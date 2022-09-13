數發部大招資安人才 能搶到「高手」？名工程師直言：待遇不夠吸引人

【文／黃亦筠；圖片／黃明堂攝】

數發部終於掛牌，近600人、一半採約聘的龐大編制成為關注重點。資訊人才如此搶手，公務體系沒有彈性的薪資水準，能與民間競爭嗎？一位前資訊官員去年完成的碩士論文，提供了線索……

籌備超過一年，台灣首個數位產業專責機關「數位發展部」，8月27日正式掛牌，算是落實總統蔡英文2020年競選連任時的政見，成立數位專責機關，負責台灣數位政策發展的重任。

「我們的英文名字叫做MODA（Ministry of Digital Affairs），希望成為台灣數位發展的馬達，就是擔任『踩油門』的角色，」站在蔡英文身側剪綵，身穿黑色T恤、外罩黑色西裝外套的數發部首任部長唐鳳說。

一開張，數發部就面臨找人的難題。

目前「2署、6司」架構的數發部，總編制598人，其中預計將有300名採約聘。這當中的重中之重，就是在兩岸情勢緊張，蔡英文不斷強調「資安即國安」的當前，要扛起的資安署。

一本碩士論文，預見數發部搶人大戰

只不過，資安署的核心業務及成員都來自原先的行政院資安處，但原來的資安處處長簡宏偉，卻在數發部即將掛牌的6月退休，到勤業眾信出任風險諮詢服務執行副總，因為時間點敏感，引來議論。

簡宏偉婉拒《天下》採訪。但知情人士指出，簡宏偉去年7月在東吳大學法律所的碩士論文《政府資安治理之研究》，相當程度代表這名資安老將，對資安署的態度。

前行政院資安處處長簡宏偉。 （天下資料）

107頁的論文中，有近30頁在討論探究台灣政府組織中資安專責機構的架構。其中，簡宏偉最不建議「資安署」的組織架構，最建議的是「行政院數位服務暨資安總處」，其次是「數位發展暨資通安全委員會」。

主因是，直屬行政院的資安總處，較有權責進行跨部會協調；升格為「署」，屬於部的執行機關，不容易督導跨部會的全國性業務。

例如2014年，國科會在行政院第一波改制時改為科技部，2021年竟又改回國科會。就是發現這7年間，科技部推動跨機關科技計劃、跨部會協調皆十分困難。

職缺多5倍，已掀公部門挖角潮

然而，更大的難題在於人力。資安署屬於數發部下的三級機關，由於是部的執行單位，需要聘用大量人力來執行業務，遠超過設立總處或者委員會。

簡宏偉在論文中就曾憂慮指出，「新機關人力的來源勢必將和現行各機關已有之資訊人員形成競合。」

目前資安署的預算員額超過150人，竟比行政院資安處20多人的編制多了至少5倍。

即便資安署目前公開招募開出72個職缺，第一波先從公務系統找事務官，已掀起公務體系內的資通訊人才挖角風潮，印證了簡宏偉的擔憂。

「人力一下需要那麼多，不容易找啊，」一名交通部主管資通訊及資訊安全業務的官員坦言。

他十多名部屬中，已有4到5名將轉戰數發部。「我們也不好阻擋，只能祝福，畢竟那裡有新的舞台可以發展，」他說。

針對事務官招募，唐鳳回應《天下》，「資安署目前（招募）進行滿順利的。」

行政院政委唐鳳擔任數位發展部首任部長，將數發部定調為踩油門的角色。 （黃明堂攝）

「一個公務機關，拿得出幾份署長級薪資？」

不過，外界更關切的是，當層出不窮的駭客入侵、資安事件成為常態，甚至影響國家安全時，資安署能否招募到可以保家衛國的「高手」？

唐鳳提到，在第二波招聘時，會有專精技術的外部人才，以約聘方式，由年底成立的行政法人國家資通安全院（簡稱資安院）聘雇。

「由於是法人架構，薪資做法上比較有彈性，」唐鳳表示。

但和傳統公務人員聘雇比，資安院薪資誘因增加的彈性可以多大？

《天下》詢問資安署署長謝翠娟，她坦言約聘人員的薪資，一般公務機構大約最高可到5職等，資安署因考量人才競爭，最高開缺提高到7職等。

對照公務人員薪資表，7職等約為4萬台幣薪資，約莫是大學畢業資訊人員的起薪。

資訊人才十分搶手，這待遇足以與民間企業競爭嗎？

時代力量市議員候選人、程式開發社群名人「TonyQ」王景弘坦言，這薪資水準對3到4年資歷以上的資通訊即戰力人才，沒有吸引力。

王景弘是台灣少數有橫跨公、私部門經驗的軟體工程師，他待過台北市、行政院、嘉義縣等政府單位，也帶過台灣大車隊的軟體開發團隊。他過去公職是10職等，相當於科長級，月薪也不過5萬多，還不到他後來在業界待遇的一半。

「你要拿到12到14萬，那已經是司／署長級薪資，一個公務機關中能允許幾個署長級薪資的高手專才？不可能多，」他直言。

中央歷練，讓人才看見全貌

王景弘曾參加過數發部籌備會議，在對人力招募的討論，他當時也建議第一波要以公務體系內招募為主，最為組織穩定的正職骨幹人力；在法人單位的約聘人力，可採專案模式、一次3年期，能有專案加給的彈性，多少增加一點薪資競爭力。

謝翠娟坦言，以公務人員的薪資水平，確實不容易和民間企業競爭。

但她認為，在中央部會的歷練，對有企圖心的人才，仍有吸引力，「我認為來這裡的誘因是，約聘人員來3年，你可以看到母體、看到全貌，不是碎片，」謝翠娟說。

過去不乏進入公部門服務後，轉戰民間受到相當禮遇的案例。除了剛到勤業的簡宏偉，還有更早轉戰民間的前刑事局偵九隊隊長李相臣，在金融業虎虎生風。

數發部已經掛牌，這也是台灣政府組織史上，少見大幅招募的創舉。但這座不好登頂的山，才剛起步攀爬，能不能找到符合需求的人？也攸關這個被賦予期望的嶄新部會，能不能往前走長走遠。

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