果仍站上第11名。

雖然規模僅有中型，但飛捷入榜的關鍵，是它打造了一個培訓大學生用設計思考解決社會問題的絕佳場域。

飛捷是全球第3大POS（銷售時點系統）機生產商。堅持不去中國投資、專注利基市場，這麼一家規模不大卻年年賺錢的公司，在投入ESG時也很走自己的路——獨力將美國的DFA（Design For America）培力模式引進台灣成為DFT（Design For Taiwan）。

飛捷董事長林大成推動DFT多年，種下許多改變的種子，企業新價值也正慢慢放大。 （王建棟攝）

所謂DFA培力模式，就是培養學生新的學習和思維模式，帶領學生進入當地社區發現社會問題，再用以人為本的設計解決問題。

飛捷創辦人兼董事長林大成說，透過一年的課程與實際進入田野觀察與測試，DFT的目的就是要讓學生用大膽創新的方法來解決社會問題。

從2016年到去年，DFT已完成5屆的設計思考工作坊，累計邀請了10位國際講者及36位國內講師授課，共培訓了482位大專院校學生，累積所舉辦的4場社會設計展，也吸引了超過3萬名社會大眾前往參觀。

更厲害的是，諸多影響力是D FT結束後才開始發酵。林大成說，每一屆DFT結束後，很多學員還持續參與相關類型活動或工作，例如已有6組團隊將專案持續，成立社會新創公司或非盈利機構。

另外，重組團隊而創業的也有2家，還有4位學員受到啟發後正預計要創業。

像從DFT畢業的「居家整聊室」，是從一開始的斷捨離教學、居家收納打掃、舉辦講座，到現在已擴大轉型成培訓與仲介平台，共培訓超過300位居家整聊人才，2020年底公司營運已突破2000萬元。

「連美國DFA工作室的人來台灣看過後，都覺得DFT已經辦得比他們還要好，」林大成語帶驕傲地說。

在外商組，家福也是很值得一提的新人。

暫把統一集團入主擱在一旁，放眼國內眾家外商量販店和超市，家福一直都是把在地企業公民角色發揮得最精彩的企業。

例如它是全台唯一在門市以「實體捐物」方式募集物資的量販業者，透過在全台門市放置募集食物與物資的花車，邀請民眾與各企業一起加入食物分享行列。

善用本業核心優勢延伸的還有從產地到餐桌的嚴選生鮮，讓國內農漁民有保障；以及推動非籠飼雞蛋，不僅在台灣通路少見，更是亞洲第一家推出非籠飼雞蛋自有品牌的通路。

當ESG已從合乎法規，到攸關永續經營的企業競爭力，企業的價值也在重新定義。在這場不進則退的潮流中，企業永續前進的祕訣無他，就是社會是否因為你的存在，變得更好。

2022年「天下永續公民獎」首設「永續標竿企業」

包辦歷屆ESG冠軍，台積電、台達電登永續標竿

鑑於ESG與永續發展已成企業經營主流共識，在台灣倡議企業善盡社會責任逾20年的《天下雜誌》，特於2022年「天下永續公民獎」首設「永續標竿企業」表彰制度，並以台積電、台達電兩家在ESG領域著墨深刻且成績斐然的企業為表彰對象。

台積電董事長劉德音（左）與台達電董事長海英俊（右）。 （黃明堂、邱劍英攝）

要榮獲「永續標竿企業」表彰並不簡單，除了須為大型企業，在整體產業具備帶動與影響力；更要曾連續多年蟬聯龍頭，同時具備國際永續相關肯定，而台積電與台達電正是目前符合此要件的最佳人選。

台積電：帶頭扛淨零承諾，道瓊連21年認證

積極實踐企業公民的台積電，在歷屆「天下永續公民獎」中，共在大型企業組奪得9次第一名，並且是唯一一家曾兩度締造3年連續奪冠紀錄的企業。

而在國際永續獎項與倡議方面，台積電是國內最早投入DJSI（道瓊永續指數），也是全世界唯一連續21年入選DJSI世界指數的半導體公司；在MSCI（摩根士丹利資本指數），台積電被選為全球ESG領導者指數成分股，MSCI ESG評等亦為AAA評等；在CDP（碳揭露專案），台積電近3年也分別在「供應鏈議合」、「水安全」等主題評鑑站上領導級或A級企業評級。

台達電：力行減碳，全台首家通過科學目標審查

而向來重視以具體行動持續對抗地球暖化及氣候變遷的台達電，於歷屆「天下永續公民獎」結果中，在大型企業組共奪得6次第一名，並曾有過一次3年連續奪冠紀錄。

在國際永續獎項與倡議方面，台達電已連續11年位居DJSI的「世界指數」成分股；在CDP方面，台達電近3年也分別在「供應鏈議合」、「氣候變遷」、「水安全」等主題評鑑站上領導級及A級；台達電也是全台首家通過科學基礎目標倡議組織（SBTi） 符合性審查，並為全世界前100家通過審核的企業。

天下永續公民獎「永續標竿企業」表彰要件：

1.以對整體產業具備帶動與廣大影響力的「大型企業」組為表彰對象。

2.需符合在大型企業組「位居第一名5次以上」或「連續3年位居第一名」，同時必須在國際企業永續領域有傑出亮眼事蹟。

3.非每年常設獎項，凡遇符合前述要件之企業始於隔年度進行表彰。

4.榮獲表彰之企業，擁有連續3年榮譽資格。（主辦方將於3年後重新邀請參與「天下永續公民獎」受評）

5.3年榮譽期間，若被表彰企業有重大爭議事件，主辦方保留撤回榮譽資格權利。

【延伸閱讀】

韓國做了什麼？20年前一個決定，如今罹癌率、死亡率都比台灣低

有實支實付卻得自費？罹癌用藥恐拿不到理賠金，4招填補你的保單缺口

正當我們覺得108課綱會越來越好時，大考中心卻揮出了一記鐵拳…