每天凌晨4點手揉麵團、每週捐麵包 台北人氣可頌店背後有揪心故事

【文．吳雨潔】

台北巷弄內的吉可頌丹麥專賣店，法籍店長每天手做可頌，客群絡繹不絕。鮮為人知的是，他們每週捐麵包給協助弱勢兒童等機構，「當了爸媽後，尤其心疼小朋友。」這間為愛而生的人氣店，背後有什麼故事？

沿著奶油香氣，走進台北信義安和巷弄裡的吉可頌丹麥專賣店。2、30款不同口味的可頌麵包，抖擻排列在櫃上，絡繹不絕的人潮，將小店擠得朝氣蓬勃。

收銀台後方，隔著透明玻璃的開放式廚房，來自法國的烘焙主廚佩登（Guillaume Pédron），領著十多位廚師，每日清晨4點起，就在這兒辛勤揉著麵團。

好吃的可頌（croissant），基本條件是外皮得酥脆到掉渣。一圈圈的螺旋，是麵包師折疊一層奶油、一層麵團的功力展現，堆疊出宛如樹紋的層次，必須蓬鬆不扁塌。切開後，橫剖面的不規則狀蜂巢式氣孔，化入口中只留奶香輕盈。

聽來輕鬆，但這是佩登踏入烘焙業十多年的技法。師承在巴黎替超過30顆米其林的餐廳，供應麵包的MOF主廚拉洛斯（Frédéric Lalos）；佩登曾是台灣Lalos Bakery的駐店主廚，娶了台灣太太、落地生根後，開了屬於自己的麵包店，如今同時也供應麵包給RAW、FikaFika、青鳥咖啡等名店。

家人是靈感來源，枸杞也能做麵包

被拉洛斯稱讚很有天份的佩登，不甘於只做食譜上的麵包，他常思考如何融合傳統與創意，突破口味與口感的框架。

例如揉和可頌跟長棍（baguette）兩款法國代表性麵包做法的「吉可頌」，又酥鬆又有麵香咬感。或結合甜點，在可頌裡包進布朗尼的「雙喜」，酥香外層卻有驚喜且綿密的內餡。

家人是靈感來源。將老婆愛吃的炸醬，結合布里歐；女兒喜歡港式菠蘿包，佩登就用法式酥皮（crumble）變出「吉菠蘿丹麥」；養生的枸杞，被女兒當成零食舀著吃，他創意做成「枸杞薑黃巧巴達」，一點也不違和。

每天推出可頌、布里歐、派、塔等不同類型麵包，生意忙得不可開交，佩登仍固定每週捐贈麵包。「當了爸媽後，尤其心疼小朋友。我們沒能力捐很多錢，能做的只有麵包，」吉可頌老闆娘周宥卉說。

開店前一年，生下早產雙胞胎

起心動念，背後其實有個揪心故事。

開店前一年，周宥卉懷孕25週早產，急診送醫，醫生解釋情況後，只能安慰一切看緣分。聽不懂中文的佩登（當時情況緊急沒人替他翻譯），看著淚流不停的老婆，人生第一次搭救護車，還搞不清楚怎麼回事，周宥卉已被送進開刀房。

她生下分別只有660g、710g（足月胎兒是2500g以上），不到巴掌大的一對雙胞胎女孩。周宥卉回想當時的膽戰心驚，「醫生說她們只有10％的存活率。每天告訴你一種新的病，又是腦又是肺，三天兩頭簽放棄急救同意書……。」

一般新生兒喝奶量是100c.c.起跳，早產的Mimi跟Lala卻是從1c.c.、2c.c.開始餵。只要體重增加5g，對佩登夫妻來說，就是天大的進步。

Mimi跟Lala兩歲時，醫生評估無論智力、肢體等發展都跟一般嬰孩無異，等於發了一張健康證書，宣告脫離早產虛弱的夢魘。

即使過了多年，回想這段心酸與無助，周宥卉仍紅了眼眶。當時有多焦慮，現在就有多感恩。

開店時，他們婉謝祝賀花束，改請大家購買麵包籃，自己吃或送禮。一來避免花材浪費，二來禮籃所得不扣除成本，全數捐給早產兒基金會，雖然金額不多，也是心意。

他們至今持續每週捐贈麵包，輪流給博幼基金會、耕水小子、方荷生里長旗下食物銀行等單位，「一路受到這麼多人的照顧，只是單純想做這件事。本來沒有期待，但收到小朋友們的感謝明信片，心中很感動也很激動，原來自己也能幫助別人！」擦乾眼淚，周宥卉笑著說。

除了美食，廚師能做的還很多

身為廚師，能發揮的影響力，不僅是讓吃到麵包的人，綻開滿足的笑。

佩登正在台灣開課，透過味覺的傳遞，告訴大家台灣食材的好，並倡導使用健康食材、減少加工品。他觀察台灣烘焙業，「學徒能學的很少，且方法過於傳統，用的原料不夠講究，很多環節造成烘焙業無法進步，」他想分享自己專業給更多人，進而帶動更健全的餐飲環境。

他們還希望在符合成本、設備、人員技能等條件下，幫助靠烘焙帶進收入的公益單位（例如喜憨兒），學習更精進的技術。不只是一次性教學，而是教他們真正學會用釣竿釣魚。

靠雙手揉出一個又一個麵團，速度雖然比機器慢，卻美味扎實。佩登跟周宥卉堅持用自己小小的力量，踏實完成每件事。他們想做的事還很多：創新麵包口味、溫暖需要的人、用專業帶動更多人圓夢……，踏出了第一步，夢想已是現在進行式。

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